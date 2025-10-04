ETV Bharat / bharat

आंखों से दिव्यांग दिनेश ने तैयार किया है म्यूजिकल बैंड! युवाओं की भी बदल रहा किस्मत

नीरज कुमार की रिपोर्ट

पलामू: यह कहानी है पलामू के नौडीहा प्रखंड के चोरडंडा के रहने वाले दिनेश कुमार की. वो आंखों से दिव्यांग है लेकिन खुद का बैंड तैयार किया है. दिनेश के बैंड के साथ इलाके के आधा दर्जन से अधिक युवा जुड़े हैं. उनका बैंड इलाके में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं विभिन्न समारोह में भाग लेता है एवं अपनी कला को दिखाता है. एक कार्यक्रम के 12 से 15 हजार रुपये मिलते हैं.

दरअसल दिनेश कुमार साक्षर है, आंखों से दिव्यांग होने के कारण उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है. खुद के अनुभव और मेहनत की बदौलत उन्होंने म्यूजिक के सिस्टम को समझा है, कैसियो समेत अन्य वाद्य यंत्रों को बजा लेते हैं.

उपज योजना से जुड़ने के बाद परिवार के बदले हालात

दिव्यांग दिनेश कुमार के परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी. पिता मानकी राम मजदूरी करते थे जबकि मां गृहणी हैं. अप्रैल 2023 में दिनेश की मां मालती देवी झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की उपज योजना से जुड़ीं. उपज योजना से जुड़ने के बाद मालती देवी ने बकरी का पालन शुरू किया. बकरी पालन से होने वाली आमदनी के बाद उन्होंने 10 हजार रुपए में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट खरीद कर दिनेश कुमार को दिया था. यहीं से दिनेश के जीवन में बदलाव आया और उसने म्यूजिक बजाना सीखा और बैंड बना लिया.

'जीवन को चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा, यही बात दिमाग में चल रही थी. मां ने कैसियो खरीद कर उन्हें दिया था. धीरे-धीरे कैसियो बजाना सीखा एवं अन्य दोस्तों को भी साथ में जोड़ा और एक बैंड तैयार किया. शादी एवं अन्य तरह के समारोह में वह जाते हैं, बैंड की बुकिंग होती है और इससे उन्हें आमदनी हो रही है. आंखें बेहद ही कमजोर हैं और दिखाई नहीं देता है'.- दिनेश कुमार, दिव्यांग

'दिनेश के बारे में चिंता सताती रहती थी कि कुछ इसके लिए करना होगा. बकरी पालन की योजना से जुड़ी और उससे होने वाली आमदनी से दिनेश के लिए कैसियो खरीदा. नया-नया बैंड बना है. परिवार की कहानी काफी संघर्ष भरी रही है'- मालती देवी, दिनेश की मां