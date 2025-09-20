ETV Bharat / bharat

पिता 16 घंटे बाद जिंदा बचे पर नहीं बच सकी मां-बच्चों की जान, आखिरी सांस तक मां के सीने से चिपके रहे जुड़वां भाई

मां और बच्चों के शव मलबे में दबे मिले. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 20, 2025 at 1:55 PM IST 5 Min Read