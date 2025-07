ETV Bharat / bharat

2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 19 साल बाद सभी आरोपी बरी

बॉम्बे हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

Published : July 21, 2025 at 10:27 AM IST | Updated : July 21, 2025 at 11:37 AM IST

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को 11 जुलाई 2006 को लोकल ट्रेन में हुए बम विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. अदालत का यह फैसला 19 साल बाद आया है. इससे राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है. इस मामले में हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले को पलट दिया. विशेष अदालत ने पांच आरोपियों को मौत की सजा और बांकी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. अदालत ने कहा कि अगर आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, तो उन्हे तुरंत जेल से रिहा कर दिया जाए. मुंबई में पश्चिम रेलवे की एक उपनगरीय लोकल ट्रेन में सिलसिलेवार बम धमाके किए गए थे. इन धमाकों ने मुंबई और पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. हाईकोर्ट ने 31 जनवरी 2025 तक के लिए यह फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया. इस मामले में कुल 13 आरोपी थे. इनमें से एक को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की विशेष अदालत ने बरी कर दिया. 12 में से 5 को मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जिनमें से एक की महामारी के दौरान जेल में मौत हो गई, और सात को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी. आज अदालत ने सभी 12 को बरी कर दिया. जानें हाईकोर्ट ने क्या कहा बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में सभी बारह आरोपियों को बरी कर दिया. करीब एक दशक पहले विशेष अदालत ने पांच आरोपियों को मौत की सजा और शेष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की बेंच, न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की विशेष पीठ, ने कहा, 'अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेहों से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा.' अदालत ने अभियोजन पक्ष के लगभग सभी गवाहों के बयानों को विश्वास योग्य नहीं पाया. हाईकोर्ट ने कहा- घटना में इस्तेमाल बम की पहचान करने मेंं पुलिस विफल हाईकोर्ट के अनुसार विस्फोट के लगभग 100 दिन बाद भी टैक्सी चालकों या ट्रेन में सवार लोगों के लिए आरोपियों को याद रखने का कोई कारण नहीं था. बम, बंदूकें, नक्शे आदि जैसे साक्ष्यों की बरामदगी के बारे में न्यायालय ने कहा कि यह बरामदगी अप्रासंगिक है. मामले के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अभियोजन पक्ष विस्फोटों के लिए प्रयुक्त बम के प्रकार की पहचान करने में विफल रहा. सरकारी वकील ने मामला को रेयर ऑफ रेयरेस्ट बताया था

इस मामले में राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजा ठाकरे पेश हुए और उन्होंने मृत्युदंड की पुष्टि का समर्थन किया और कहा कि यह मामला रेयर ऑफ रेयरेस्ट की श्रेणी के मानदंडों को पूरा करता है. बारह अभियुक्तों में से एक की 2021 में कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई थी. अदालत जुलाई 2024 से इस मामले की सुनवाई कर रही थी. यह मामला 11 जुलाई, 2006 को हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों से संबंधित है. इसमें मुंबई की पश्चिमी रेलवे लाइन पर उपनगरीय ट्रेनों में सात बम विस्फोट हुए थे. इसमें 189 लोग मारे गए थे और 824 घायल हुए थे. विशेष अदालत ने 5 आरोपियों को सुनाई थी मौत की सजा पेश मामले में विशेष अदालत ने अक्टूबर 2015 में मकोका के तहत 5 आरोपियों को मौत की सजा और सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इनमें कमाल अंसारी, मोहम्मद फैसल अताउर रहमान शेख, एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, नवीद हुसैन खान और आसिफ खान शामिल थे. सभी को बम लगाने का दोषी ठहराया गया था. कमाल अंसारी की 2021 में नागपुर जेल में रहते हुए कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई. निचली अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा पाने वाले सात आरोपी तनवीर अहमद अंसारी, मोहम्मद मजीद शफी, शेख मोहम्मद अली आलम, मोहम्मद साजिद मरगूब अंसारी, मुज़म्मिल अताउर रहमान शेख, सुहैल महमूद शेख और ज़मीर अहमद लतीफुर रहमान शेख थे. राज्य ने मौत की सजा की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया, जबकि दोषियों ने भी अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील दायर की. यह मामला 2015 से हाईकोर्ट में लंबित था. 2022 में राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि साक्ष्यों की मात्रा को देखते हुए सुनवाई में कम से कम पांच से छह महीने लगेंगे. शीघ्र निपटारे के बार-बार अनुरोध के बाद जुलाई 2024 में मामले की दैनिक सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया गया. ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र के लोगों को अब नहीं काटने पड़ेंगे हाईकोर्ट के 'चक्कर', बॉम्बे हाईकोर्ट की बड़ी पहल - BOMBAY HIGH COURT LIVE STREAMING

Last Updated : July 21, 2025 at 11:37 AM IST