कानपुर: सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ गेट के सामने लग्जरी गाड़ी में CRPF इंस्पेक्टर की लाश मिली है. मृतक की पहचान निर्मल उपाध्याय निवासी पिथौरागढ़, उत्तराखंड के तौर पर हुई है. यह सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर थे और मौजूदा समय में पुलवामा में तैनात थे. वे अपनी पत्नी से मिलने के लिए कानपुर पहुंचे थे, लेकिन शुक्रवार शाम उनकी लाश मिलने से हड़कंप मच गया.

जानकारी के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच आपसी झगड़ा हुआ. इसके बाद शुक्रवार को आरपीएफ गेट के सामने कार में उनका शव बरामद किया गया है. 24 घंटे बिजी रहने वाले कानपुर सेंट्रल में दिनदहाड़े आरपीएफ थाने के बाहर शव मिलने से हड़कंप मच गया. सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए. यह गाड़ी सुबह से खड़ी थी और RPF थाने के सामने जीआरपी और आरपीएफ किसी की नजर नहीं पड़ी.

पिथौरागढ़ के रहने वाले थे निर्मल: मृतक निर्मल उपाध्याय उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के रहने वाले थे. निर्मल की शादी साल 2023 में कानपुर साउथ के साकेत नगर में रहने वाली राशि से हुई थी. राशि से मिलने ही वह कानपुर आए थे. उनकी पत्नी और ससुराल वालों ने जानकारी दी कि निर्मल 12 दिन पहले मेडिकल लीव पर छुट्टी लेकर कानपुर आए थे.

पत्नी के साथ मारपीट: गुरुवार देर रात शराब पीने के बाद निर्मल और राशि का आपस में झगड़ा हो गया. दोनों ने एक-दूसरे के साथ मारपीट तक की. इसके बाद राशि ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी. अगले ही दिन शुक्रवार सुबह निर्मल बिना किसी को बताए मकान मालिक के साथ घर से निकल गए.

मकान मालिक संजय कार को कैंट साइड स्थित पार्किंग एरिया में खड़ी करके वापस घर आ गए थे. घर पहुंचने पर राशि ने संजय से जानकारी मांगी तो संजय ने बताया कि निर्मल पुलवामा जाने के लिए कह रहा था.

पार्किंग में लाश मिलने से हड़कंप: कानपुर सेंट्रल स्टेशन के आरपीएफ गेट के सामने कई घंटे कार खड़ी रही, लेकिन किसी की नजर नहीं गई. देर शाम पार्किंग में काम कर रहे कर्मचारी की कार पर नजर पड़ी तो उसने कार के अंदर झांककर देखा. निर्मल एक तरफ गर्दन किए हुए था और सीट बेल्ट लगी हुई थी.

इसके बाद उसने घटना की जानकारी जीआरपी को दी. वही सूचना पाकर जीआरपी इंस्पेक्टर ओम नारायण सिंह घटनास्थल पर पहुंचे. जीआरपी एसीपी दुष्यंत सिंह ने बताया कि निर्मल उत्तराखंड के रहने वाले थे. उनके परिजनों को सूचना दे दी है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. तहरीर मिलने पर या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

