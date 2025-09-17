ETV Bharat / bharat

दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले के दोनों मुख्य शूटर ढेर, हरियाणा के थे दोनों बदमाश, सोनीपत STF ने ट्रेस की लोकेशन

दिशा पाटनी के बरेली स्थित आवास पर हुई फायरिंग की वारदात में शामिल दोनों मुख्य शूटरों को आज एक संयुक्त एनकाउंटर में मार गिराया गया.

दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले के दोनों मुख्य शूटर ढेर
दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले के दोनों मुख्य शूटर ढेर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 17, 2025 at 9:47 PM IST

Updated : September 17, 2025 at 10:27 PM IST

गाजियाबाद/सोनीपत/चंडीगढ़: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली स्थित आवास पर हुई फायरिंग की वारदात में शामिल दोनों मुख्य शूटरों को आज एक संयुक्त एनकाउंटर में मार गिराया गया. ये मुठभेड़ गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी इलाके में हुई, जहां सोनीपत STF, दिल्ली पुलिस की काउंटर यूनिट और उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ने मिलकर यह ऑपरेशन अंजाम दिया.

रोहतक और सोनीपत के थे बदमाश

दोनों बदमाशों की पहचान रविन्द्र पुत्र कल्लू निवासी कहनी, रोहतक और अरुण पुत्र राजेंद्र निवासी इंडियन कॉलोनी, गोहना रोड, सोनीपत के रूप में हुई थी. दोनों पर 12 सितंबर को बरेली के सिविल लाइंस इलाके में दिशा पाटनी के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का आरोप था. उस दिन तड़के करीब 3:45 बजे, बाइक सवार दो बदमाशों ने 8-10 राउंड गोलियां चलाई थीं. गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

गैंग कनेक्शन की भी पुष्टि

सूत्रों के मुताबिक, दोनों शूटर रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े हुए थे. एनकाउंटर स्थल से ग्लॉक और जिगाना पिस्टल सहित भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं. यह गिरोह पहले भी बॉलीवुड हस्तियों और बड़े उद्योगपतियों को टारगेट करने के मामलों में सामने आ चुका है.

STF की प्लानिंग और ऑपरेशन

इस ऑपरेशन का नेतृत्व सोनीपत STF यूनिट के इंस्पेक्टर योगेंद्र कुमार कर रहे थे. STF को काफी समय से इन दोनों की लोकेशन ट्रेस हो रही थी. बुधवार सुबह जैसे ही दोनों आरोपियों की मौजूदगी गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में पुख्ता हुई, वैसे ही STF ने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर एक तेज़तर्रार कार्रवाई को अंजाम दिया. मुठभेड़ के दौरान दोनों शूटरों ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई.

अब आगे क्या?

इस मामले को लेकर सोनीपत STF और यूपी पुलिस की टीमें अब पूरी वारदात की कड़ी से कड़ी जोड़ने में लगी हैं. साथ ही, यह भी जांच की जा रही है कि इन शूटरों को किसने सुपारी दी थी और क्या दिशा पाटनी या उनके परिवार को किसी तरह की धमकी दी गई थी.

Last Updated : September 17, 2025 at 10:27 PM IST

ETV Bharat Logo

