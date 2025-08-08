मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम में 2014 के संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है. यह राज्य को सिनेमा मालिकों या टिकटिंग प्लेटफार्म के मूवी टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा के लिए वसूले गए 10 रुपये से अधिक के सेवा ड्यूटी पर मनोरंजन शुल्क लगाने की अनुमति देता है.

हाई कोर्ट ने बुक माय शो (BookMyShow) और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन (Multiplex Association) को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि मनोरंजन के लिए ग्राहकों द्वारा की गई ऑनलाइन बुकिंग पर मनोरंजन शुल्क उचित है.

ऑनलाइन टिकट खरीदते समय ग्राहकों द्वारा भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त लागत मनोरंजन के आरामदायक अनुभव को बढ़ाने और मनोरंजन स्थलों तक परेशानी मुक्त पहुंच प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑनलाइन सुविधाओं पर इंटरटेनमेंट टैक्स लगाने के अधिकार को बरकरार रखा है.

क्या है पूरा मामला

महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम की धारा 2(B) में शामिल सातवें प्रावधान को मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और बुक माय शो ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इन याचिकाओं पर जस्टिस महेश सोनक और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की बेंच के समक्ष सुनवाई हुई.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया और महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम में 2014 के संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा. इस प्रकार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिनेमा हॉल मालिक या ऑनलाइन बुकिंग के लिए टिकट बिक्री प्लेटफॉर्म द्वारा लिए गए 10 रुपये से अधिक सुविधा शुल्क पर मनोरंजन टैक्स लगाने के राज्य सरकार के अधिकार को बरकरार रखा है.

याचिकाकर्ताओं का दावा क्या है

सुविधा शुल्क एक पूरी तरह से अलग सेवा के लिए लगाया जा रहा है. मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने तर्क दिया है कि उसका मनोरंजन सेवा से कोई लेना-देना नहीं है, जबकि ऑनलाइन टिकट बिक्री एक अलग व्यवसाय है. वित्त अधिनियम 1994 के मुताबिक, इस पर पहले से ही टैक्स लगाया जा रहा है. इसलिए, यह संविधान के आर्टिकल 14 के तहत किसी व्यक्ति को व्यवसाय करने के लिए दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है.

बुक माई शो ने दावा किया कि, सुविधा शुल्क मनोरंजन का हिस्सा नहीं हो सकता. यह केवल ऑनलाइन टिकट खरीदने तक ही सीमित है. हालांकि, इसका मनोरंजन स्थल में प्रवेश देने से कोई संबंध नहीं हो सकता. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के इस दावे को खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही अदालत ने दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं.

ये भी पढ़ें: मनोरंजन पार्क ध्वस्त करने का हाई कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट से खारिज