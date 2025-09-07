ETV Bharat / bharat

गुरुग्राम में विदेशी महिला का बिना कपड़ों के शव मिला, बॉडी पर चोट के निशान, फ्लाईओवर के नीचे पड़ी थी लाश

हरियाणा के गुरुग्राम में आईएमटी मानेसर चौक फ्लाईओवर के नीचे विदेशी महिला का शव मिला है. गुरुग्राम पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Body of a foreign woman found under IMT Manesar Chowk flyover in Gurugram
गुरुग्राम में विदेशी महिला का बिना कपड़ों के शव मिला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 7, 2025 at 2:51 PM IST

2 Min Read

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में आईएमटी मानेसर चौक फ्लाईओवर के नीचे विदेशी महिला का शव लहूलुहान हालात में मिला है. गुरुग्राम पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है.

विदेशी महिला का शव मिला : गुरुग्राम में पुलिस प्रवक्ता संदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि "सुबह करीब आठ बजे कंट्रोल रूम में आईएमटी चौक फ्लाईओवर के नीचे शव पड़े होने की सूचना मिली थी. ख़बर मिलते ही एफएसएल, फिंगरप्रिंट और पुलिस की टीमें मौके पर फौरन पहुंची. महिला का शव पूरी तरह से नग्न अवस्था में था. शव के पास ही कपड़े पड़े हुए थे. महिला की उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है."

Body of a foreign woman found under IMT Manesar Chowk flyover in Gurugram
विदेशी महिला का नग्न अवस्था में मिला शव (Etv Bharat)

युगांडा की रहने वाली थी महिला : पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि "महिला अफ्रीकी देश युगांडा की रहने वाली थी. महिला के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटों के निशान हैं. आशंका है कि किसी ने ऊपर से इसे फेंक दिया है. फिलहाल थाना पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. कपड़ों से किसी तरह के कोई कागजात बरामद नहीं हुए हैं."

Body of a foreign woman found under IMT Manesar Chowk flyover in Gurugram
आईएमटी मानेसर चौक फ्लाईओवर के नीचे मिला शव (Etv Bharat)
Body of a foreign woman found under IMT Manesar Chowk flyover in Gurugram
युगांडा की महिला की डेड बॉडी मिली (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : दिल्ली पुलिस की नौकरी लगते ही पत्नी ने पति को छोड़ा, कोर्ट में लगाई बीवी को दिलाने की गुहार

ये भी पढ़ें : नूंह में जिगरी दोस्त ने की MBBS डॉक्टर की हत्या, शव को हरिद्वार ले जाकर गंगा में फेंका, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

ये भी पढ़ें : सोनीपत के पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने की लूट, सेल्स मैन को धक्का मारा, पैसे लूटकर हो गए फरार

For All Latest Updates

TAGGED:

GURUGRAM FOREIGN WOMAN DEAD BODYIMT MANESAR CHOWK FLYOVER GURUGRAMगुरुग्राम में विदेशी महिला का शवआईएमटी मानेसर चौक फ्लाईओवरGURUGRAM FOREIGN WOMAN DEAD BODY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.