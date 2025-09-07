गुरुग्राम में विदेशी महिला का बिना कपड़ों के शव मिला, बॉडी पर चोट के निशान, फ्लाईओवर के नीचे पड़ी थी लाश
हरियाणा के गुरुग्राम में आईएमटी मानेसर चौक फ्लाईओवर के नीचे विदेशी महिला का शव मिला है. गुरुग्राम पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : September 7, 2025 at 2:51 PM IST
गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में आईएमटी मानेसर चौक फ्लाईओवर के नीचे विदेशी महिला का शव लहूलुहान हालात में मिला है. गुरुग्राम पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है.
विदेशी महिला का शव मिला : गुरुग्राम में पुलिस प्रवक्ता संदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि "सुबह करीब आठ बजे कंट्रोल रूम में आईएमटी चौक फ्लाईओवर के नीचे शव पड़े होने की सूचना मिली थी. ख़बर मिलते ही एफएसएल, फिंगरप्रिंट और पुलिस की टीमें मौके पर फौरन पहुंची. महिला का शव पूरी तरह से नग्न अवस्था में था. शव के पास ही कपड़े पड़े हुए थे. महिला की उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है."
युगांडा की रहने वाली थी महिला : पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि "महिला अफ्रीकी देश युगांडा की रहने वाली थी. महिला के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटों के निशान हैं. आशंका है कि किसी ने ऊपर से इसे फेंक दिया है. फिलहाल थाना पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. कपड़ों से किसी तरह के कोई कागजात बरामद नहीं हुए हैं."
