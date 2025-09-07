ETV Bharat / bharat

गुरुग्राम में विदेशी महिला का बिना कपड़ों के शव मिला, बॉडी पर चोट के निशान, फ्लाईओवर के नीचे पड़ी थी लाश

गुरुग्राम में विदेशी महिला का बिना कपड़ों के शव मिला ( Etv Bharat )

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में आईएमटी मानेसर चौक फ्लाईओवर के नीचे विदेशी महिला का शव लहूलुहान हालात में मिला है. गुरुग्राम पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है.

विदेशी महिला का शव मिला : गुरुग्राम में पुलिस प्रवक्ता संदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि "सुबह करीब आठ बजे कंट्रोल रूम में आईएमटी चौक फ्लाईओवर के नीचे शव पड़े होने की सूचना मिली थी. ख़बर मिलते ही एफएसएल, फिंगरप्रिंट और पुलिस की टीमें मौके पर फौरन पहुंची. महिला का शव पूरी तरह से नग्न अवस्था में था. शव के पास ही कपड़े पड़े हुए थे. महिला की उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है."

विदेशी महिला का नग्न अवस्था में मिला शव (Etv Bharat)

युगांडा की रहने वाली थी महिला : पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि "महिला अफ्रीकी देश युगांडा की रहने वाली थी. महिला के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटों के निशान हैं. आशंका है कि किसी ने ऊपर से इसे फेंक दिया है. फिलहाल थाना पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. कपड़ों से किसी तरह के कोई कागजात बरामद नहीं हुए हैं."