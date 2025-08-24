ETV Bharat / bharat

मुंबई की ऊंची इमारत में आग लगी, आग बुझाने का काम काम जारी - BLAZE ERUPTS IN MUMBAI

BMC के एक अधिकारियों ने बताया कि मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक 22 मंजिला आवासीय इमारत के एक फ्लैट में आग लग गई.

मुंबई की ऊंची इमारत में आग लगी (फाइल फोटो घओळए)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 24, 2025 at 5:03 PM IST

1 Min Read

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक 22 मंजिला आवासीय इमारत के एक फ्लैट में आग लग गई. हालांकि, फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के एक अधिकारियों ने बताया कि रविवार को मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक 22 मंजिला आवासीय इमारत के एक फ्लैट में आग लग गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कोई हताहत नहीं हुआ.
अधिकारी ने बताया, "गोरेगांव (पूर्व) में बालाजी अस्पताल के सामने, रानी सती मार्ग पर स्थित वैष्णव हाइट बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में दोपहर करीब साढ़े तीन बजे आग लग गई." उन्होंने बताया कि आग 12वीं मंजिल तक कुल 600 वर्ग फुट क्षेत्र में फैल गई.

आग बुझाने का काम जारी
उन्होंने कहा, "किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है." अधिकारी ने बताया कि आठ दमकल गाड़ियां और अन्य वाहन आग बुझाने का काम कर रहे हैं. फिलहाल आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है.

भायखला इलाके में लगी थी आग
बता दें कि यह पहला मौका नहीं है, जब मुंबई की किसी ऊंची इमारत में आग लगी हो. इससे पहले भी भायखला इलाके में एक ऊंची इमारत में आग लग गई थी. जानकारी के मुताबिक जिस इमारत में आग लगी थी वह 57 मंजिला बिल्डिंग थी और इसकी 42 मंजिल पर आग लगी थी.

