दिल्ली के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, परिसर खाली कराया गया

बॉम्बे हाई कोर्ट. ( ETV Bharat )

Published : September 12, 2025 at 1:47 PM IST | Updated : September 12, 2025 at 2:14 PM IST

मुंबईः दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली. बम की धमकी मिलने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट परिसर खाली करा दिया गया. बम निरोधक दस्ता और पुलिस छानबीन कर रही है. इस दौरान अफरातफरी मची रही. कोर्ट परिसर के पास लोगों की भीड़ जमा हो गयी. पुलिस एहतियातन उन लोगों परिसर के पास से हटा रही है. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए एडवोकेट मंगला वाघे ने कहा, "बॉम्बे उच्च न्यायालय को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली. इसलिए, अदालत खाली करा दी गई है. पुलिस इसकी जांच कर रही है." एक अन्य वकील ने बताया, "पुलिस ने हमें बाहर जाने को कहा और कहा कि बम की धमकी की अफवाह है. उन्होंने हमें बताया कि यह मुख्य न्यायाधीश का आदेश है."

