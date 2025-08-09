Essay Contest 2025

'तीखी बहस के दौरान साड़ी खिसकना शील भंग का इरादा नहीं', HC ने रद्द किया छेड़छाड़ का केस - BOMBAY HIGH COURT

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिर्फ साड़ी खिसकने के कारण आरोपियों के खिलाफ धारा 354 (छेड़छाड़) के तहत कार्रवाई उचित नहीं होगी.

Bombay high court quashed FIR against two person accused of insulting modesty of Woman Molestation
बॉम्बे हाईकोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 9, 2025 at 6:26 PM IST

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला खारिज करते हुए कहा कि अगर किसी महिला की साड़ी किसी तीखी बहस के दौरान धक्का देने से खिसक गई, तो यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपी का इरादा उससे छेड़छाड़ करने या शील भंग का था. अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में, सिर्फ साड़ी खिसकने के कारण आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (छेड़छाड़) के तहत कार्रवाई करना उचित नहीं होगा.

शिकायतकर्ता के अनुसार, एक सुबह उसकी सोसाइटी में रहने वाले एक व्यक्ति और उसके साथी ने लिफ्ट में अचानक उस पर हमला कर दिया. मुख्य आरोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जबकि दूसरे ने उसका मुंह दबा दिया. इसके बाद, आरोपी ने उसकी साड़ी खींची और उसे लिफ्ट में धकेल दिया. बहस के दौरान, उसकी साड़ी (पल्लू) खिसक गई.

इस घटना के बाद, महिला ने मुंबई के एक पुलिस थाने में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी. उसने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी उसी शाम उसके घर गया और उसे जान से मारने की धमकी देते हुए कहा, "अगर तुमने आज सुबह हुई घटना के बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा."

घाटकोपर निवासी मुख्य आरोपी और उसके साथी ने उनके खिलाफ दर्ज छेड़छाड़ के मामले को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाल ही में जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस राजेश पाटिल की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि जब यह घटना हुई, तब याचिकाकर्ता महिला को गुस्से से देख रहे थे और अचानक उसे लिफ्ट में धकेल दिया. धक्का लगने से महिला की साड़ी खिसक गई.

अदालत ने स्पष्ट किया कि यह कृत्य गुस्से में किया गया था और इसके पीछे छेड़छाड़ का कोई ठोस इरादा नहीं था. इसलिए, अदालत ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामला यह कहते हुए रद्द कर दिया कि "भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत मामला दर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है."

शिकायतकर्ता महिला ने तर्क दिया कि उसे सार्वजनिक स्थान पर उसकी साड़ी का पल्लू खींचने पर शर्म महसूस हुई. साथ ही, इस मामले में मुख्य आरोपी पहले से ही उसके पति से नाराज था. इसलिए, उसने जानबूझकर यह कृत्य किया.

सरकारी वकील ने भी इस याचिका का विरोध किया. उन्होंने दावा किया कि अदालत में मुख्य आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद हैं. हालांकि, अदालत ने इन सभी दलीलों पर गौर करते हुए स्पष्ट किया कि संबंधित कृत्य गुस्से में किया गया था और छेड़छाड़ के इरादे से नहीं किया गया था. ऐसे में अदालत ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ मामला रद्द कर दिया.

