ETV Bharat / bharat

माम्बा का काटा, नहीं मांगता पानी...इलाज कराने पर और बिगड़ जाती है हालत? चौंकाने वाला खुलासा

हैदराबाद : दुनिया में सांप की तीन हजार से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं. इनमें दुनिया के सबसे खतरनाक सांप माने जाने वाले माम्बा सांप को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. माम्बा सांप के काटने को मौत का पैगाम माना जाता है. इस सांप के काटने पर एंटीवेनम (विष-निवारक दवा) दिए जाने के बाद भी मरीज की हालत कभी-कभी और अधिक खराब हो जाता है. खास बात यह है कि इस सांप के विष में दो तरह के टॉक्सिन (विष तत्व) पाए जाते हैं. यही वजह है कि एंटीवेनम से एक तो ठीक होता है, लेकिन दूसरे को उभार देता है. यह जानकारी 26 सितंबर को 'टॉक्सिन्स' जर्नल में प्रकाशित हुई है.

इस खोज के पता चल जाने से विशेषकर अफ्रीका में प्रतिवर्ष 30 हजार से अधिक लोगों की सांप के काटने से होने वाली मौतों को रोकने में मदद मिल सकती है.

ब्लैक माम्बा सांप (@NatGeoAnimals)

दुनिया का सबसे घातक सांप

दुनिया के सबसे खतरनाक सांप माम्बा डेंड्रोएस्पिस जीनस के चार प्रजाति के होते हैं, जिनमें ब्लैक माम्बा, वेस्टर्न ग्रीन, जेम्सन और ईस्टर्न ग्रीन शामिल हैं. वहीं इनमें ब्लैक माम्बा सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसके काटने के बाद 100 फीसदी मौत तय है. इस सांप का दो बूंद जहर भी किसी को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है.

सब-सहारा अफ्रीका (साहेलियन इलाके) में यह सांप पाए जाते हैं. इन सांपों का जहर न्यूरोटॉक्सिन से भरा होता है, जो नर्व सिस्टम (तंत्रिका तंत्र) पर जोरदार हमला करता है. वहीं बिना इलाज के एक घंटे में श्वास नली लकवाग्रस्त हो जाती है और दिल की धड़कन रुक जाती है. इतना ही नहीं इसके काटने के बाद मरीज चल नहीं पाता और सांस नहीं ले पाता है.

लकवा और एठन में कौन अधिक घातक?

माम्बा सांप का जहर मांसपेशियों के नर्व रिसेप्टर्स (नर्व सिग्नल रिसीवर) पर तेजी से हमला करता है. साथ ही ब्रेन से सिग्नल मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाता है. इस बारे में क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के मॉलेक्यूलर बायोलॉजिस्ट ब्रायन फ्राई का कहना है कि मांसपेशियां सिकुड़ ही नहीं पातीं, जिसे फ्लेसिड पैरालिसिस (लकवा) कहा जाता है.

फ्लेसिड पैरालिसिस

इसमें मांसपेशियां ढीली हो जाती है. वेस्टर्न ग्रीन, जेम्सन और ब्लैक माम्बा के जहर का यह प्रमुख असर है. मनुष्य के लिए सांस लेना बेहद मुश्किल हो जाता है.