मराठा आरक्षण: हाई कोर्ट ने अध्यादेश के खिलाफ PIL पर जताई नाराजगी, रिट में बदलने की अनुमति दी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सवाल किया कि एक ही मुद्दे पर विभिन्न जनहित याचिकाएं दायर करने से क्या हासिल होगा?

Bombay HC expressed displeasure over PIL against Maratha reservation allowed to convert into writ
बॉम्बे हाई कोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2025 at 5:47 PM IST

3 Min Read
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार (25 सितंबर) को एक बार फिर स्पष्ट किया कि मराठा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी नए अध्यादेश के खिलाफ याचिकाएं जनहित याचिका नहीं हो सकतीं. मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि राज्य सरकार ने हैदराबाद गजेटियर की प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए मराठा समुदाय को कुनबी या मराठा-कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए 2 सितंबर को एक अध्यादेश जारी किया था और इस अध्यादेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में विभिन्न जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं. हालांकि, यह जनहित का मुद्दा नहीं है, इसमें जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती.

पीठ ने सवाल उठाया कि एक ही मुद्दे पर विभिन्न जनहित याचिकाएं दायर करने से क्या हासिल होगा? इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने याचिका में संशोधन के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की.

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार का 2 सितंबर का अध्यादेश ओबीसी में शामिल अन्य श्रेणियों को प्रभावित करेगा. शिव अखिल भारतीय वीर शैव युवा संगठन और मराठा मावला एसोसिएशन ने वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश तालेकर के माध्यम से हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि मराठा समुदाय के सभी क्षेत्रों में उन्नत होने के बावजूद उन्हें ओबीसी वर्ग से आरक्षण दिए जाने से ओबीसी समुदाय के लोगों के साथ अन्याय होगा. हालांकि, तालेकर ने मांग की कि इसे रिट याचिका में बदलने का अवसर दिया जाए. याचिकाकर्ता मंगेश ससाणे ने भी एक बार फिर समय सीमा बढ़ाने की मांग की. इसके बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई.

याचिकाकर्ताओं का तर्क
इन याचिकाओं में ओबीसी कोटे के माध्यम से मराठा समुदाय को दिए गए आरक्षण को चुनौती दी गई है. मराठा समुदाय पिछड़ा नहीं है. साथ ही, कुनबी और मराठा एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग वर्ग हैं. मंडल आयोग, बापट आयोग, खत्री आयोग ने पहले भी अपने अध्ययन के बाद यही निष्कर्ष दिया था और मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे से कुनबी के रूप में आरक्षण देने से इनकार कर दिया था. इसी प्रकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी 1999 में अपने अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि मराठा और कुनबी एक नहीं हैं. हालांकि, इसके बावजूद राज्य सरकार पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न अध्यादेश जारी करके ओबीसी कोटे के माध्यम से मराठा समुदाय को आरक्षण देने की कोशिश कर रही है.

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2 सितंबर को राज्य सरकार का नया अध्यादेश मराठा समुदाय को खुश करने के लिए तो है, लेकिन यह गैरकानूनी है. याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि त्योहारों के मौसम में मुंबई में मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे के विरोध प्रदर्शन के दबाव में, राज्य सरकार ने इस अध्यादेश के माध्यम से हैदराबाद गजेटियर की प्रविष्टियों के अनुसार, मराठा समुदाय के लोगों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला किया.

