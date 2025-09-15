ETV Bharat / bharat

गुजरात हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, तीन महीने में चौथी घटना

अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गयी है. अज्ञात व्यक्ति ने गुजरात हाईकोर्ट को धमकी भरा ईमेल भेजा है. गुजरात हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने सोला पुलिस स्टेशन को इस बाबत सूचना दी. पुलिस ने तुरंत गुजरात हाईकोर्ट पहुंची. डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते के साथ गुजरात हाईकोर्ट में जांच की गई. बता दें कि 12 सितंबर शुक्रवार को दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट में भी बम विस्फोट की धमकी दी गयी थी.

अहमदाबाद के सोला पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर क्रुणाल भुकन ने ईटीवी भारत को फोन पर बताया कि "हमें गुजरात हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने इसकी सूचना दी. उन्हें सुबह 11:30 बजे सूचना मिली थी. इसके बाद हमारी टीम गुजरात हाईकोर्ट पहुंची. डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते के साथ गुजरात हाईकोर्ट में जांच की गयी." मिली जानकारी के अनुसार फ़िलहाल, हाईकोर्ट में सामान्य रूप से काम शुरू हो गया है.

पहले भी मिल चुकी है धमकीः

गुजरात उच्च न्यायालय को तीन महीने में चौथी बार धमकी भरे ईमेल मिले हैं. 20 अगस्त 2025 को भी ऐसी ही धमकी मिली थी. डॉग स्क्वॉड, बम निरोधक दस्ता और गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) समेत तमाम टीमें गुजरात उच्च न्यायालय पहुंचीं और जांच की. कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था.

गुजरात उच्च न्यायालय को इससे पहले 24 जून 2025 को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. इससे पहले 9 जून 2025 को गुजरात उच्च न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. उस मामले में तत्कालीन ज़ोन-1 प्रभारी डीसीपी सफीन हसन ने बताया कि गुजरात उच्च न्यायालय के ईमेल पर बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. जिसके बाद कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने उच्च न्यायालय का दौरा किया था.