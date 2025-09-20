ETV Bharat / bharat

पिता 16 घंटे बाद जिंदा बचे पर नहीं बच सकी मां-बच्चों की जान, आखिरी सांस तक मां के सीने से चिपके रहे जुड़वां भाई

उत्तराखंड में कुदरत का कहर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा. इन आपदाओं में दिल को झकझोर देने वाली कई कहानियां सामने आई हैं.

CHAMOLI DISASTER
मां और बच्चों के शव मलबे में दबे मिले. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 20, 2025 at 1:55 PM IST

5 Min Read
देहरादून: इस साल मॉनसून ने उत्तराखंड को कई ऐसे जख्म दिए हैं, जो शायद ही कभी भर पाएंगे. चमोली जिले में बीते दिनों आई आपदा ने इंसानी जिंदगियों को झकझोर कर रख दिया है. पहाड़ों की खूबसूरती के बीच बसे गांव अब खामोशी और मातम में डूबे हुए हैं. चारों तरफ तबाही का मंजर हैं. हर आंख नम है और हर दिल डरा हुआ. चमोली के रेस्क्यू अभियान में लगातार शव मिल रहे हैं. लेकिन इस बीच एक तस्वीर ने सभी को रुला दिया है.

दरअसल, चमोली शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर कुंतरी लगा फाली गांव में आपदा के बाद कई लोग अब तक लापता हैं. रेस्क्यू टीमें दिन रात मलबा हटाने और लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं. ग्रामीण भी पूरी ताकत से खोजबीन में लगे हैं. इसी तलाश के बीच शुक्रवार (19 सितंबर) को उम्मीद की किरण तब जगी थी जब 16 घंटे की मशक्कत के बाद मलबे से एक व्यक्ति को जीवित निकला गया था. व्यक्ति का नाम कुंवर सिंह है. कुंवर के सकुशल रेस्क्यू के बाद रेस्क्यू टीमें उसके परिवार को खोजने में लगी थी जो मकान के अंदर मलबे में दबे थे.

Chamoli
38 साल की कांता देवी की कहानी. (@local person)

इसी खोजबीन के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसे जिसने भी देखा उसका कलेजा फट गया. कुंवर सिंह की पत्नी कांता देवी (38) और उनके 10 साल के जुड़वां बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे. ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि जब रेस्क्यू टीम कुंवर सिंह के मकान के अंदर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं, क्योंकि कांता देवी अपने दोनों बेटों (विशाल और विकास) को सीने से कसकर लगाए हुए मलबे में दबी हुई थीं. मानों आखिरी सांस तक मां ने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया. कांता देवी के पति कुंवर सिंह को तो रेस्क्यू टीम ने 16 घंटे बाद मलबे से जीवित निकाल लिया लेकिन उनकी पत्नी-बच्चे इस आपदा में नहीं बच सके.

16 घंटे बाद मलबे से जीवित निकाले गए कुंवर सिंह. (Source- SDRF)
संबंधित खबर- चमोली में 16 घंटे से मलबे में दबे कुंवर सिंह जीवित मिले, पत्नी और 2 बेटों की तलाश जारी

शुक्रवार को इस हादसे में मृत कुल 5 लोगों के शव निकाले गए. रेस्क्यू टीम और ग्रामीणों ने जब मां-बेटों के शव बाहर निकाले तो पूरा गांव सिसकियों से गूंज उठा. बच्चों को गांव की रौनक कहने वाले लोग अब सुन्न हैं. घर-घर मातम है और दिलों में बस यही सवाल क्यों इतनी निर्दयी हो गई यह त्रासदी? आज कुंतरी फाली गांव में सिर्फ खामोशी है, वो खामोशी जिसमें मासूमों की खिलखिलाहट खो चुकी है. मां का प्यार मलबे में दब चुका है और हर घर सिर्फ यही दुआ मांग रहा है कि अब ऐसी तबाही दोबारा न आए.

Chamoli
10 साल के जुड़वा भाई जो आखिरी समय मां के सीने से चिपके थे. (@local person)

संगीता देवी की कहानी भी आपको रुला देगी: इसी गांव की संगीता देवी की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं है. कुछ साल पहले उन्होंने अपने पति को खो दिया था. अब इस आपदा ने उनका आशियाना भी छीन लिया. वो अपनी छोटी बेटी के साथ गांव में रहकर खेतीबाड़ी से गुजारा करती थीं. अब घर की नींव तक मलबे में समा चुकी है.

संगीता का कहना है कि उन्होंने जिंदगी से कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन इस बार हादसे ने उनका सब कुछ छीन लिया. इस हृदय विदारक स्थिति को देखकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गांव पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार इस आपदा में हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. चमोली की इस त्रासदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पहाड़ों की गोद में बसी जिंदगी कितनी असुरक्षित है.

उत्तराखंड में लगातार बारिश से भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं. सरकार जब तक एक तरफ हालात से निपटने के लिए काम करती है, तब तक दूसरी जगह आपदा लोगों की ज़िंदगी छीन लेती है. आलम ये है कि अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों अभी भी लापता हैं.

