रैप के शोर-शराबे में बॉलीवुड से धीरे-धीरे गायब हो रहा ये स्पेशल म्यूज़िक, आपने सुना क्या ?

ड्यूरेशन कम होना बड़ा कारण: कुलबीर सिंह (गोल्डी) ने ईटीवी भारत को बताया कि, "जहां बीते दौर में एक गीत करीब 5-6 मिनट का होता था, वहीं वर्तमान में एक गाने का समय केवल एक-दो मिनट रह गया है. इस कारण जहां पुराने गानों में कई पारंपरिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते थे, वहीं, गीत की समय सीमा कम होने से वे इस्तेमाल से बाहर हो गए. अब कोई-कोई म्यूजिक डायरेक्टर इन पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट को गाने में महज फ्लेवर लाने के लिए झलक भर इस्तेमाल में लाते हैं. यानी कि गाने का ड्यूरेशन कम होना इसके कम इस्तेमाल होने का बड़ा कारण है."

1000 से ज्यादा गीतों में दे चुके संगीत : म्यूज़िक की दुनिया में आखिरकार ये परिवर्तन क्यों आया? इस बारे में जानने के लिए ईटीवी भारत ने चंडीगढ़ में रहने वाले म्यूजिशियन कुलबीर सिंह (गोल्डी) से बातचीत की. गोल्डी सिने म्यूजिशियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (मुंबई) के ऑलटाइम सदस्य हैं. साथ ही बतौर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अब तक एक हजार से अधिक गीतों में संगीत का सहयोग दे चुके हैं.

गायब हो रहे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स : वहीं, बात जब भारतीय संगीत की होती है, तो पारंपरिक वाद्य यंत्रों, प्रतिष्ठित संगीत घरानों, प्रसिद्ध गीतकारों और महान गायकों की विरासत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. हालांकि समय के साथ भारतीय संगीत में कई बड़े बदलाव आए हैं. खासकर फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सारंगी, जल तरंग, रबाब, मंजीरा आदि, जो कभी गीतों को पहचान दिलाते थे, अब लगभग गायब हो चुके हैं या उनका उपयोग बेहद सीमित रह गया है.

चंडीगढ़: भारतीय संगीत, जो कभी सारंगी, रबाब और जलतरंग जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों से सजा करता था, आज तकनीकी युग में अपनी मौलिकता खो रहा है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि संगीत एक कला नहीं, बल्कि एक ऐसी थैरेपी भी है, जो दिलों को दिलों से जोड़ती है. दूरियों को मिटाती है.

वाद्य यंत्रों के साथ म्यूजिक बजाती पूरी टीम (Etv Bharat)

संगीत की समझ की कमी: कुलबीर सिंह गोल्डी ने आगे बताया कि, "आजकल बॉलीवुड फिल्मों में केवल एक-दो राग पर आधारित आसान गीत/ट्रैक तैयार किया जा रहा है. 99.9 प्रतिशत गीत राग दरबारी या राग बिलावल में तैयार किया जा रहा है क्योंकि इनका म्यूजिक तैयार करना आसान रहता है. जबकि राग पहाड़ी, राग मालकौंस, अहीर भैरव, राग यमन, भूपाल, राग चारुकेशी या अन्य रागों के संगीत के अनुसार गाने/ट्रैक ना के बराबर तैयार हो रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक राग की अपनी विशिष्ट स्वर-रचना, लय और भाव होता है."

पुराने वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल हुआ कम (Etv Bharat)

इन वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल हुआ कम: कुलबीर सिंह गोल्डी ने बताया कि, "बॉलीवुड या पॉलीवुड में जिन वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल कम हो गया है, इनमें- अफगानी रबाब, सारंगी, मैंडोलिन, टेनर बैंजो, यूकुलेले( चार स्ट्रिंग वाली गिटार), मयूरी, (ताऊस), पेना, मोरचंग, नागफनी, याज्ह, रावणहत्था, सुरबहार, रूद्र वीणा, जल तरंग और मंजीरा जैसे कई वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल कम हुआ है. इनमें से अधिकांश वाद्य यंत्र अब विलुप्त होने के कगार पर हैं या यूं कहें कि इनकी लोकप्रियता कम हो गई है."

म्यूजिक बजाते कुलबीर सिंह (गोल्डी) (Etv Bharat)

नई तकनीक ने ली जगह: पॉलीवुड में बतौर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट म्यूजिक कोलाब्रेट कर रहे कुलबीर सिंह गोल्डी ने बताया, "अधिकांश वाद्य यंत्रों की शिक्षा लेने वाले युवाओं की कमी है या फिर नई तकनीक, आधुनिक की-बोर्ड जैसे उपकरणों ने इनकी जगह ले ली है, क्योंकि संगीतकार अब आधुनिक की-बोर्ड जैसे उपकरण पसंद करते हैं, जिनमें अधिकांश वाद्य यंत्रों की धुनें बजाई जा सकती हैं."

कुलबीर सिंह (गोल्डी) (ETV Bharat)

पहले ऐसे होती थी गीत की शुरुआत: कुलबीर सिंह गोल्डी ने बताया कि बीते दौर के गीतों में कई म्यूजिकल पार्ट्स होते थे. उदाहरण के तौर पर पहले जैसे- इंट्रो म्यूजिक होता था, जिसे सुनकर अंदाजा लगा लिया जाता था कि गीत किस संगीतकार या गायक का है. इसके बाद मुखड़ा, क्रास लाइन, अंतरा, कोरस जैसे अन्य पार्ट आते थे, जिसका चलन अब कम हो गया है."

यंगस्टर्स की पसंद बनी रैप और स्टाइलिश गाने: आजकल के युवाओं की पसंद को भी गोल्डी ने इसका कारण बताते हुए कहा कि, "युवाओं की दिलचस्पी के अनुसार म्यूजिक और गाने तैयार किए जा रहे हैं. लोगों के पास समय की कमी के कारण ही सॉन्ग और सिंगल ट्रैक गीत केवल एक से दो मिनट के ही आ रहे हैं. समय-समय पर युवाओं की पसंद बदलती है, जो हिप-हॉप और रैप स्टाइल फॉर्म पसंद कर रहे हैं. जबकि रैप सॉन्ग एक प्रकार की बोल (स्पीच) होती है, जो वास्तविक म्यूजिक/गीत से कोसों दूर होता है. लेकिन श्रोताओं की पसंद और समय के साथ संगीत का स्वरूप बदलता जा रहा है."

ईटीवी भारत से बात करते कुलबीर सिंह (गोल्डी) (ETV Bharat)

एक हजार गीतों में म्यूजिक कोलाब्रेट: कुलबीर सिंह गोल्डी कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं. इस बारे में गोल्डी ने बताया कि, "मैंने संगीत की शिक्षा मुंबई में उस्ताद जयंतीलाल गोशर और उस्ताद अरशद अहमद से हासिल की है. कई नामी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका हूं.अब तक करीब एक हजार गीतों में बतौर इंस्ट्रृमेंटलिस्ट म्यूजिक कोलाब्रेट कर चुका हूं. पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में मैंने जिन गानों में म्यूजिक कोलाब्रेट किया है, उनमें- "बापू तेरे करके मैं गड्डी जोगा हो ग्या", "इक तेरा नखरा इक तेरी गानी", "तू कला ही सोणा नहीं-ज्यादा न बणया कर वे", "निकले करंट तेरे यार दा", "सखियां मैनूं मेणे मार दियां", "शुक्र दातया" जैसे करीब एक हजार गीत शामिल है."

संगीत की गहराई से परिचय कराना जरूरी : भारतीय संगीत में तकनीक का प्रयोग बढ़ने से जहां आधुनिकता आई है, वहीं पारंपरिक संगीत खत्म होता जा रहा है. कुलबीर सिंह गोल्डी जैसे अनुभवी संगीतकार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यदि युवाओं को संगीत की गहराई से परिचय ना कराया गया, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भारतीय संगीत की आत्मा सिर्फ किताबों में ही रह जाएगी.

