मराठा आरक्षण: बॉम्बे हाई कोर्ट ने अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 7, 2025 at 6:43 PM IST 6 Min Read

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी नए अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि, राज्य सरकार और अन्य याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुने बिना कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता. साथ ही, दिवाली के कारण अदालती छुट्टियों को देखते हुए, इस पर जल्दबाजी में सुनवाई करना उचित नहीं होगा. ऐसा कहते हुए हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को जारी अध्यादेश पर कोई अस्थायी रोक लगाने से इनकार कर दिया. इस बीच, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ ने स्पष्ट किया है कि वह अध्यादेश पर अडिग हैं और उन्होंने इन याचिकाओं का विरोध किया है. उन्होंने राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ दायर याचिकाओं की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं. हाई कोर्ट का रुख

इस संबंध में दायर अलग-अलग याचिकाओं पर मंगलवार को हाई कोर्ट में विस्तृत सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने हैदराबाद गजेटियर की प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए मराठा समुदाय को कुनबी-मराठा या मराठा-कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 2 सितंबर को एक अध्यादेश जारी किया था और इस अध्यादेश के खिलाफ अदालत में विभिन्न याचिकाएं दायर की गई थीं. चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को प्रारंभिक सुनवाई हुई. लगभग 45 मिनट तक चली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोंड और अनिल अंतुरकर ने इस अध्यादेश का विरोध करते हुए दलीलें दीं. मराठा समुदाय किसी भी तरह से पिछड़ा नहीं है. उन्होंने अदालत को यह समझाते हुए कि पिछले आयोगों ने भी स्पष्ट किया है कि मराठा और कुनबी एक नहीं हैं. उन्होंने कोर्ट के सामने मंडल आयोग और राणे समिति के निष्कर्षों का भी हवाला दिया. हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि राज्य सरकार द्वारा केवल आंदोलन के दबाव में जारी किया गया अध्यादेश सत्ता का सीधा दुरुपयोग है. हालांकि, हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल एकतरफा दलीलें सुनकर कोई राहत नहीं दी जा सकती, और 2 सितंबर के अध्यादेश पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया और सुनवाई चार हफ्ते के लिए स्थगित कर दी. विरोधियों और समर्थकों का सतर्क रुख

इस अध्यादेश के समर्थन और विरोध में हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं. आज की सुनवाई के बाद दोनों पक्षों की ओर से कुछ सतर्क प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. इस संबंध में मराठा आरक्षण के समर्थक विनोद पाटिल ने ईटीवी भारत से बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने स्टे न देने के कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया. उन्होंने इस अध्यादेश का विरोध करने वाले मंत्री छगन भुजबल पर भी निशाना साधा. दूसरी ओर, इस मराठा आरक्षण का विरोध करते हुए हाई कोर्ट पहुंचे मंगेश ससाने ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया कि भले ही इस अध्यादेश पर फिलहाल स्टे नहीं दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार को याचिका में हमारे द्वारा पूछे गए सभी सवालों के संतोषजनक जवाब देने होंगे.