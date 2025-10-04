ETV Bharat / bharat

आंखों से दिव्यांग दिनेश ने तैयार किया है म्यूजिकल बैंड! युवाओं की भी बदल रहा किस्मत

हौसले बुलंद हो तो बाधाएं खुद ही दूर होने लगती हैं. इसे साबित किया है पलामू के दिनेश कुमार ने.

ग्राफिक्स इमेज
Published : October 4, 2025 at 2:57 PM IST

नीरज कुमार की रिपोर्ट

पलामू: यह कहानी है पलामू के नौडीहा प्रखंड के चोरडंडा के रहने वाले दिनेश कुमार की. वो आंखों से दिव्यांग है लेकिन खुद का बैंड तैयार किया है. दिनेश के बैंड के साथ इलाके के आधा दर्जन से अधिक युवा जुड़े हैं. उनका बैंड इलाके में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं विभिन्न समारोह में भाग लेता है एवं अपनी कला को दिखाता है. एक कार्यक्रम के 12 से 15 हजार रुपये मिलते हैं.

दरअसल दिनेश कुमार साक्षर है, आंखों से दिव्यांग होने के कारण उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है. खुद के अनुभव और मेहनत की बदौलत उन्होंने म्यूजिक के सिस्टम को समझा है, कैसियो समेत अन्य वाद्य यंत्रों को बजा लेते हैं.

संवाददाता नीरज की रिपोर्ट (Etv Bharat)

उपज योजना से जुड़ने के बाद परिवार के बदले हालात

दिव्यांग दिनेश कुमार के परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी. पिता मानकी राम मजदूरी करते थे जबकि मां गृहणी हैं. अप्रैल 2023 में दिनेश की मां मालती देवी झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की उपज योजना से जुड़ीं. उपज योजना से जुड़ने के बाद मालती देवी ने बकरी का पालन शुरू किया. बकरी पालन से होने वाली आमदनी के बाद उन्होंने 10 हजार रुपए में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट खरीद कर दिनेश कुमार को दिया था. यहीं से दिनेश के जीवन में बदलाव आया और उसने म्यूजिक बजाना सीखा और बैंड बना लिया.

'जीवन को चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा, यही बात दिमाग में चल रही थी. मां ने कैसियो खरीद कर उन्हें दिया था. धीरे-धीरे कैसियो बजाना सीखा एवं अन्य दोस्तों को भी साथ में जोड़ा और एक बैंड तैयार किया. शादी एवं अन्य तरह के समारोह में वह जाते हैं, बैंड की बुकिंग होती है और इससे उन्हें आमदनी हो रही है. आंखें बेहद ही कमजोर हैं और दिखाई नहीं देता है'.- दिनेश कुमार, दिव्यांग

'दिनेश के बारे में चिंता सताती रहती थी कि कुछ इसके लिए करना होगा. बकरी पालन की योजना से जुड़ी और उससे होने वाली आमदनी से दिनेश के लिए कैसियो खरीदा. नया-नया बैंड बना है. परिवार की कहानी काफी संघर्ष भरी रही है'- मालती देवी, दिनेश की मां

इलाके के लिए मिसाल बना दिनेश

दिनेश का गांव चोरडंडा पलामू प्रमंडल मुख्यालय मेदिनीनगर से करीब 70 किलोमीटर दूर है. यह इलाका कभी नक्सल प्रभावित रहा है और पिछड़ेपन के लिए भी जाना जाता रहा है. इस इलाके से निकल कर दिनेश कई लोगों के लिए मिसाल बना है.

अपने साथ कई दोस्तों को भी जोड़ा है और बैंड में शामिल किया है. दोस्त और इलाके के लोग बैंड से जुड़े हैं और कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं. झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के नीतीश कुमार ने बताया कि दिनेश कुमार आंखों से दिव्यांग हैं और वह दुनिया को बता रहे हैं कि म्यूजिक क्या है.

बैंड को बड़ा करने में भी मदद की जाएगी

दिनेश कुमार की मदद के लिए पहल की जा रही है और बैंड को बड़ा करने में भी मदद की जाएगी. जेएसएलपीएस की रिसोर्स पर्सन सीमा देवी बताती हैं कि दिनेश की मां को गांव में उपज योजना से जोड़ा गया था. दिनेश कुमार झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर भी अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे.

