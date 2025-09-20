पिता 16 घंटे बाद जिंदा बचे पर नहीं बच सकी मां-बच्चों की जान, आखिरी सांस तक मां के सीने से चिपके रहे जुड़वां भाई

पिता 16 घंटे बाद जिंदा बचे पर नहीं बच सकी मां-बच्चों की जान, आखिरी सांस तक मां के सीने से चिपके रहे जुड़वां भाई
उत्तराखंड में कुदरत का कहर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा. इन आपदाओं में दिल को झकझोर देने वाली कई कहानियां सामने आई हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 20, 2025 at 1:55 PM IST
देहरादून: इस साल मॉनसून ने उत्तराखंड को कई ऐसे जख्म दिए हैं, जो शायद ही कभी भर पाएंगे. चमोली जिले में बीते दिनों आई आपदा ने इंसानी जिंदगियों को झकझोर कर रख दिया है. पहाड़ों की खूबसूरती के बीच बसे गांव अब खामोशी और मातम में डूबे हुए हैं. चारों तरफ तबाही का मंजर हैं. हर आंख नम है और हर दिल डरा हुआ. चमोली के रेस्क्यू अभियान में लगातार शव मिल रहे हैं. लेकिन इस बीच एक तस्वीर ने सभी को रुला दिया है.
दरअसल, चमोली शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर कुंतरी लगा फाली गांव में आपदा के बाद कई लोग अब तक लापता हैं. रेस्क्यू टीमें दिन रात मलबा हटाने और लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं. ग्रामीण भी पूरी ताकत से खोजबीन में लगे हैं. इसी तलाश के बीच शुक्रवार (19 सितंबर) को उम्मीद की किरण तब जगी थी जब 16 घंटे की मशक्कत के बाद मलबे से एक व्यक्ति को जीवित निकला गया था. व्यक्ति का नाम कुंवर सिंह है. कुंवर के सकुशल रेस्क्यू के बाद रेस्क्यू टीमें उसके परिवार को खोजने में लगी थी जो मकान के अंदर मलबे में दबे थे.
इसी खोजबीन के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसे जिसने भी देखा उसका कलेजा फट गया. कुंवर सिंह की पत्नी कांता देवी (38) और उनके 10 साल के जुड़वां बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे. ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि जब रेस्क्यू टीम कुंवर सिंह के मकान के अंदर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं, क्योंकि कांता देवी अपने दोनों बेटों (विशाल और विकास) को सीने से कसकर लगाए हुए मलबे में दबी हुई थीं. मानों आखिरी सांस तक मां ने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया. कांता देवी के पति कुंवर सिंह को तो रेस्क्यू टीम ने 16 घंटे बाद मलबे से जीवित निकाल लिया लेकिन उनकी पत्नी-बच्चे इस आपदा में नहीं बच सके.
शुक्रवार को इस हादसे में मृत कुल 5 लोगों के शव निकाले गए. रेस्क्यू टीम और ग्रामीणों ने जब मां-बेटों के शव बाहर निकाले तो पूरा गांव सिसकियों से गूंज उठा. बच्चों को गांव की रौनक कहने वाले लोग अब सुन्न हैं. घर-घर मातम है और दिलों में बस यही सवाल क्यों इतनी निर्दयी हो गई यह त्रासदी? आज कुंतरी फाली गांव में सिर्फ खामोशी है, वो खामोशी जिसमें मासूमों की खिलखिलाहट खो चुकी है. मां का प्यार मलबे में दब चुका है और हर घर सिर्फ यही दुआ मांग रहा है कि अब ऐसी तबाही दोबारा न आए.
संगीता देवी की कहानी भी आपको रुला देगी: इसी गांव की संगीता देवी की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं है. कुछ साल पहले उन्होंने अपने पति को खो दिया था. अब इस आपदा ने उनका आशियाना भी छीन लिया. वो अपनी छोटी बेटी के साथ गांव में रहकर खेतीबाड़ी से गुजारा करती थीं. अब घर की नींव तक मलबे में समा चुकी है.
“मलबे की हर ईंट के पीछे एक जिंदगी की उम्मीद छिपी है।”— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) September 19, 2025
कठिन परिस्थितियों के बावजूद जवान हथौड़े और औज़ारों से छत तोड़कर भीतर दबे लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं।
⏳ हर सेकंड कीमती है – और जवान दिन-रात उम्मीदों को ज़िंदा रखने की जद्दोजहद में जुटे हैं। pic.twitter.com/fMzJL2bUDt
संगीता का कहना है कि उन्होंने जिंदगी से कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन इस बार हादसे ने उनका सब कुछ छीन लिया. इस हृदय विदारक स्थिति को देखकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गांव पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया.
❗️नंदानगर आपदा अपडेट❗️— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) September 19, 2025
👉 कुन्तरी गाँव में मलवे में दबे पाँचों लापता व्यक्तियों के शव बरामद कर लिए गए हैं।
👉बरामद मृतकों में 03 महिलाएँ एवं 02 बच्चे शामिल हैं। pic.twitter.com/qx0RBacsbm
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार इस आपदा में हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. चमोली की इस त्रासदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पहाड़ों की गोद में बसी जिंदगी कितनी असुरक्षित है.
⚠️🚨 नन्दानगर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी… 🚨⚠️— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) September 19, 2025
जवान लगातार मलबे को काटते–तोड़ते राहत कार्य में जुटे हैं। 🙏
⏳ इसी बीच एक महिला का शव बरामद हुआ है।
💙 उम्मीद की डोर अभी टूटी नहीं है, हर ज़िन्दगी को बचाने की जद्दोजहद जारी है। pic.twitter.com/pbWwVdxkY8
उत्तराखंड में लगातार बारिश से भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं. सरकार जब तक एक तरफ हालात से निपटने के लिए काम करती है, तब तक दूसरी जगह आपदा लोगों की ज़िंदगी छीन लेती है. आलम ये है कि अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों अभी भी लापता हैं.
