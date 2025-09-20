ETV Bharat / bharat

देहरादून आपदा: हरियाणा और यूपी तक पहुंचे टोंस नदी में बहे लोगों के शव, अबतक 30 की मौत, 10 लापता

देहरादून के टोंस नदी में बहे लोगों के शव हरियाणा के यमुनानगर और यूपी के सहारनपुर में मिले. ( PHOTO-ETV Bharat )

September 20, 2025

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 15 सितंबर की रात और 16 सितंबर की सुबह आई आपदा ने जमकर कहर बरपाया. भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ जैसी स्थितियों ने ऐसा उत्पात मचाया कि कई घर, सड़कें, पुल और लोग बह गए. हालात ऐसे भयानक थे कि देहरादून से बहकर शव हरियाणा के यमुनानगर और उत्तर प्रदेश तक पहुंच गए. इस भीषण आपदा में अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. जबकि 10 लोग अब भी लापता हैं. सबसे बड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली हादसा: देहरादून के परवल क्षेत्र में 16 सितंबर को एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार 14 लोग अचानक टोंस नदी के तेज धारा में बह गए. अब तक सर्च टीमों ने 12 शव बरामद कर लिए हैं. जबकि दो लोगों की तलाश जारी है. यह घटना देहरादून में हाल में आई बारिश की सबसे बड़ी घटना में से है. जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. हरियाणा और यूपी में मिले शव: देहरादून की इस आपदा का मंजर इतना भयानक था कि शव अलग-अलग जिलों तक बहकर पहुंचे. जानकारी के मुताबिक, यमुनानगर (हरियाणा) में बरामद शव की पहचान पुष्पेंद्र के रूप में हुई, जो उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का रहने वाला था. वहीं सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में मिले शव की पहचान प्रीतम सिंह के रूप में हुई है, जो अमरोहा का ही निवासी था. इससे साफ है कि देहरादून से बहकर शव पड़ोसी राज्यों तक पहुंच गए, जो इस आपदा के भीषण स्वरूप को दर्शाता है.

