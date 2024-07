ETV Bharat / bharat

गुवाहाटी में नाले में गिरे 8 साल के बच्चे का शव करीब 60 घंटे बाद मिला - 8 years old boy who fell into drain

By ETV Bharat Hindi Team Published : Jul 7, 2024, 5:54 PM IST

नाले में गिरे 8 साल के बच्चे का शव करीब 60 घंटे बाद मिला ( ETV Bharat )

गुवाहाटी: गुवाहाटी के पहाड़ी इलाके ज्योतिनगर में आठ साल के बच्चे का शव करीब 60 घंटे बाद रविवार को बरामद किया गया. बताया जाता है कि 8 साल का बच्चा अविनाश सरकार घटना वाली रात को अपने पिता के साथ घर जा रहा था. इसी दौरान अविनाथ के पिता की स्कूटी फिसल गई और बच्चा सड़क के पास नाले में गिर गया. अविनाश नाले में गिरने के बाद मदद के लिए चिल्ला रहा था इस पर उसके पिता हीरालाल सरकार उसे बचाने के लिए नाले में कूदे लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. वहीं अविनाश नाले में पानी के तेज बहाव में बह गया. अविनाश के पिता उसे नाले में खोज रहे थे. इसके अलावा पुलिस ने बच्चे को बचाने के लिए NDRF और SDRF की टीम को तैनात किया था. इसीक्रम में शनिवार रात को सीएम हिमंत बिस्वा सरमा भी घटनास्थल पर पहुंचे थे. लापता होने के करीब 60 घंटे बाद अविनाश का शव राजगढ़ इलाके में नाले में मिला.