110 सीटें, 330 उम्मीदवार.. बिहार BJP में किसकी चमकेगी किस्मत, किसका कटेगा टिकट?

"भाजपा इस बार ऐसे ही उम्मीदवार को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है, जो मैच जिताऊ हो. उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी गहन विमर्श चल रहा है. इस बार दो दर्जन से अधिक विधायकों के टिकट काटने की संभावना है. उसके आधार उम्र, एंटी इनकंबेंसी और सीट का दूसरे गठबंधन में जाना हो सकता है. सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भी भाजपा का कई नेताओं को बेटिकट करने की तैयारी में है."- डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

पार्लियामेंट्री बोर्ड लगाएगा अंतिम मुहर: चुनाव समिति ने तमाम दावेदारों और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की. चुनाव समिति ने एक विधानसभा सीट पर आधे दर्जन से अधिक उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया है और फिर उसके बाद बीजेपी की कोर कमेटी बैठेगी. जहां हर विधानसभा सीट पर तीन उम्मीदवार को फाइनल किया जाएगा. शॉर्टलिस्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सूची केंद्रीय चुनाव समिति को दी जाएगी. चुनाव समिति एक नाम तय कर सूची पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजेगी. जिसके बाद प्रत्याशियों के नाम फाइनल होंगे और फिर प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव चिह्न देने के लिए अधिकृत कर दिया जाएगा.

19 सदस्यीय चुनाव समिति ने किया मंथन: प्रत्याशियों के चयन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता मंथन कर रहे हैं और राजधानी पटना के प्रदेश कार्यालय में दो दिनों तक चलने वाली चुनाव समिति की बैठक में एक-एक सीट पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा हुई. 19 सदस्यीय चुनाव समिति ने दो दिनों तक प्रत्याशियों के नाम और चयन को लेकर चर्चा की. किस विधानसभा सीट पर कौन सा प्रत्याशी मजबूत होगा, इसे लेकर भी चुनाव समिति के लोगों ने अपनी राय रखी.

किसको मिलेगा टिकट, किसका कटेगा पत्ता?: पटना स्थित बीजेपी दफ्तर और प्रदेश स्तर के नेताओं के इर्द-गिर्द इन दोनों प्रत्याशियों और पर्ची देने वालों की भीड़ लगी है. तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को उम्मीद है कि इस बार उनकी किस्मत खुलेगी और वह चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचेंगे. बिहार में प्रत्याशीयों की भीड़ ने बड़े नेताओं की परेशानी भी बढ़ी रखी है. केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के अलावे पार्टी प्रभारी विनोद तावड़े और दोनों चुनाव सह प्रभारी सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य पटना में कैंप कर रहे हैं.

पटना: 2020 की तुलना में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी अधिक सीटों पर लड़ना चाहती है. इसके लिए प्रत्याशियों के चयन को अंतिम रूप दिया जा रहा है. बीजेपी के मुताबिक टिकट वितरण पूरी तरह से सर्वे रिपोर्ट और विधायकों के परफॉर्मेंस पर आधारित होगा. जहां रिपोर्ट और परफॉर्मेंस मजबूत है, वहां मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका दिया जाएगा. बिहार चुनाव समिति की दो दिवसीय बैठक के दूसरे दिन विशेष तौर पर उन सीटों पर चर्चा हो रही है, जहां पिछली बार पार्टी हार गई थी या जहां मौजूदा विधायकों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा.

2020 में हारे प्रत्याशी के लिए संकट की स्थिति: 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी ने 110 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें पार्टी को 74 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. कुल मिलाकर 36 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था. चुनाव समिति ने उन नामों पर चर्चा की, जो पिछली बार चुनाव लड़े थे और हार गए थे. ऐसे कम ही प्रत्याशी होंगे, जिन्हें इस बार मौका मिलेगा.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

इन हारे हुए उम्मीदवारों को मिलेगा मौका: बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 36 हारे हुए उम्मीदवारों में 8 से 10 ही ऐसे दावेदार होंगे, जिन्हें 2025 में फिर से मौका मिल सकता है. जिन्हें इस बार फिर से मौका मिल सकता है, उनमें औरंगाबाद के गोह से मनोज कुमार शर्मा, बोधगया से हरि मांझी, रजौली से कन्हैया रजवार, हिसुआ से अनिल सिंह, बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी, सिवान से ओमप्रकाश यादव, भागलपुर से रोहित पांडे, बख्तियारपुर सीट से रणविजय सिंह और रामगढ़ सीट से अशोक सिंह को फिर से मौका दिए जाने की तैयारी है. अशोक उपचुनाव में विधायक बने थे.

इनको नहीं मिलेगा मौका: जो प्रत्याशी 2020 के विधानसभा चुनाव में अधिक वोटों से हारे थे अर्थात जिनकी जीत-हार का अंतर 10000 से अधिक मतों का था, वह डेंजर जोन में है और उनमें से ज्यादातर को पार्टी ने बेटिकट करने का मन बना रखा है. वैसी सीटों पर मजबूत उम्मीदवार को उतारने की तैयारी है. डेंजर जोन में जिन नेताओं के नाम हैं, उनमें विक्रम से अतुल कुमार, तरारी से कौशल कुमार सिंह, शाहपुर से मुन्नी देवी, मोहनिया से निरंजन राम, भभुआ से रिंकी रानी पांडे शामिल हैं.

पीएम मोदी के साथ सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय (ETV Bharat)

इसके साथ ही चैनपुर से ब्रजकिशोर बिंद, डेहरी से सत्यनारायण यादव, काराकाट से राजेश्वर राज, अरवल से दीपक कुमार शर्मा, कल्याणपुर से सचिंद्र प्रसाद सिंह, औरंगाबाद से रामाधार सिंह, किशनगंज से स्वीटी सिंह, गरखा से ज्ञान चंद्र मांझी, सोनपुर से विजय सिंह, राघोपुर से सतीश कुमार यादव, बखरी से रामाशंकर पासवान, बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, दानापुर से आशा सिंह, मनेर से निखिल आनंद, जोकीहाट से रंजीत यादव, बायसी से विनोद यादव, मुजफ्फरपुर से सुरेश शर्मा और मोकामा से सोनम देवी को भी इस बार मौका मिलने की संभावना नहीं है.

कई विधायक भी डेंजर जोन में: चुनाव समिति की बैठक से जो संकेत मिल रहे हैं, उसके मुताबिक कई विधायक और मंत्री भी डेंजर जोन में है. पटना साहिब विधायक नंदकिशोर यादव, आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह, बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा, खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद, राजनगर विधायक रामप्रीत पासवान, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा, अली नगर विधायक मिश्री लाल यादव को टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है.

अमित शाह के साथ बिहार बीजेपी के नेता (ETV Bharat)

रामनगर विधायक भागीरथी देवी, रीगा विधायक मोतीलाल, छपरा विधायक सीएन गुप्ता, नरकटियागंज विधायक रश्मि वर्मा, ललन पासवान, बाढ़ विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, बांका विधायक रामनारायण मंडल, मुंगेर विधायक प्रणव यादव, गोपालगंज विधायक कुसुम देवी, बथनाहा से अनिल राम और लोरिया विधायक विनय बिहारी को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है.

कुछ नेता हैं बाउंड्री लाइन पर: कुछ विधायक ऐसे भी हैं, जो बाउंड्री लाइन पर हैं. उन्हें या तो टिकट मिल सकता है या किसी कारणवश नहीं भी मिल सकता है. इनमें मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार, बेतिया विधायक रेणु देवी, गोविंदगंज से सुनील मणि त्रिपाठी ऐसे नेता हैं, जिनको लेकर स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है. न तो उनके टिकट कटने को लेकर एक राय है और ना ही टिकट देने को लेकर एक राय है. अंतिम क्षणों में इन नेताओं को लेकर कुछ भी निर्णय लिया जा सकता है.

बिहार बीजेपी के बड़े नेता (ETV Bharat)

इन विधायकों का टिकट पक्का: ईटीवी भारत के पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक गई ऐसे विधायक या मंत्री हैं, जिनका टिकट पक्का माना जा रहा हैं. इनमें लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, पटना साहिब से सम्राट चौधरी, कुम्हरार या सिवान विधानसभा सीट से मंगल पांडे, दरभंगा से संजय सरावगी, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, छातापुर से नीरज बबलू, रामनगर से मंत्री जनक राम, बांकीपुर से नितिन नवीन शामिल हैं.

बीजेपी की बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष (ETV Bharat)

पटना के दीघा से संजीव चौरसिया, कहलगांव से पवन यादव, बेगूसराय से कुंदन सिंह, बिस्फी विधानसभा सीट से हरिभूषण ठाकुर बचौल, जमुई से श्रेयसी सिंह, बिहपुर से इंजीनियर शैलेंद्र, तरैया विधानसभा सीट से जनक सिंह, मधुबन से राणा रणधीर और हरसिद्धि से कृष्णा नंदन पासवान का नाम फाइनल माना जा रहा है.

कुछ नेताओं को लेकर नो कन्फ्यूजन: इसके अलावा अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू, हाजीपुर से अवधेश सिंह, लालगंज से संजय सिंह, चिरैया से लालबाबू प्रसाद गुप्ता, नरपतगंज से जयप्रकाश यादव, पूर्णिया से विजय खेमका, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद, सहरसा से आलोक रंजन झा, ढाका से पवन कुमार जायसवाल, सिकटी से विजय कुमार मंडल, परिहार से गायत्री देवी, फारबिसगंज से विद्यासागर केसरी, बगहा से राम सिंह, चनपटिया से उमाकांत सिंह और सीतामढ़ी से मिथिलेश कुमार, नौतन से नारायण प्रसाद के टिकट पर भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है.

विनोद तावड़े के साथ दिलीप जायसवाल (ETV Bharat)

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार आरोही पांडे का कहना है कि इस बार लड़ाई कांटे की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी ताकत झोंक रखी है. विपक्ष ने जितने मुद्दे उठाए थे, सबको एक के बाद एक डबल इंजन की सरकार ने लागू कर दिया है. ऐसे में बीजेपी किसी भी उम्मीदवार का एंटी इनकंबेंसी लेना नहीं चाहेगी. टिकट बंटवारे के दौरान पार्टी कड़े फैसले लेने की तैयारी कर चुकी है. वैसे उम्मीदवार ही मैदान में उतारे जाएंगे, जो हर हाल में चुनाव जीत सकते हैं.

