दिल्ली के ताज पैलेस होटल को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस खंगाल रही Email की हर परत
ताज पैलेस होटल को शनिवार को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला, लेकिन पुलिस ने तलाशी के बाद इसे झूठी धमकी बताया
Published : September 13, 2025 at 3:28 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बम की धमकी भरे संदेश आ रहे हैं. यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब शनिवार को दिल्ली के ताज पैलेस होटल को बम धमकी वाला ईमेल मिला है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने होटल में व्यापक तलाशी अभियान चलाया. वहीं, लंबी जांच के बाद पुलिस ने इसे फर्जी धमकी बताया. पुलिस का मानना है कि बम विस्फोट की फर्जी सूचना से दहशत फैलाने का प्रयास किया गया है. फिलहाल पुलिस फर्जी ईमेल की जांच कर रही है.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, होटल प्रबंधन को सुबह प्राप्त ईमेल में बम विस्फोट की धमकी दी गई थी. इसके तुरंत बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और होटल के सभी हिस्सों की बारीकी से छानबीन की, लेकिन कुछ नहीं मिला. ताज पैलेस होटल चाणक्यपुरी में स्थित है. यह एक प्रमुख पर्यटन और व्यावसायिक केंद्र है. पुलिस ने जनता से अपील की हुई है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें. हालांकि, इससे होटल के मेहमानों और स्टाफ को कुछ घंटों के लिए परेशानी हुई, लेकिन किसी तरह का खतरा नहीं पाया गया.
#WATCH | Taj Palace Hotel in Delhi received a bomb threat mail. Nothing was found; it has been declared a hoax: Delhi Police pic.twitter.com/OPDEZVnDlH— ANI (@ANI) September 13, 2025
दिल्ली हाई कोर्ट को भी आया था ईमेल: इससे पहले, शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट को भी एक ईमेल मिला था, जिसमें जजों के कक्षों और कोर्ट रूम्स में दोपहर के समय विस्फोट की धमकी दी गई थी. रजिस्ट्रार जनरल को सुबह करीब 8:39 बजे यह ईमेल प्राप्त हुआ. ईमेल में दावा किया गया था कि अदालत परिसर में 3 बम प्लांट किए गए हैं और दोपहर 2 बजे तक सभी को परिसर खाली कर देना चाहिए.
इसके बाद जजों, वकीलों और पक्षकारों को कोर्ट रूम्स से सुरक्षित बाहर निकाला गया था. बता दें कि दिल्ली में हाल के दिनों में बम धमकियों की संख्या काफी बढ़ी है. इससे पहले दिल्ली में कई स्कूलों को एक साथ धमकी भरे ईमेल मिले थे. हालांकि, बाद में जांच के बाद सभी ईमेल फर्जी पाए गए थे. लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली में क्यों लगातार फर्जी ईमेल के जरिए बम की धमकी दी जा रही है.
ये भी पढ़ें: