ETV Bharat / bharat

BMW एक्सीडेंट केस में आरोपी गगनप्रीत कौर को 27 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

BMW दुर्घटना केस ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 17, 2025 at 4:34 PM IST 3 Min Read