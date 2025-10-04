बंबई उच्च न्यायालय ने इरफान शेख समेत दो सेशन जज को बर्खास्त किया
बंबई उच्च न्यायालय ने दो सत्र न्यायाधीशों को कदाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया है.
Published : October 4, 2025 at 3:00 PM IST
मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने राज्य के दो सत्र न्यायाधीशों को बर्खास्त कर दिया है. इसमें सतारा जिला सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया है, जबकि पालघर जिला सत्र न्यायालय में कार्यरत इरफान शेख पर ड्रग्स लेने और तस्करी करने का आरोप लगाया गया है. दोनों को एक अक्टूबर से सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.
कॉर्डेलिया क्रूज में नशे में पाए गए थे इरफान शेख - आर्यन खान को एनसीबी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था. इस दौरान एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी एनसीबी अधिकारियों ने हिरासत में लिया था, लेकिन उन्हें गुप्त रूप से बाहर निकाल लिया गया था. इसको लेकर आरटीआई कार्यकर्ता केतन तिरोडकर ने बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जो अभी भी लंबित है.
याचिका में यह भी दावा किया गया है कि मजिस्ट्रेट इरफान क्रूज में इतने नशे में थे कि उन्हें सीधे अस्पताल ले जाया गया.
इतना ही नहीं, इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इरफान शेख ने बैलार्ड पियर स्थित एनडीपीएस अदालत में काम करते हुए एनसीबी द्वारा जब्त किए गए ड्रग्स का सीधे तौर पर अपनी अदालत में सेवन किया, जिसे सबूत के तौर पर रखा गया था, और इसे बॉलीवुड में अपने कुछ दोस्तों के साथ भी साझा किया.
क्या है मामला- शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था. उस छापेमारी में आर्यन खान को आरोपी बनाया गया था, लेकिन उस छापेमारी में समीर वानखेड़े के काम करने के तरीकों को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं. एनसीबी की इस बहुचर्चित छापेमारी के दौरान बैलार्ड पियर कोर्ट के मजिस्ट्रेट इरफान शेख को भी हिरासत में लिया गया.
चूंकि उस समय इस मजिस्ट्रेट कोर्ट में एनसीबी के कई मामले लंबित थे, इसलिए एनसीबी की टीम उन्हें चुपके से वहां से ले गई. उस समय मजिस्ट्रेट नशे में इतने धुत थे कि उनका बुरा हाल था.
इसलिए, अधिकारी उसे सीधे सैफी अस्पताल लेकर गए. वहां शेख को तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया. हालांकि, सैफी अस्पताल से अनुरोध किया गया कि केस का कागज न बनाया जाए ताकि यह मामला सामने न आए. लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इससे साफ इनकार कर दिया, इसलिए शेख को नायर अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया. उन्हें नायर अस्पताल की सातवीं मंजिल पर गुप्त रूप से भर्ती कराया गया.
वहां इलाज के दौरान, शेख के मूत्र के नमूने जांच के लिए पी.डी. हिंदुजा को भेजे गए थे. इसलिए, अस्पताल प्रशासन को उस समय शेख के इलाज की केस रिपोर्ट दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा. शेख की 7 अक्टूबर 2021 को आई टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई जिससे स्पष्ट हो गया कि उन्होंने अधिक मात्रा में ड्रग्स का सेवन किया था.
इस प्रकार, यदि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने न्यायालय में साक्ष्य के रूप में जमा किए गए मादक पदार्थों का गुप्त रूप से सेवन कर रहे हैं, तो यह बहुत गंभीर मामला है. इसके अलावा, अगर जांच एजेंसी किसी हाई-प्रोफाइल ऑपरेशन में पकड़े गए वीवीआईपी आरोपी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है, तो यह और भी गंभीर बात है. यह राय व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने मौखिक रूप से सीबीआई को मामले की जांच करने का आदेश दिया था.
कौन हैं धनंजय निकम - सतारा जिला सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम पर एक आरोपी की जमानत के लिए 5 लाख रुपये मांगने का आरोप है.
गौरतलब है कि एसीबी ने जाल बिछाकर इस मामले में आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा था. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों ने निकम और तीन अन्य को सतारा सत्र न्यायालय क्षेत्र स्थित एक होटल से हिरासत में लिया था.
जब जज समेत बाकी आरोपियों ने अदालत में जमानत की अर्जी दी, तो सतारा जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी. इसके बाद निकम ने अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया.
चूंकि मामला न्यायपालिका से जुड़ा था, इसलिए हाईकोर्ट ने बंद कमरे में मामले की सुनवाई की, जिसमें जज ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया. चूंकि एसीबी के पास प्रत्यक्ष साक्ष्य थे, इसलिए न्यायमूर्ति नितिन बोरकर ने धनंजय निकम को कोई राहत देने से इनकार कर दिया और उनकी याचिका खारिज कर दी.
