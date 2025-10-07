मराठा आरक्षण: बॉम्बे हाई कोर्ट ने अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार
मराठा आरक्षण पर हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को जारी अध्यादेश पर कोई अस्थायी रोक लगाने से इनकार कर दिया.
Published : October 7, 2025 at 6:43 PM IST
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी नए अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि, राज्य सरकार और अन्य याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुने बिना कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता. साथ ही, दिवाली के कारण अदालती छुट्टियों को देखते हुए, इस पर जल्दबाजी में सुनवाई करना उचित नहीं होगा.
ऐसा कहते हुए हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को जारी अध्यादेश पर कोई अस्थायी रोक लगाने से इनकार कर दिया. इस बीच, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ ने स्पष्ट किया है कि वह अध्यादेश पर अडिग हैं और उन्होंने इन याचिकाओं का विरोध किया है. उन्होंने राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ दायर याचिकाओं की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं.
हाई कोर्ट का रुख
इस संबंध में दायर अलग-अलग याचिकाओं पर मंगलवार को हाई कोर्ट में विस्तृत सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने हैदराबाद गजेटियर की प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए मराठा समुदाय को कुनबी-मराठा या मराठा-कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 2 सितंबर को एक अध्यादेश जारी किया था और इस अध्यादेश के खिलाफ अदालत में विभिन्न याचिकाएं दायर की गई थीं.
चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को प्रारंभिक सुनवाई हुई. लगभग 45 मिनट तक चली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोंड और अनिल अंतुरकर ने इस अध्यादेश का विरोध करते हुए दलीलें दीं. मराठा समुदाय किसी भी तरह से पिछड़ा नहीं है. उन्होंने अदालत को यह समझाते हुए कि पिछले आयोगों ने भी स्पष्ट किया है कि मराठा और कुनबी एक नहीं हैं. उन्होंने कोर्ट के सामने मंडल आयोग और राणे समिति के निष्कर्षों का भी हवाला दिया.
हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि राज्य सरकार द्वारा केवल आंदोलन के दबाव में जारी किया गया अध्यादेश सत्ता का सीधा दुरुपयोग है. हालांकि, हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल एकतरफा दलीलें सुनकर कोई राहत नहीं दी जा सकती, और 2 सितंबर के अध्यादेश पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया और सुनवाई चार हफ्ते के लिए स्थगित कर दी.
विरोधियों और समर्थकों का सतर्क रुख
इस अध्यादेश के समर्थन और विरोध में हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं. आज की सुनवाई के बाद दोनों पक्षों की ओर से कुछ सतर्क प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. इस संबंध में मराठा आरक्षण के समर्थक विनोद पाटिल ने ईटीवी भारत से बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया दी.
उन्होंने स्टे न देने के कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया. उन्होंने इस अध्यादेश का विरोध करने वाले मंत्री छगन भुजबल पर भी निशाना साधा. दूसरी ओर, इस मराठा आरक्षण का विरोध करते हुए हाई कोर्ट पहुंचे मंगेश ससाने ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया कि भले ही इस अध्यादेश पर फिलहाल स्टे नहीं दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार को याचिका में हमारे द्वारा पूछे गए सभी सवालों के संतोषजनक जवाब देने होंगे.
क्या हैं याचिकाएं?
इस अध्यादेश का विरोध करते हुए माली महासंघ, कुनबी सेना, समता परिषद की ओर से सदानंद मांडलिक, अहीर सुवर्णकार समाज, नाभिक महासंघ ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं. इन याचिकाओं में मुख्य मांग मराठवाड़ा में मराठा समुदाय को कुनबी का दर्जा देने के मुद्दे से संबंधित सरकारी अध्यादेश को रद्द करने की है.
इस अध्यादेश में हैदराबाद गजेटियर और सातारा गजेटियर के क्रियान्वयन का उल्लेख है, और इन दोनों गजेटियरों का कोई कानूनी आधार नहीं है. इसलिए राज्य सरकार द्वारा जारी यह अध्यादेश अवैध है. इस तरह से गलत कानूनी आधार पर अध्यादेश जारी करना प्रदत्त शक्तियों का सीधा दुरुपयोग है. इसलिए, यह मांग की गई है कि याचिकाओं की सुनवाई लंबित रहने तक इस अधिसूचना को लागू न किया जाए और राज्य सरकार को मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र वितरित करने पर रोक लगाने का आदेश दिया जाए.
साथ ही, राज्य सरकार का 2 सितंबर का अध्यादेश ओबीसी में शामिल अन्य श्रेणियों को भी प्रभावित करेगा। शिव अखिल भारतीय वीर शैव युवा संगठन और मराठा मावला एसोसिएशन ने वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश तालेकर के माध्यम से हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि ओबीसी समुदाय के भाइयों के साथ अन्याय होगा क्योंकि उन्हें ओबीसी वर्ग से आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि मराठा समुदाय सभी क्षेत्रों में उन्नत है. हालांकि, तालेकर ने मांग की है कि उन्हें इसे रिट याचिका में बदलने का अवसर दिया जाए.
आंदोलन के दबाव में अध्यादेश जारी करना गलत
इन याचिकाओं में ओबीसी कोटे के माध्यम से मराठा समुदाय को दिए गए आरक्षण को चुनौती दी गई है. मराठा समुदाय पिछड़ा नहीं है. इसके अलावा, कुनबी और मराठा एक नहीं, बल्कि दो अलग-अलग श्रेणियां हैं. मंडल आयोग, बापट आयोग, खत्री आयोग ने पहले भी अपने अध्ययन के बाद यही निष्कर्ष दिया था और मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे से कुनबी के रूप में आरक्षण देने से इनकार कर दिया था. इसी तरह, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी 1999 में अपने अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष दर्ज किया था कि मराठा और कुनबी एक नहीं हैं.
हालांकि, इसके बावजूद, राज्य सरकार पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न अध्यादेश जारी करके ओबीसी कोटे के माध्यम से मराठा समुदाय को आरक्षण देने की कोशिश कर रही है. हालाँकि 2 सितंबर को राज्य सरकार का नया अध्यादेश मराठा समुदाय को खुश करने के लिए है, यह अवैध है.
याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि त्योहारों के मौसम में मुंबई में मराठा नेता मनोज जरांगे द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दबाव में, राज्य सरकार ने इस अध्यादेश के माध्यम से हैदराबाद गजेटियर की प्रविष्टियों के मुताबिक, मराठा समुदाय में रुचि रखने वालों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला किया.
