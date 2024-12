ETV Bharat / bharat

भारत-बांग्लादेश सीमा पर और मजबूत सुरक्षा कैसे की जाए, क्या BSF को हाई-टेक होने की है जरूरत - BSF NEED TO GO HIGH TECH

BSF के जवान सिलीगुड़ी के बाहरी इलाके फुलबारी में भारत-बांग्लादेश सीमा पर पहरा देते हुए (फाइल फोटो) ( AFP )

By ETV Bharat Hindi Team Published : 1 hours ago | Updated : 57 minutes ago

नई दिल्ली: भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमा पर बढ़ते तनाव के साथ-साथ ड्रग्स और हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी के कारण मानव शक्ति की कमी से जूझ रहे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को हाई-टेक होने की सख्त जरूरत है. सीमा सुरक्षा एजेंसी के पास 4,096 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा और पश्चिम में पाकिस्तान के साथ 2,289 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा के लिए कुल 2.65 लाख कर्मी हैं. हालांकि, बीएसएफ में 12,808 पद खाली पड़े हैं. पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती भारत की सीमा की संवेदनशीलता को स्वीकार करते हुए बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक सुरजीत सिंह देसवाल ने शनिवार को ईटीवी भारत से कहा कि, बल को हमेशा अपने उपकरणों को अपग्रेड करने पर ध्यान देना चाहिए. देसवाल ने कहा, " उपकरणों को अपग्रेड करना हमेशा जरूरी होता है. यह भी सच है कि बीएसएफ हमेशा अपने बलों को आधुनिक हथियार और उपकरण मुहैया कराती है." उन्होंने कहा कि, सीमा सुरक्षा बल का एक बड़ा हिस्सा गैर-सीमा संबंधी कार्यों में लगा हुआ है, जिसमें रक्षा और सुरक्षा से असंबंधित केंद्र सरकार की नागरिक योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है. दिलचस्प बात यह है कि बल की कम से कम 20 फीसदी ताकत 45 से 60 साल के उच्च आयु वर्ग में है, और लगभग 20 फीसदी कम चिकित्सा श्रेणी में है, जो उन्हें परिचालन जिम्मेदारियों के लिए अनुपयुक्त बनाता है. गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की मौजूदा सरकार ने सीमा पर परिचालन ड्यूटी के लिए आयु सीमा 57 साल से बढ़ाकर 60 कर दी थी. 1998 तक आयु सीमा 55 साल थी. हालांकि, छुट्टी, खेल, बैंड और औपचारिक गतिविधियों के कारण BSF की परिचालन ड्यूटी प्रभावित होती है. बीएसएफ के पास 13 फ्रंटियर हैं, जिनमें से प्रत्येक में करीब 300 खिलाड़ी और 60 से 65 सदस्यों की टुकड़ी है, जिन्हें नियमित निगरानी और युद्ध संबंधी कार्यों से मुक्त कर औपचारिक ड्यूटी के लिए नियुक्त किया गया है. उनकी कुल संख्या तीन बटालियनों से अधिक के बराबर होगी. बल में 193 बटालियन हैं, जिनमें चार आपदा प्रबंधन बटालियन शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में करीब 1,200 जवान और अधिकारी हैं. एक बटालियन में सात कंपनियां होती हैं. इनमें से कई बटालियन कानून और व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में लगी हुई हैं. इसके अलावा, मणिपुर में हिंसा को रोकने के लिए 15 बटालियन या 105 कंपनियां तैनात हैं. अन्य 14 बटालियन यानी 98 कंपनियां वर्तमान में ओडिशा और छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों में लगी हुई हैं.

देसवाल ने कहा, "कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन की सहायता करना भी महत्वपूर्ण कार्य है. साथ ही नक्सल विरोधी अभियानों में बीएसएफ को शामिल करना भी महत्वपूर्ण है." जब भी आवश्यकता होती है, बल को चुनाव ड्यूटी के लिए भी तैनात किया जाता है. बल का उपयोग राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, स्वच्छता ही सेवा अभियान, सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बीच ई-आवास योजना की निगरानी सहित कई सरकारी पहलों को लागू करने के लिए भी किया जाता है. इस साल अक्टूबर तक बीएसएफ ने पूरे भारत में 25 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं. संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के हिस्से के रूप में 21 महिलाओं सहित 160 कर्मियों की एक टुकड़ी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के उत्तरी किवु प्रांत में तैनात है. नई दिल्ली में बीएसएफ मुख्यालय में तीन बटालियन भी मुख्य रूप से प्रशासनिक और अन्य कार्यों के लिए तैनात हैं जिनका सीमा सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है. बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हाल के महीनों में भारत-बांग्लादेश सीमा पर विकसित हुई गंभीर स्थिति के बाद बीएसएफ में जनशक्ति की कमी ने बल को और अधिक प्रभावित करना शुरू कर दिया है." भारत-बांग्लादेश सीमा पहले से ही मादक पदार्थों, नकली मुद्राओं, मुद्राओं, सोने और चांदी की तस्करी के लिए एक प्रमुख पारगमन मार्ग बन गई है. पश्चिमी सीमा की तुलना में पूर्वी सीमा पर बीएसएफ द्वारा इन वस्तुओं की जब्ती की मात्रा बहुत अधिक है. इस साल 31 अक्टूबर तक बीएसएफ द्वारा जब्त किए गए कुल 12298.937 किलोग्राम मादक पदार्थों में से 118366.788 किलोग्राम पूर्वी सीमा पर जब्त किए गए. इसी तरह, 32 लाख रुपये मूल्य के नकली भारतीय नोटों की पूरी जब्ती पूर्वी सीमा पर की गई. इस साल बीएसएफ द्वारा जब्त किए गए कुल तस्करी वाले सोने और चांदी में भारत-बांग्लादेश सीमा का भी 90 प्रतिशत से अधिक योगदान रहा। पश्चिमी सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने 432.149 किलोग्राम मादक पदार्थ, 3152 हथियार और गोला-बारूद जब्त किए. एजेंसी ने इस वर्ष अक्टूबर तक 257 ड्रोन भी बंद या जब्त किए हैं. ये भी पढ़ें: सीमा पार से होने वाली घुसपैठ पर लगेगी लगाम, BSF ने जम्मू में दो और बटालियन तैनात कीं

Last Updated : 57 minutes ago