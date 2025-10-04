ETV Bharat / bharat

बंबई उच्च न्यायालय ने इरफान शेख समेत दो सेशन जज को बर्खास्त किया

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने राज्य के दो सत्र न्यायाधीशों को बर्खास्त कर दिया है. इसमें सतारा जिला सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया है, जबकि पालघर जिला सत्र न्यायालय में कार्यरत इरफान शेख पर ड्रग्स लेने और तस्करी करने का आरोप लगाया गया है. दोनों को एक अक्टूबर से सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

कॉर्डेलिया क्रूज में नशे में पाए गए थे इरफान शेख - आर्यन खान को एनसीबी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था. इस दौरान एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी एनसीबी अधिकारियों ने हिरासत में लिया था, लेकिन उन्हें गुप्त रूप से बाहर निकाल लिया गया था. इसको लेकर आरटीआई कार्यकर्ता केतन तिरोडकर ने बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जो अभी भी लंबित है.

याचिका में यह भी दावा किया गया है कि मजिस्ट्रेट इरफान क्रूज में इतने नशे में थे कि उन्हें सीधे अस्पताल ले जाया गया.

इतना ही नहीं, इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इरफान शेख ने बैलार्ड पियर स्थित एनडीपीएस अदालत में काम करते हुए एनसीबी द्वारा जब्त किए गए ड्रग्स का सीधे तौर पर अपनी अदालत में सेवन किया, जिसे सबूत के तौर पर रखा गया था, और इसे बॉलीवुड में अपने कुछ दोस्तों के साथ भी साझा किया.

क्या है मामला- शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था. उस छापेमारी में आर्यन खान को आरोपी बनाया गया था, लेकिन उस छापेमारी में समीर वानखेड़े के काम करने के तरीकों को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं. एनसीबी की इस बहुचर्चित छापेमारी के दौरान बैलार्ड पियर कोर्ट के मजिस्ट्रेट इरफान शेख को भी हिरासत में लिया गया.

चूंकि उस समय इस मजिस्ट्रेट कोर्ट में एनसीबी के कई मामले लंबित थे, इसलिए एनसीबी की टीम उन्हें चुपके से वहां से ले गई. उस समय मजिस्ट्रेट नशे में इतने धुत थे कि उनका बुरा हाल था.

इसलिए, अधिकारी उसे सीधे सैफी अस्पताल लेकर गए. वहां शेख को तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया. हालांकि, सैफी अस्पताल से अनुरोध किया गया कि केस का कागज न बनाया जाए ताकि यह मामला सामने न आए. लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इससे साफ इनकार कर दिया, इसलिए शेख को नायर अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया. उन्हें नायर अस्पताल की सातवीं मंजिल पर गुप्त रूप से भर्ती कराया गया.