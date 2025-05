ETV Bharat / bharat

असम से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली में बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा को मिला सम्मान, सड़क का हुआ नामकरण और लगी प्रतिमा - BODOFA UPENDRANATH BRAHMA

दिल्ली में बोड़ोफ़ा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा को मिला सम्मान ( SOURCE: ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 1, 2025 at 8:54 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 8:59 PM IST 4 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक सड़क का नाम प्रमुख बोडो सामाजिक कार्यकर्ता उपेंद्रनाथ ब्रह्मा के नाम पर रखा गया. दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की नेमिंग कमेटी से इसकी मंजूरी मिलने के बाद गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सड़क का नामकरण उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नाम पर किया. साथ ही एक हिस्से में बोडो नेता की 9 फीट ऊंची प्रतिमा भी लगाई गई, इसका भी उन्होंने लोकार्पण किया. इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद थीं.

इस अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी की प्रतिमा का दिल्ली के एक प्रमुख क्षेत्र में स्थापना, न केवल बोडो समाज के लिए, बल्कि भारत में निवास करने वाले सभी जनजातीय समुदायों के लिए गौरव का विषय है. उपेंद्रनाथ ब्रह्मा (SOURCE: ETV BHARAT) असम से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली में बोडो नेता के नाम पर सड़क का नामकरण और उनकी प्रतिमा के लोकार्पण को राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है. दरअसल, असम में अगले साल मार्च और अप्रैल के बीच में विधानसभा चुनाव होने हैं. उससे पहले इसी साल सितंबर में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के भी स्थानीय चुनाव निश्चित है. सड़क का नामकरण उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नाम पर किया गया (SOURCE: ETV BHARAT) वर्ष 2021 के असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 126 विधानसभा सीटों में से 64 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया था. चुनाव नजदीक है ऐसे में दिल्ली स्थित कैलाश कॉलोनी में बोडोलैंड हाउस तक जाने वाली सड़क का नामकरण बोडो नेता के नाम पर रखने से इसकी चर्चा दिल्ली से अधिक असम में होगी, यह तय है. राज्य और केंद्र में समान पार्टी की सरकार है, इस वजह से यह संभव हो सका, यह संदेश भी वहां तक जाएगा. इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, एक समय था जब असम का बोडो क्षेत्र अलग राष्ट्र बनने की मांग कर रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रयासों से असम का विभाजन रुका और इस बार, असम विधानसभा का एक विशेष सत्र बोडो क्षेत्र में आयोजित हुआ. बोड़ोफ़ा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा को मिला सम्मान (SOURCE: ETV BHARAT) असम की कुल आदिवासी आबादी जो की 12.5 फीसद के करीब है. उसमें बोडो समुदाय 35 फीसद है. अधिकांश बोडो समुदाय बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में रहते हैं. बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद चुनाव विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जाता है. इसलिए इसके नतीजे पक्ष में करने की कोशिश के तौर भी सड़क नामकरण के फैसले को देखा जा रहा है.



दिल्ली में बोडोलैंड हाउस भी कैलाश कॉलोनी में स्थित है. इसलिए इस हाउस तक जाने वाली सड़क का नाम प्रमुख बोडो सामाजिक कार्यकर्ता उपेंद्रनाथ ब्रह्मा के नाम पर रखने का तय हुआ था. सितंबर में होने वाले बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र की चुनाव में बोडो लोग मतदान करेंगे, यह चुनाव राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक रुझान बताने का काम करता है कि हवा का रुख किस तरफ है.



बता दें कि वर्ष 2020 के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के चुनाव में बोडो पीपुल्स फ्रंट में 17 सीटें हासिल की थी लेकिन यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल के साथ गठबंधन ने बीजेपी को जीत में मदद की थी. नतीजा कहा कि जब वर्ष 2021 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ. अब चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में बोडो नेता की सम्मान में उनके नाम पर सड़क का नामकरण और प्रतिमा लगाने को भी इसी रणनीति के तहत देखा जा रहा है.



जानिए कौन हैं बोडो नेता उपेंद्रनाथ ब्रह्मा

31 मार्च 1957 में असम के कोकराझार जिले के बोगारी गांव में एक गरीब परिवार में उपेंद्रनाथ ब्रह्मा का जन्म हुआ था. उन्होंने कोकराझार में ही स्नातक तक की पढ़ाई की उसके बाद गुवाहाटी से मास्टर की डिग्री हासिल की. उपेंद्रनाथ ब्रह्मा को बोडोफा कहा जाता है. जिसका अर्थ है बोडो लोगों का पिता या अभिभावक. उन्होंने ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन अध्यक्ष के रूप में कार्य किया. उन्होंने बोडो समुदाय के लिए शिक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की दिशा में काम किया. वर्ष 1990 में कैंसर से उनका निधन हो गया. उनके दूरदर्शी नेतृत्व और अपने लोगों के लिए किए गए बलिदान के लिए वह हमेशा याद किए जाते हैं.



जानिए क्या है बोडोलैंड

बोडोलैंड असम राज्य का एक स्वायत्त हिस्सा है. इसके अंतर्गत असम के चार जिले आते हैं. जो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे के जिले हैं. इस क्षेत्र में अधिकांश बोडो जनजाति रहते हैं. यह फरवरी 2003 में स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया गया था.



ये भी पढ़ें- असम के मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से दिया इस्तीफा, जानें क्या है विवाद

नई दिल्ली: दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक सड़क का नाम प्रमुख बोडो सामाजिक कार्यकर्ता उपेंद्रनाथ ब्रह्मा के नाम पर रखा गया. दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की नेमिंग कमेटी से इसकी मंजूरी मिलने के बाद गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सड़क का नामकरण उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नाम पर किया. साथ ही एक हिस्से में बोडो नेता की 9 फीट ऊंची प्रतिमा भी लगाई गई, इसका भी उन्होंने लोकार्पण किया. इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद थीं. इस अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी की प्रतिमा का दिल्ली के एक प्रमुख क्षेत्र में स्थापना, न केवल बोडो समाज के लिए, बल्कि भारत में निवास करने वाले सभी जनजातीय समुदायों के लिए गौरव का विषय है. उपेंद्रनाथ ब्रह्मा (SOURCE: ETV BHARAT) असम से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली में बोडो नेता के नाम पर सड़क का नामकरण और उनकी प्रतिमा के लोकार्पण को राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है. दरअसल, असम में अगले साल मार्च और अप्रैल के बीच में विधानसभा चुनाव होने हैं. उससे पहले इसी साल सितंबर में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के भी स्थानीय चुनाव निश्चित है. सड़क का नामकरण उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नाम पर किया गया (SOURCE: ETV BHARAT) वर्ष 2021 के असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 126 विधानसभा सीटों में से 64 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया था. चुनाव नजदीक है ऐसे में दिल्ली स्थित कैलाश कॉलोनी में बोडोलैंड हाउस तक जाने वाली सड़क का नामकरण बोडो नेता के नाम पर रखने से इसकी चर्चा दिल्ली से अधिक असम में होगी, यह तय है. राज्य और केंद्र में समान पार्टी की सरकार है, इस वजह से यह संभव हो सका, यह संदेश भी वहां तक जाएगा. इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, एक समय था जब असम का बोडो क्षेत्र अलग राष्ट्र बनने की मांग कर रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रयासों से असम का विभाजन रुका और इस बार, असम विधानसभा का एक विशेष सत्र बोडो क्षेत्र में आयोजित हुआ. बोड़ोफ़ा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा को मिला सम्मान (SOURCE: ETV BHARAT) असम की कुल आदिवासी आबादी जो की 12.5 फीसद के करीब है. उसमें बोडो समुदाय 35 फीसद है. अधिकांश बोडो समुदाय बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में रहते हैं. बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद चुनाव विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जाता है. इसलिए इसके नतीजे पक्ष में करने की कोशिश के तौर भी सड़क नामकरण के फैसले को देखा जा रहा है.



दिल्ली में बोडोलैंड हाउस भी कैलाश कॉलोनी में स्थित है. इसलिए इस हाउस तक जाने वाली सड़क का नाम प्रमुख बोडो सामाजिक कार्यकर्ता उपेंद्रनाथ ब्रह्मा के नाम पर रखने का तय हुआ था. सितंबर में होने वाले बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र की चुनाव में बोडो लोग मतदान करेंगे, यह चुनाव राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक रुझान बताने का काम करता है कि हवा का रुख किस तरफ है.



बता दें कि वर्ष 2020 के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के चुनाव में बोडो पीपुल्स फ्रंट में 17 सीटें हासिल की थी लेकिन यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल के साथ गठबंधन ने बीजेपी को जीत में मदद की थी. नतीजा कहा कि जब वर्ष 2021 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ. अब चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में बोडो नेता की सम्मान में उनके नाम पर सड़क का नामकरण और प्रतिमा लगाने को भी इसी रणनीति के तहत देखा जा रहा है.



जानिए कौन हैं बोडो नेता उपेंद्रनाथ ब्रह्मा

31 मार्च 1957 में असम के कोकराझार जिले के बोगारी गांव में एक गरीब परिवार में उपेंद्रनाथ ब्रह्मा का जन्म हुआ था. उन्होंने कोकराझार में ही स्नातक तक की पढ़ाई की उसके बाद गुवाहाटी से मास्टर की डिग्री हासिल की. उपेंद्रनाथ ब्रह्मा को बोडोफा कहा जाता है. जिसका अर्थ है बोडो लोगों का पिता या अभिभावक. उन्होंने ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन अध्यक्ष के रूप में कार्य किया. उन्होंने बोडो समुदाय के लिए शिक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की दिशा में काम किया. वर्ष 1990 में कैंसर से उनका निधन हो गया. उनके दूरदर्शी नेतृत्व और अपने लोगों के लिए किए गए बलिदान के लिए वह हमेशा याद किए जाते हैं.



जानिए क्या है बोडोलैंड

बोडोलैंड असम राज्य का एक स्वायत्त हिस्सा है. इसके अंतर्गत असम के चार जिले आते हैं. जो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे के जिले हैं. इस क्षेत्र में अधिकांश बोडो जनजाति रहते हैं. यह फरवरी 2003 में स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया गया था.



ये भी पढ़ें- असम के मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से दिया इस्तीफा, जानें क्या है विवाद

Last Updated : May 1, 2025 at 8:59 PM IST