डॉ. हेमा साने का पुणे में निधन, बिजली के बिना जिंदगी कैसी होती है... उन्होंने बताया था

पुणे: पौधों के विश्वकोश के रूप में जानी जाने वाली वरिष्ठ वनस्पतिशास्त्री और वैज्ञानिक डॉक्टर हेमा साने का शुक्रवार सुबह पुणे 85 साल की उम्र में निधन हो गया.

पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली जीना डॉक्टर हेमा साने विशेषता थी. उन्होंने अपना पूरा जीवन पुणे में एक छोटे से घर में, बिजली और अन्य आधुनिक सुविधाओं के बिना बिताया. डॉ. हेमा साने ने वनस्पति विज्ञान में एम.एससी. और पीएचडी की थीं. वे पुणे के आबासाहेब गरवारे (एमईएस) कॉलेज में वनस्पति विज्ञान विभाग की अध्यक्ष भी रहीं.

उन्होंने 8 जनवरी, 2016 को किर्लोस्कर वसुंधरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अवसर पर पुणे में आयोजित चौथे पर्यावरण-अनुकूल साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता भी की. उन्होंने 1960 से बिजली का उपयोग नहीं किया है और उनके घर में कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे. शहर के बीचों-बीच रहते हुए भी वे बिना बिजली के रहीं. उन्होंने वनस्पति विज्ञान और पर्यावरण के साथ-साथ अन्य विषयों पर भी 30 से ज्यादा किताबें लिखी हैं.

ईटीवी भारत ने उन पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी. उस समय उन्होंने कहा था कि, उन्हें आज तक कभी बिजली की जरूरत नहीं पड़ी. उनसे मिलने आने वाले लोग उनसे पूछते थे कि वे बिजली के बिना कैसे रह सकती हैं. तब हेमा उनसे पूछती थीं कि वे बिजली के साथ कैसे रह सकते हैं. अब तक उन्हें कभी बिजली की जरूरत नहीं पड़ी.