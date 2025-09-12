ETV Bharat / bharat

दिल्ली के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, परिसर खाली कराया गया

बॉम्बे हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. बम निरोधक दस्ता और पुलिस छानबीन कर रही है.

बॉम्बे हाई कोर्ट. (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2025 at 1:47 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 2:14 PM IST

मुंबईः दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली. बम की धमकी मिलने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट परिसर खाली करा दिया गया. बम निरोधक दस्ता और पुलिस छानबीन कर रही है. इस दौरान अफरातफरी मची रही. कोर्ट परिसर के पास लोगों की भीड़ जमा हो गयी. पुलिस एहतियातन उन लोगों परिसर के पास से हटा रही है.

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए एडवोकेट मंगला वाघे ने कहा, "बॉम्बे उच्च न्यायालय को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली. इसलिए, अदालत खाली करा दी गई है. पुलिस इसकी जांच कर रही है." एक अन्य वकील ने बताया, "पुलिस ने हमें बाहर जाने को कहा और कहा कि बम की धमकी की अफवाह है. उन्होंने हमें बताया कि यह मुख्य न्यायाधीश का आदेश है."

इससे पहले आज ही दिल्ली हाईकोर्ट में बम धमाकों की धमकी मिली थी. जिसके बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है. न्यायधीशों की ओर से सभी कोर्ट प्रोसीडिंग्स को स्थगित कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट को एक धमकी भरा ई मेल मिला था. जिसके बाद दिल्ली पुलिस दिल्ली हाईकोर्ट में गहन सर्च अभियान चला रही है. कई कोर्ट रूम में सुनवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है.

बता दें कि कुछ दिन पहल गणेश विसर्जन के दौरान भी बम धामके के धमकी दी गयी थी. ट्रैफिक पुलिस को व्हाटसएप पर भेजे गये मैसेज में दावा किया था कि 14 आतंकवादी मानव बम और 400 किलोग्राम आरडीएक्स के साथ शहर में घुस आए हैं. शहर को उड़ाने के लिए आरडीएक्स को 34 वाहनों में रखा गया है.

मुंबई पुलिस ने 24 घंटे में मैसेज भेजने वाले आरोपी को नोएडा पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया था. तब उसने स्वीकार किया था अपने एक साथी को फंसाने के लिए उसने ऐसे मैसेज भेजे थे.

Last Updated : September 12, 2025 at 2:14 PM IST

बॉम्बे उच्च न्यायालय में बम की धमकीBOMBAY HIGH COURTBOMB THREATBOMBAY HIGH COURT BOMB THREAT

