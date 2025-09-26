ETV Bharat / bharat

जमशेदपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा बोम्माला कोलू, गुड़िया में मां के दर्शन की है सदियों पुरानी परंपरा

जमशेदपुर में तेलुगू समाज के लोग नवरात्र के दौरान गुड़िया पूजा करते हैं. माता दुर्गा की ये पूजा प्राचीन काल से चली आ रही है.

Bommala Kolu Gudiya Puja
गुड़िया पूजा (ईटीवी भारत)
Published : September 26, 2025 at 12:22 PM IST

जमशेदपुर: दुर्गा पूजा पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है. विभिन्न पूजा समितियां विशेष आकर्षक पंडालों का निर्माण करती हैं जहां देवी की मूर्ति की पूजा की जाती है. वहीं, भारत के दक्षिण में तेलुगु समाज के लोग नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की एक अनोखे रूप में पूजा करते हैं, जिसे गुड़िया पूजा (तेलुगु में इसे बोम्माला कोलू कहते हैं) कहते हैं. तेलुगु समाज के अलावा, अन्य दक्षिण भारतीय भी अपने घरों में यह पूजा करते हैं.

क्या है गुड़िया पूजा?

तेलुगु समाज के लोग अपने घरों में सीढ़ीनुमा मंच पर विभिन्न प्रकार की छोटी-छोटी गुड़िया को एक पंक्ति में सजाते हैं. सीढ़ियां विषम संख्या में होती हैं, जिनमें सबसे ऊपर आदिदेव (ब्रह्मांड के देवता), भगवान महादेव शंकर विराजमान होते हैं. दूसरे मंच पर भगवान विष्णु के दशावतार को सजाया जाता है. तीसरे मंच पर देवी लक्ष्मी के आठ स्वरूपों की गुड़िया सजायी जाती है. जिन्हें अष्ट लक्ष्मी कहा जाता है. इसके बाद, भगवान कृष्ण और भगवान राम के अवतारों सहित अन्य सभी देवताओं की गुड़िया को क्रमवार से सजा कर रखा जाता है. सबसे नीचे पहले मंच पर मां दुर्गा की मूर्ति होती है, जिनके समक्ष एक अखंड दीप जलता रहता है. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि यह दीप नौ दिनों तक जलता रहे.

जमशेदपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा बोम्माला कोलू (ईटीवी भारत)

मां दुर्गा के अलावा, गांव, खेत-खलिहान, पेड़-पौधे, नन्हे गुड्डे- गुड़िया और उनके जोड़ों को अनोखे ढंग से सजाया जाता है. गुड़िया पूजा स्थल को आकर्षक, रंग-बिरंगी विद्युत सज्जा से सजाया जाता है. सैकड़ों गुड़ियों से सजे दरबार में देवी की पूजा की जाती है, पूरा नजारा अलौकिक दिखता है.

प्राचीन काल से चली आ रही है गुड़िया पूजा

घर की महिलाएं नौ दिनों या पांच दिनों तक प्रतिदिन सुबह और शाम गुड़िया पूजा स्थल पर नियमित रूप से पूजापाठ करती हैं. आस-पास रहने वाले अन्य समाज के लोग भी गुड़िया पूजा में शामिल होते हैं. पूजा पूरी होने पर, महिलाएं आगंतुकों को प्रसाद देती हैं और महिलाओं को सिंदूर लगाती हैं. गुड़िया पूजा को भव्य और अलौकिक बनाने के लिए एक महीने पहले से ही तैयारियां की जाती हैं.

जमशेदपुर में रहने वाली तेलुगु समाज की एक 80 वर्षीय महिला बताती हैं कि नवरात्रि के अलावा, कुछ लोग मकर संक्रांति पर भी यह पूजा करते हैं. पूजा के दौरान, विभिन्न प्रकार के फल और मीठा भोग प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती हैं. मां दुर्गा को अपना बचपन बहुत प्रिय है. वह जिस रूप में होती हैं, गुड़िया को उसी रूप में सजाया जाता है. इस पूजा का यह भी अर्थ है कि अपनी मां के लिए हम सभी बच्चे समान हैं, इसलिए मां को गुड़ियों के बीच रखते हैं. हमारे समाज में इस पूजा को बोम्माला कोलू कहा जाता है.

हर मनोकामना होती है पूरी

दरअसल, गुड़िया पूजा तेलुगु समाज की एक पुरानी परंपरा है, जिसका पालन आज भी समाज के लोग करते हैं. वे गुड़िया में मां का रूप देखते हैं. जमशेदपुर में बचपन से ही अपने घर में गुड़िया पूजा करती आ रही माधुरी बताती हैं कि पूजा की सजावट पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि विभिन्न रूपों में गुड़िया पूरे नौ दिनों तक सुसज्जित रहें. हमारे यहां यह पूजा पीढ़ी-दर-पीढ़ी होती आ रही है. पूजा के दौरान जो भी मन्नत मांगता है, उनकी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं.

मनोकामना पूरी होने पर, पूजा स्थल पर अपनी पसंद की एक या दो गुड़ियों को अर्पित की जाती हैं. सुबह और शाम पूजा पाठ और आरती की जाती है, जो एक अलग अनुभूति का अहसास कराती है. पूजा के दसवें दिन, यानी दशमी को, एक गुड़िया को सुलाया जाता है. अगले दिन, सभी सजी हुई गुड़ियों को विभिन्न रूपों में सहेज कर रखते हुए, कहा जाता है, कि "अब विश्राम कीजिए और हमारे परिवार और समाज को आशीर्वाद दीजिए. अगले वर्ष आप फिर पधारिएगा."

तेलुगु समाज की इस अनूठी, भक्तिमय गुड़िया पूजा में आसपास के लोग भी शामिल होते हैं. पहली बार इस पूजा में शामिल हुईं साधना कहती हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लगा और मन को शांति मिली.

आज की पीढ़ी भी इस प्राचीन परंपरा और संस्कृति को बनाए रखने में लगी हुई है. प्रत्यूषा ने बताया कि शहर में मां दुर्गा की मूर्ति को आकर्षक पंडाल में रखकर उनकी पूजा-अर्चना की जाती है, उसका आनंद ही अलग होता है, लेकिन हमारे समाज की पुरानी संस्कृति के अनुसार गुड़िया पूजन का आनंद सबसे अलग होता है. हमें यह अच्छा लगता है और भविष्य में हमें इस परंपरा को और बेहतर तरीके से निभाने का प्रयास करना है. बहरहाल, शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा की यह पुरानी परंपरा कुछ खास है. गुड़ियों के बीच मां के हर रूप की पूजा एक सच्ची आस्था को दर्शाती है.

