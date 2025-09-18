ETV Bharat / bharat

'वोट चोरी' का आरोप राहुल गांधी का पॉलिटिकल स्टंट, बिहार चुनाव पर नहीं पड़ेगा असर, BJP का दावा

बीजेपी के प्रवक्ता आर पी सिंह ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 18, 2025 at 7:58 PM IST 3 Min Read

अनामिका रत्ना नई दिल्ली: राहुल गांधी की 'वोट चोरी' को लेकर गुरुवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस और BJP की तीखी प्रतिक्रिया ने भारत में चुनावी पारदर्शिता पर बहस को और तेज कर दिया है. विपक्ष चुनाव आयोग (ECI) की स्वतंत्रता पर सवाल उठा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) इसे कांग्रेस की हताशा और राजनीतिक स्टंट बता रही है. राहुल गांधी के नेतृत्व में INDIA ब्लॉक 'वोटर अधिकार यात्रा' के जरिए सरकार, BJP और चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ 'चुनावी धांधली' का नैरेटिव बना रहा है. उसका मानना है कि राहुल गांधी इस नैरेटिव में सफल हो रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रही है और दावा कर रही कि इसका बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है. चुनाव आयोग पर निशाना साधा

राहुल गांधी ने अगस्त 2025 से 'वोट चोरी' का अभियान तेज किया. बिहार में विशेष गहन संशोधन (SIR) को निशाना बनाते हुए राहुल ने आरोप लगाया कि ECI और BJP मिलकर गरीबों, अल्पसंख्यकों और विपक्षी समर्थकों के वोटरों को हटाने की साजिश रच रहे हैं. इतना ही नहीं उन्होंने गुरुवार को एक बार फिर इस मु्द्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग पर निशाना साधा. वहीं, ECI ने राहुल के बयान को एकबार फिर गलत बताया है और साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी गलत कह रहे. चुनाव आयोग ने कहा कि ऑनलाइन वोट नहीं काटे जा सकते हैं. उसने एक बार फिर SIR को 'वोटर-फ्रेंडली' बताया.