कच्छ: गुजरात में एक युवक ने पड़ोस में रहने वाली 22 साल की छात्रा को चाकू से मारकर हत्या कर दी .यह दर्दनाक मामला कच्छ जिले का है. खबर के मुताबिक, छात्रा की उसके पड़ोसी ने इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने उसे सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया था.

पुलिस के मुताबिक, युवक और छात्रा के बीच पहले प्रेम संबंध थे. हालांकि, लड़की ने हाल में उससे दूरी बना ली थी और अपनी मां की सलाह पर उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था. इस बात से नाराज युवक ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया.

जानकारी के मुताबिक, छात्रा आगे पढ़ाई करना चाहती थी. हालांकि, युवक नहीं चाहता था कि, लड़की भुज में रहकर पढ़ाई करे. वह चाहता था कि, लड़की वापस गांधीधाम लौट आए. वहीं, बार-बार परेशान करने से तंग आकर छात्रा ने उसे सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया. इस बात से नाराज युवक अपने दोस्त के साथ भुज आया और लड़की पर चाकू से हमला कर दिया.

घटना गुरुवार शाम की बताई जा रही है. लड़की एक कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल जा रही थी. ऐसे में उस युवक ने उसे फोन किया और मिलने के लिए बुलाया. वह अपने दोस्त के साथ भुज आया हुआ था. युवक और लड़की गांधी धाम में पड़ोस में ही रहते थे. शायद यह वजह थी कि, दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे.

कुछ समय के बाद छात्रा आगे की पढ़ाई करने के लिए गांधीधाम को छोड़कर भुज चली गई. यह बात युवक को रास नहीं आई. वह युवती को बार-बार फोन करके गांधीधाम वापस आने के लिए कहता रहा. जब बात नहीं बनी तो उसने युवती को मिलने के लिए बुलाया और उसकी गर्दन पर चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी.

पूछताछ में पता चला कि, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे. इस मामले में डीएसपी जडेजा ने बताया कि, युवक लड़की से मिलने के लिए दोस्त के साथ आया हुआ था. इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई. विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि, आरोपी युवक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया. लड़की इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

डीएसपी जडेजा ने कहा कि, आरोपी का फोन बार-बार आने से तंग आकर लड़की ने अपनी मां को इसकी जानकारी दी थी. मां ने उसे युवक का फोन ब्लॉक करने की सलाह दी. युवक लड़की की इस हरकत से नाराज हो गया और उसने खौफनाक कदम उठा लिया. हत्या के मामले में आरोपी पर अलग-अलग धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.

