मुंबई: महाराष्ट्र के नागपुर में देश की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी विस्फोटक निर्माता कंपनी सोलर एक्सप्लोसिव्स में देर रात एक धमाका हुआ. इस विस्फोट में एक कर्मचारी की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए.

जानकारी के मुताबिक धमाका देर रात 2 बजे से रात 10 बजे के बीच हुआ था. विस्फोट में एक कर्मचारी की मौत हो गई है, जबकि 17 कर्मचारी घायल हुए. रिपोर्ट के मुताबिक दो कर्मचारी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

निजी अस्पताल में घायलों का इलाज

सभी घायलों को इलाज के लिए नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है. बता दें कि सोलर एक्सप्लोसिव्स इंडस्ट्री नागपुर-अमरावती रोड पर बाजारगांव में स्थित है.

एक साल पहले भी हुआ था विस्फोट

इसी तरह की एक घटना में दो साल पहले (दिसंबर 2023) सोलर एक्सप्लोसिव्स कंपनी में हुए विस्फोट में नौ कर्मचारियों की मौत हो गई थी. उस समय कंपनी के कास्ट बूस्टर प्लांट में पैकिंग यूनिट में विस्फोट हुआ था.

1955 में हुई थी कंपनी की स्थापना

सोलर कंपनी की स्थापना 1955 में हुई थी. यह कंपनी विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त औद्योगिक विस्फोटक निर्माण के लिए जानी जाती है. कंपनी के पास रक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक गोला-बारूद की इंटिग्रेट फैसिलिटी भी है.यह देश की पहली ऐसी कंपनी है, जिसने 3 लाख मीट्रिक टन विस्फोटकों का वार्षिक उत्पादन पार कर लिया है.

यह भी पढ़ें- मिशन भारत को सिंगापुर के पीएम वोंग ने बताया लाभदायक, SG60 स्वागत समारोह में हुआ भव्य स्वागत