ETV Bharat / bharat

गुजरात हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, तीन महीने में चौथी घटना

गुजरात उच्च न्यायालय को तीन महीने में चौथी बार धमकी भरे ईमेल मिले हैं. एटीएस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी.

Gujarat High Court
गुजरात हाईकोर्ट. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2025 at 4:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गयी है. अज्ञात व्यक्ति ने गुजरात हाईकोर्ट को धमकी भरा ईमेल भेजा है. गुजरात हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने सोला पुलिस स्टेशन को इस बाबत सूचना दी. पुलिस ने तुरंत गुजरात हाईकोर्ट पहुंची. डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते के साथ गुजरात हाईकोर्ट में जांच की गई. बता दें कि 12 सितंबर शुक्रवार को दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट में भी बम विस्फोट की धमकी दी गयी थी.

अहमदाबाद के सोला पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर क्रुणाल भुकन ने ईटीवी भारत को फोन पर बताया कि "हमें गुजरात हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने इसकी सूचना दी. उन्हें सुबह 11:30 बजे सूचना मिली थी. इसके बाद हमारी टीम गुजरात हाईकोर्ट पहुंची. डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते के साथ गुजरात हाईकोर्ट में जांच की गयी." मिली जानकारी के अनुसार फ़िलहाल, हाईकोर्ट में सामान्य रूप से काम शुरू हो गया है.

पहले भी मिल चुकी है धमकीः

गुजरात उच्च न्यायालय को तीन महीने में चौथी बार धमकी भरे ईमेल मिले हैं. 20 अगस्त 2025 को भी ऐसी ही धमकी मिली थी. डॉग स्क्वॉड, बम निरोधक दस्ता और गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) समेत तमाम टीमें गुजरात उच्च न्यायालय पहुंचीं और जांच की. कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था.

गुजरात उच्च न्यायालय को इससे पहले 24 जून 2025 को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. इससे पहले 9 जून 2025 को गुजरात उच्च न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. उस मामले में तत्कालीन ज़ोन-1 प्रभारी डीसीपी सफीन हसन ने बताया कि गुजरात उच्च न्यायालय के ईमेल पर बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. जिसके बाद कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने उच्च न्यायालय का दौरा किया था.

आज 15 सितंबर को एक बार फिर धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है. अहमदाबाद सिटी पुलिस और गुजरात एटीएस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है.

दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट को भी धमकीः

बता दें कि 12 सितंबर शुक्रवार को दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली थी. पहले दिल्ली हाईकोर्ट को धमकी भरा ईमेल मिला. तत्काल परिसर की जांच की गयी. तब जाकर पता चला कि धमकी फर्जी था. इसके तुरंत बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली. वहां भी तत्काल जांच की गयी.

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

GUJARAT HIGH COURTगुजरात हाईकोर्टगुजरात हाईकोर्ट बम की धमकीGUJARAT HIGH COURT BOMB THREAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कतर के पीएम की दुनिया से गुहार, इजराइल को दंडित करें, डबल स्टैंडर्ड छोड़ें

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अमेरिका में निवेश और अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का आग्रह किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.