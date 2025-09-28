ETV Bharat / bharat

दिल्ली में फिर बम ब्लास्ट की धमकी, IGI एयरपोर्ट, स्कूल और कई संस्थान निशाने पर, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

दिल्ली एयरपोर्ट, स्कूलों और कई संस्थानों को ई-मेल के बम की जरिए धमकी मिली. दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है.

दिल्ली में फिर बम ब्लास्ट की धमकी
दिल्ली में फिर बम ब्लास्ट की धमकी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 28, 2025 at 5:19 PM IST

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बम की धमकी भरे संदेश आ रहे हैं. यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब रविवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (IGI एयरपोर्ट) सहित कई स्कूलों और अन्य संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली. ई-मेल में इन जगहों पर विस्फोट करने की बात लिखी गई. ई-मेल मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं. दिल्ली पुलिस को अब तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि मेल कहां से भेजा गया है.

दिल्ली पुलिस के अनुसार, धमकी भरा ईमेल रविवार सुबह प्राप्त हुआ, जिसके बाद उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई. ईमेल में दिल्ली एयरपोर्ट, नोएडा सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल, और कुतब मीनार के पास स्थित सर्वोदय विद्यालय सहित कई संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल मिले. ई-मेल में दावा किया गया है कि परिसरों में विस्फोटक उपकरण लगाए गए हैं.

दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया, 'हमें सुबह धमकी वाले ईमेल की सूचना मिली. पुलिस, बम निरोधक दस्ते (बीडीएस), डॉग स्क्वॉड और अग्निशमन कर्मियों ने तुरंत प्रभावित स्थानों पर पहुंचकर तलाशी शुरू की. हालांकि, अब तक की जांच में सुरक्षा एजेंसियों को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.

बता दें कि दिल्ली में बम की धमकियों का यह कोई नया सिलसिला नहीं है. पिछले कुछ महीनों में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, और हवाई अड्डों को बार-बार निशाना बनाया गया है, जिनमें से ज्यादातर धमकियां फर्जी साबित हुई है. वहीं, दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें. घबराएं नहीं, फिलहाल इन जगहों पर स्थिति नियंत्रण में है. पुलिस लगातार सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही ई-मेल की वास्तविकता व इसके पीछे की मंशा को लेकर साफ तस्वीर सामने आएगी.

