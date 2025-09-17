दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले के दोनों मुख्य शूटर ढेर, हरियाणा के थे दोनों बदमाश, सोनीपत STF ने ट्रेस की लोकेशन
दिशा पाटनी के बरेली स्थित आवास पर हुई फायरिंग की वारदात में शामिल दोनों मुख्य शूटरों को आज एक संयुक्त एनकाउंटर में मार गिराया गया.
Published : September 17, 2025 at 9:47 PM IST|
Updated : September 17, 2025 at 10:27 PM IST
गाजियाबाद/सोनीपत/चंडीगढ़: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली स्थित आवास पर हुई फायरिंग की वारदात में शामिल दोनों मुख्य शूटरों को आज एक संयुक्त एनकाउंटर में मार गिराया गया. ये मुठभेड़ गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी इलाके में हुई, जहां सोनीपत STF, दिल्ली पुलिस की काउंटर यूनिट और उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ने मिलकर यह ऑपरेशन अंजाम दिया.
#WATCH | Ghaziabad, Uttar Pradesh | Two miscreants involved in the firing incident outside the residence of retired CO Jagdish Patani (father of actor Disha Patani) in Bareilly succumbed to injuries following an encounter with the joint teams of UP STF, Haryana STF and… pic.twitter.com/DOouN7v4V1— ANI (@ANI) September 17, 2025
रोहतक और सोनीपत के थे बदमाश
दोनों बदमाशों की पहचान रविन्द्र पुत्र कल्लू निवासी कहनी, रोहतक और अरुण पुत्र राजेंद्र निवासी इंडियन कॉलोनी, गोहना रोड, सोनीपत के रूप में हुई थी. दोनों पर 12 सितंबर को बरेली के सिविल लाइंस इलाके में दिशा पाटनी के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का आरोप था. उस दिन तड़के करीब 3:45 बजे, बाइक सवार दो बदमाशों ने 8-10 राउंड गोलियां चलाई थीं. गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.
#UPDATE | During the encounter, Sub Inspector of Delhi Police Rohit sustained a gunshot injury on his left hand, while Head Constable Kailash sustained an injury on his right hand. Two head constables of UP STF, Ankur and Jai, also got injured: Delhi Police https://t.co/Mz7DoBPikq— ANI (@ANI) September 17, 2025
गैंग कनेक्शन की भी पुष्टि
सूत्रों के मुताबिक, दोनों शूटर रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े हुए थे. एनकाउंटर स्थल से ग्लॉक और जिगाना पिस्टल सहित भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं. यह गिरोह पहले भी बॉलीवुड हस्तियों और बड़े उद्योगपतियों को टारगेट करने के मामलों में सामने आ चुका है.
Two accused of firing at Disha Patani's home killed in encounter in joint op by Delhi Police, UP STF— ANI Digital (@ani_digital) September 17, 2025
Read @ANI Story | https://t.co/rARqT7PJZ1#DishaPatani #DelhiPolice #firingincident pic.twitter.com/Ujwwa48Ck2
STF की प्लानिंग और ऑपरेशन
इस ऑपरेशन का नेतृत्व सोनीपत STF यूनिट के इंस्पेक्टर योगेंद्र कुमार कर रहे थे. STF को काफी समय से इन दोनों की लोकेशन ट्रेस हो रही थी. बुधवार सुबह जैसे ही दोनों आरोपियों की मौजूदगी गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में पुख्ता हुई, वैसे ही STF ने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर एक तेज़तर्रार कार्रवाई को अंजाम दिया. मुठभेड़ के दौरान दोनों शूटरों ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई.
#WATCH | Ghaziabad, UP | Additional Superintendent of Police (Additional SP) of the Special Task Force (STF) in Noida, Raj Kumar Mishra says, " on 12th september, firing was done at the residence of actor disha patani in bareilly...since the movement of the perpetrators involved… pic.twitter.com/Us64a7AnD6— ANI (@ANI) September 17, 2025
अब आगे क्या?
इस मामले को लेकर सोनीपत STF और यूपी पुलिस की टीमें अब पूरी वारदात की कड़ी से कड़ी जोड़ने में लगी हैं. साथ ही, यह भी जांच की जा रही है कि इन शूटरों को किसने सुपारी दी थी और क्या दिशा पाटनी या उनके परिवार को किसी तरह की धमकी दी गई थी.
इसे भी पढ़ें- अनिरुद्धाचार्य विवाद: खुशबू पटानी की लीगल वॉर्निंग, प्रेमानंद जी महाराज के बयान और जान से मारने की धमकी पर दी प्रतिक्रिया