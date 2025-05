ETV Bharat / bharat

अंबाला, चंडीगढ़ और पंचकूला में आज फिर ब्लैकआउट, नागरिकों ने दिखाई जागरूकता - BLACKOUT IN HARYANA

हरियाणा में ब्लैकआउट ( Etv Bharat )

Published : May 9, 2025 at 9:58 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 10:07 PM IST

अंबाला: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हरियाणा के अंबाला में प्रशासन के निर्देशानुसार रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्ण ब्लैकआउट लागू किया गया है. हालांकि, बिजली विभाग ने बिजली आपूर्ति में कोई कटौती नहीं की है, लेकिन अंबाला के जागरूक नागरिकों ने प्रशासन के आदेशों का पालन करते हुए अपने घरों की लाइटें बंद कर दी हैं. जिला मजिस्ट्रेट अजय सिंह तोमर ने स्पष्ट किया कि यह कदम पाकिस्तान से संभावित हवाई हमले या ड्रोन हमलों के खतरे को देखते हुए उठाया गया है. अंबाला में अभी नहीं बजे सायरन : शहर में कुछ रेहड़ी-फड़ी वालों ने रात 9 बजे तक भी अपनी रेहड़ियों पर लाइटें जलाई हुई थी, जिसे प्रशासन ने तुरंत बंद करने के निर्देश दिए. मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी कि बाहरी लाइटों का उपयोग आतंकवादी या ड्रोन हमलों को आकर्षित कर सकता है. अभी तक अंबाला में हवाई हमले के सायरन नहीं बजे हैं, लेकिन प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने और रात के समय घरों से बाहर न निकलने की अपील की है. चंडीगढ़ और पंचकूला में भी एहतियाती ब्लैकआउट: चंडीगढ़ में भी नागरिकों ने स्वेच्छा से ब्लैकआउट का पालन करते हुए अपने घरों और प्रतिष्ठानों की लाइटें बंद की हैं. प्रशासन ने गुरुवार रात को 1.5 घंटे के ब्लैकआउट के बाद बिजली बहाल की थी, लेकिन नागरिकों से "स्वैच्छिक ब्लैकआउट" का पालन करने का आग्रह किया गया है. दूसरी ओर, हरियाणा के पंचकूला में भी शुक्रवार शाम 7 बजे से पूर्ण ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है. पंचकूला की उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने नागरिकों से घरों में रहने और बाहरी लाइटें बंद रखने की अपील की है, साथ ही स्पष्ट किया कि जिला पूरी तरह सुरक्षित है और घबराने की जरूरत नहीं है. कल चंडीगढ़ में बजे थे सायरन : यह ब्लैकआउट भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुए हवाई हमले के खतरों के मद्देनजर लागू किया गया है. गुरुवार रात को चंडीगढ़, मोहाली, और पंचकूला में हवाई हमले के सायरन बजे थे, जिसके बाद पूर्ण ब्लैकआउट लागू किया गया था. पंजाब, हरियाणा, और राजस्थान के कई जिलों में भी इसी तरह के ब्लैकआउट आदेश जारी किए गए हैं. सभी उड़ान रद्द : प्रशासन ने स्कूल-कॉलेजों को बंद करने और सभी उड़ानों को रद्द करने के आदेश दिए हैं. नागरिकों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने को कहा गया है. स्थिति पर नजर रखने के लिए सेना, वायुसेना, और पुलिस पूरी तरह तैयार हैं. इसे भी पढ़ें - पाकिस्तानी हमले की आशंका: अंबाला में आज रात पूर्ण ब्लैकआउट, ड्रोन पर प्रतिबंध, डीसी ने धमाकों पर कही ये बात

Last Updated : May 9, 2025 at 10:07 PM IST