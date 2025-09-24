ETV Bharat / bharat

अहमदाबाद में पीएम मोदी पर लिखी किताबों की प्रदर्शनी, बड़ी संख्या में पहुंच रहे युवा

अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद में बुधवार 24 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी गयी पुस्तकों की प्रदर्शनी लगायी गयी है. प्रधानमंत्री के 75 वें जन्मदिन के अवसर पर यह प्रदर्शनी लगायी गयी है. नरेंद्र मोदी और अन्य लेखकों द्वारा लिखी गई 150 से ज्यादा पुस्तकों की प्रदर्शनी शहर के एम.जे. पुस्तकालय में लगाई गई है. इस पुस्तकालय के अलावा, ये पुस्तकें इससे जुड़े 7 अन्य पुस्तकालयों में भी रखी गई हैं.

अहमदाबाद नगर निगम की महापौर प्रतिभा जैन ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न सेवा प्रकल्पों का आयोजन किया गया है. इसी के एक भाग के रूप में यह प्रदर्शनी आयोजित की गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है. नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित डेढ़ सौ से अधिक पुस्तकें और उनके द्वारा लिखित पुस्तकों का प्रदर्शन किया गया."

अहमदाबाद में लगायी गयी पुस्तक प्रदर्शनी. (ETV Bharat)

प्रतिभा जैन ने बताया कि प्रतिदिन 2,000 से अधिक पाठक इसका लाभ उठा रहे हैं. यह प्रदर्शनी 02 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी. सभी विद्यार्थियों और नागरिकों से इस प्रदर्शनी का लाभ उठाने की अपील की. कहा कि, इन पुस्तकों को पढ़कर लोग अपने जीवन में राष्ट्रहित, नैतिक मूल्यों, संस्कृति और सभ्यता का निर्माण कर सकते हैं.