हरियाणा में छा जाएगा अंधेरा, एयर रेड का बजेगा सायरन, ब्लैकआउट की पूरी तैयारी - HARYANA BLACKOUT OPERATION SHIELD

हरियाणा के सभी जिलों में कल होगा ब्लैकआउट ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 28, 2025 at 6:32 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 7:47 PM IST 3 Min Read

चंडीगढ़ : हरियाणा के सभी 22 जिलों में कल 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया जाएगा. हरियाणा सरकार ने इसके लिए आज आदेश जारी कर दिया है. हरियाणा में होगा ब्लैकआउट : हरियाणा सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी 22 जिलों में कल यानि 29 मई को 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया जाएगा. 29 मई की रात 8 बजे से रात 8.15 बजे तक ये ब्लैकआउट रहेगा. दूसरी सिविल डिफेंस एक्सरसाइज "ऑपरेशन शील्ड" के तहत ये ब्लैकआउट होगा. इस दौरान सायरन भी बजाए जाएंगे. इस एक्सरसाइज का मकसद राज्य की आपातकालीन तैयारियों और जवाब देने की ताकत को बढ़ाना है. इमरजेंसी सिस्टम को जांचा जाएगा : भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक इस ब्लैकआउट को किया जाएगा ताकि नागरिक आने वाले किसी भी ख़तरे को लेकर जागरूक रह सके और वक्त आने पर ख़तरों से खुद की सुरक्षा कर सकें. इस अभ्यास के जरिए राज्य के इमरजेंसी सिस्टम की जांच भी की जाएगी. वहीं स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा बलों और लोगों के बीच बेहतर तालमेल की कोशिश रहेगी ताकि संकट के दौरान फौरन मदद पहुंचाई जा सके. गुरुग्राम के डीसी ने क्या कहा ? : गुरुग्राम के डीसी अजय कुमार ने बताया कि 29 मई को शाम 5 बजे एक चिन्हित सैन्य क्षेत्र में एयर रेड की सूचना के साथ पूरे जिले में सायरन बजाया जाएगा. एक्सरसाइज के दौरान विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में राहत दलों की तैनाती, रास्तों की निगरानी, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता, और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्यवाही का अभ्यास किया जाएगा. साथ ही, सूचना एवं संचार व्यवस्था की त्वरित सक्रियता और विभागों के मध्य समन्वय को परखा जाएगा. डीसी अजय कुमार ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि एयर रेड सायरन सुनाई देने पर वे निर्धारित आवश्यक प्रोटोकॉल को फॉलो करें. उन्होंने कहा कि नागरिकों को घबराने की आवश्यकता नही है. नागरिक अफवाहों से बचें और केवल सरकारी सूत्रों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें. वहीं एक्सरसाइज के हिस्से के रूप में कल रात 8 बजे से 8:15 बजे तक पूरे जिले में ब्लैकआउट रखा गया है. इसका उद्देश्य नागरिकों को युद्धकालीन जैसी आपात स्थिति के प्रति सजग करना है. गुरुग्राम के डीसी ने क्या कहा ? (Etv Bharat)

