पंजाब में कल होगा ब्लैकआउट, ऑपरेशन 'शील्ड' के तहत मॉक ड्रिल; लोगों के लिए सख्त निर्देश जारी - BLACKOUT TO TAKE PLACE IN PUNJAB

सांकेतिक तस्वीर ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 30, 2025 at 6:32 PM IST 2 Min Read

अमृतसर: पंजाब में सुरक्षा तैयारियों की परख के लिए 31 मई को पूरे राज्य में "ऑपरेशन शील्ड" के तहत मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का आयोजन किया जाएगा. यह अभ्यास संभावित हवाई हमलों, मिसाइल या ड्रोन अटैक जैसे आपातकालीन हालात से निपटने की क्षमता को जांचने के लिए किया जा रहा है. मुख्य बातें शाम 6:00 बजे से 7:00 बजे तक मॉक ड्रिल: अमृतसर के रणजीत एवेन्यू स्थित दशहरा ग्राउंड में सुरक्षा बलों और आपात सेवाओं की संयुक्त तैयारियों का परीक्षण किया जाएगा.

अमृतसर के रणजीत एवेन्यू स्थित दशहरा ग्राउंड में सुरक्षा बलों और आपात सेवाओं की संयुक्त तैयारियों का परीक्षण किया जाएगा. रात 8:00 से 8:30 बजे तक ब्लैकआउट: आम नागरिकों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी लाइटें बंद रखें, खुले में न निकलें और वाहनों की हेडलाइट्स बंद कर सड़कों पर पार्क करें.

आम नागरिकों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी लाइटें बंद रखें, खुले में न निकलें और वाहनों की हेडलाइट्स बंद कर सड़कों पर पार्क करें. एयरपोर्ट, वॉल सिटी और गांव रहेंगे मुक्त: केवल इन क्षेत्रों को ब्लैकआउट से छूट दी गई है.

केवल इन क्षेत्रों को ब्लैकआउट से छूट दी गई है. सायरन, अलर्ट और आपात अभ्यास: पूरे राज्य में सायरन बजाया जाएगा और नागरिकों को जागरूक करने के लिए अलग-अलग हालातों का अभ्यास किया जाएगा.