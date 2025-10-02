ETV Bharat / bharat

झमाझम बारिश के बीच लव कुश रामलीला पहुंचे बॉलीवुड स्टार बॉबी देओल, रावण के पुतले का किया दहन

लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बुराई पर सच्चाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व की समस्त देश वासियों को बधाई देते हुए बताया कि लीला कमेटी के विशेष अनुरोध पर बॉलीवुड स्टार बॉबी देओल के साथ एक्टर प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी भी लव कुश रामलीला मंच पर पधारें और यहां खचाखच भरे लीला ग्राउण्ड में रामभक्तों के साथ लीला का अवलोकन किया. इसके साथ इन नामी स्टार्स ने प्रभु श्री राम को तिलक लगाकर प्रभु की चरण वन्दना की और उनसे आशीर्वाद लिया.

नई दिल्ली: राजधानी में दोपहर से हो रही बारिश के कारण गुरुवार को कई रामलीलाओं में रावण दहन करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. लालकिले के सामने रामलीला मैदान में आयोजित लव कुश रामलीला में बॉलीवुड सुपर स्टार बॉबी देओल ने पुतल दहन किया. बारिश के कारण सुरक्षा व्यवस्था को देखे हुए पंडाल में कुछ जगह लाइट काट दी गई थी.

बुराई पर सच्चाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व: मंच पर लीला कमेटी के प्रधान अर्जुन कुमार ने इन फिल्म स्टार्स को शक्ति का प्रतीक गदा, प्रभु श्रीराम की मूर्ति, पटका पहनाकर सम्मानित किया. मंच पर नामी फिल्म स्टार बॉबी देओल के साथ निर्माता एक्टर निखिल द्विवेदी, अर्जुन कुमार सहित कमेटी के पदाधिकारियों ने जब जय श्रीराम, जय श्रीराम का जयघोष किया तो लालकिला मैदान राममय हो गया. इसी के साथ तीर चलाकर रावण, कुंभकरण, मेघनाद के पुतलों का दहन किया. लीला स्थल पर आये हुए सभी महिलाओ, बच्चों, बुर्जुगों, रामभक्तों ने इस अद्भुत फिल्म स्टार से सजी लीला का अवलोकन किया.

रावण, कुंभकरण, मेघनाद के पुतलों का दहन: लीला प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार के अनुसार गणेश वंदना से लीला का प्रारंभ हुआ, रावण के द्वारा शंकर जी पूजा, चन्द्रहास तलवार का गिरना, राम-रावण युद्ध, रावण वध तत्पश्चात् रावण, कुम्भकरण, मेघनाद के पुतलों का दहन तक की लीला का मंचन हुआ. आज लीला स्थल पर लगे 100-90-80 फूट के रावण, कुंभकरण, मेघनाद के पुतले महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों एवं रामभक्तों के लिए बहुत आर्कषण का केन्द्र रहा. जब रावण के पुतले पर तीर चला उस वक्त नाभी से अमृत गिरा,आंखें मटक रही थी, आंखों से खून के आंसु गिर रह थे, हाथ की तलवारें घुमती नजर आ रही थी, गले की मालाएं रंग- बिरंगी अलग-अलग रंगों में थी, मुंह से हे राम, हे राम का जयघोष करते हुए जब पुतलों का दहन हुआ तो लीला स्थल के चारों और बड़े- बड़े 12 ट्रैक स्टीरियो फ़ोनिक साउंड डिजिटल साउंड सिस्टम युक्त स्पीकर्स से पुतलों में लगाए पटाखों की तेज आवाज लीला ग्राउंड ने चारों और गूंज उठी और एक बाद एक रावण, कुंभकरण, मेघनाद के पुतले जलते हुए गिरे.

लीला समाप्त होने के पश्चात् कमेटी के महासचिव सुभाष गोयल, चैयरमैन पवन गुप्ता सहित सभी पदाधिकारियों ने आये हुए अतिथियों का सम्मान किया और प्रभु श्रीराम की आरती एवं चरण वंदना के साथ लीला सम्पन्न हुई.



