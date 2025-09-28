ETV Bharat / bharat

दिल्ली में फिर बम ब्लास्ट की धमकी, IGI एयरपोर्ट, स्कूल और कई संस्थान निशाने पर, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बम की धमकी भरे संदेश आ रहे हैं. यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब रविवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (IGI एयरपोर्ट) सहित कई स्कूलों और अन्य संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली. ई-मेल में इन जगहों पर विस्फोट करने की बात लिखी गई. ई-मेल मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं. दिल्ली पुलिस को अब तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि मेल कहां से भेजा गया है.

दिल्ली पुलिस के अनुसार, धमकी भरा ईमेल रविवार सुबह प्राप्त हुआ, जिसके बाद उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई. ईमेल में दिल्ली एयरपोर्ट, नोएडा सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल, और कुतब मीनार के पास स्थित सर्वोदय विद्यालय सहित कई संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल मिले. ई-मेल में दावा किया गया है कि परिसरों में विस्फोटक उपकरण लगाए गए हैं.

दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया, 'हमें सुबह धमकी वाले ईमेल की सूचना मिली. पुलिस, बम निरोधक दस्ते (बीडीएस), डॉग स्क्वॉड और अग्निशमन कर्मियों ने तुरंत प्रभावित स्थानों पर पहुंचकर तलाशी शुरू की. हालांकि, अब तक की जांच में सुरक्षा एजेंसियों को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.