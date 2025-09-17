ETV Bharat / bharat

BMW एक्सीडेंट केस में आरोपी गगनप्रीत कौर को 27 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

आरोपी चालक गगनप्रीत को अदालत द्वारा दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद आरोपी तिहाड़ जेल लाया गया था.

BMW दुर्घटना केस
BMW दुर्घटना केस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 17, 2025 at 4:34 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के धौला कुआं इलाके में हुए बीएमडब्ल्यू कांड में गिरफ्तार आरोपी महिला गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दिया है. आज गगनप्रीत की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी, जिसके बाद आज कोर्ट में पेश किया गया था.

बता दें कि 14 सितंबर को धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के पास बीएमडब्ल्यू हादसा हुआ था. हादसे में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी 52 वर्षीय नवजोत सिंह की मौत हो गई थी. इस हादसे में नवजोत सिंह की पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हो गई थीं.

15 सितंबर को गगनप्रीत कौर की हुई थी गिरफ्तारी: गगनप्रीत कौर पर आरोप है कि वो तेज रफ्तार में कार चला रही थीं. दिल्ली पुलिस ने 15 सितंबर को गगनप्रीत कौर गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस ने गगनप्रीत कौर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाने और सबूत मिटाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज किया था.

क्या है पूरा मामला: दिल्ली में रविवार 15 सितंबर को रिंग रोड पर एक भीषण सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई. ये दुर्घटना दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास हुई. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी. इस हादसे का रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया है. ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि BMW कार पलट गई और नवजोत की बाइक उसके नीचे दब गई. हादसे में नवजोत और उनकी पत्नी खून से लथपथ हालत में सड़क पर घायल पड़े थे. इस दौरान कुछ लोग उनकी वीडियो बनाने में व्यस्त थे. वहीं कुछ लोग उनकी मदद के लिए आगे आए.

मृतक नवजोत सिंह के बेटे नवनूर ने उठाए सवाल: मृतक नवजोत सिंह के बेटे नवनूर सिंह ने भी मामले में अस्पताल पहुंचने की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मेरे मां-पिताजी को हादसे के बाद 22 किलोमीटर दूर अस्पताल लाया गया, जिस बीएमडब्लू से मेरे पिताजी के बाइक की टक्कर हुई, उसकी चालक महिला थी. और वह भी इसी अस्पताल में थी, जिसका हमें 5 घंटे बाद पता चला.

