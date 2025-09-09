ETV Bharat / bharat

दिल्ली सचिवालय और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट पर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां

दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (MAMC) और मुख्यमंत्री सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है.

मुख्यमंत्री सचिवालय और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी
मुख्यमंत्री सचिवालय और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 9, 2025 at 1:59 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लगातार बम की धमकी भरे संदेश आ रहे हैं. यह सिलसिला थम नहीं रहा है. अब दिल्ली के मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज और दिल्ली सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. ईमेल में धमाके का समय भी बताया गया है. ई- मेल में दोनों जगहों पर विस्फोट करने की बात लिखी गई थी. धमकी का ई-मेल मिलते ही पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं. एहतियातन दोनों स्थानों को सुरक्षा घेरे में लेकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है.

जानकारी के अनुसार, धमकी भरा ईमेल सुबह प्राप्त हुआ, जिसके बाद तुरंत उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई. सीएम सचिवालय में एडिशनल डीसीपी सेंट्रल, एसीपी कमला मार्केट व एसएचओ आईपी एस्टेट मौके पर पहुंचे और बम निरोधक दस्ते के साथ जांच शुरू कराई. इसी तरह मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एटीओ, आईपी एस्टेट ने टीम के साथ सघन तलाशी अभियान चलाया. मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी तैनात की गई है.

मुख्यमंत्री सचिवालय और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट पर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां
मुख्यमंत्री सचिवालय और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट पर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां (ETV Bharat)

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को धमकी वाले ईमेल के स्रोत की जांच में लगाया गया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस ईमेल की भाषा व स्टाइल पहले मिले कई फर्जी मेल से मिलती-जुलती है. इसके साथ ही यह भी आशंका जताई गई है कि संदेश वास्तव में किसी अन्य राज्य को भेजे जाने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन गलती से दिल्ली के ठिकानों पर भेज दिया गया. हालांकि, बावजूद इसके सुरक्षा एजेंसियां इसे गंभीरता से ले रही है और सभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री सचिवालय और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट पर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां
मुख्यमंत्री सचिवालय और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट पर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां (ETV Bharat)

डीसीपी सेंट्रल निधि वालसन की ओर से जानकारी साझा कर बताया गया कि अब तक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन सुरक्षा कारणों से दोनों जगहों की बारीकी से तलाशी जारी है. डीडीएमए, ट्रैफिक पुलिस व स्पेशल सेल को भी अलर्ट कर दिया गया है, जिससे किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके. अधिकारियों ने अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें. घबराएं नहीं फिलहाल दोनों जगहों पर स्थिति नियंत्रण में है. पुलिस लगातार सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही ईमेल की वास्तविकता व इसके पीछे की मंशा को लेकर साफ तस्वीर सामने आएगी.

