ETV Bharat / bharat

'कुछ ऐसा था ऑपरेशन सिंदूर!' BJP ने 2007 टी20 विश्व कप का वीडियो शेयर पाकिस्तान का उड़ाया मजाक - OPERATION SINDOOR

2007 टी20 विश्व कप फाइनल की तस्वीर ( X/@BJP4India )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 16, 2025 at 4:03 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 4:10 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद से भारतीय जनता पार्टी (BJP) का पाकिस्तान पर तीखा प्रहार जारी है. इस बीच पार्टी ने एक बार फिर पाकिस्तान को निशाना बनाया है. हालांकि, इस बार बीजेपी ने भारत की 2007 के टी20 विश्व कप में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी देश पर शानदार जीत और भारतीय सशस्त्र बलों के सफल 'ऑपरेशन सिंदूर' के बीच तुलना की है. बीजेपी के 'एक्स' हैंडल ने भारत-पाकिस्तान 2007 मैच से 31 सेकंड की क्लिप शेयर की, जहां पहले टी20 विश्व कप के फाइनल के बराबरी पर समाप्त होने के बाद भारत ने पाकिस्तान को बॉल-आउट में क्लीन स्वीप किया था. बॉल-आउट के लिए भारतीय टीम ने वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह और रॉबिन उथप्पा को स्टंप हिट करने के लिए चुना था, जबकि यासिर अराफात, उमर गुल और शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया था. भारत ने बॉल-आउट में हासिल की जीत

वीडियो में दिखाया गया है कि पाकिस्तान अपने सभी प्रयासों में विफल रहा, जबकि भारतीय गेंदबाजों ने हर बार स्टंप को चकनाचूर कर दिया. इस हाई प्रेशल वाले मैच में भारत ने बॉल-आउट में 3-0 से जीत हासिल की. इस मैच के संदर्भ में भाजपा ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "कुछ ऐसा था ऑपरेशन सिंदूर!" उल्लेखनीय है कि 2007 में टाई हुए टी20 मैचों का फैसला बॉल-आउट से हुआ था, जो फुटबॉल के पेनल्टी शूटआउट फॉर्मेट के समान था.

निशाने से चूके पाकिस्तानी गेंदबाज

बॉल-आउट में प्रत्येक टीम को स्टंप पर निशाना लगाने के लिए पांच गेंदबाजों को नामित करना था. इस दौरान सबसे अधिक हिट करने वाली टीम जीत सुनिश्चित करेगी. 2007 में भारत के गेंदबाजों ने सटीक स्ट्राइक के साथ हाई प्रेशर वाले मैच में जीत हासिल की, जबकि पाकिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह से चूक गए. ऑपरेशन सिंदूर

पाकिस्तान पर भाजपा का तंज ऐसे समय में आया जब भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ढांचे को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया. बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के जवाब में जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज़्यादातर आम नागरिक थे. भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया. भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों से जुड़े नौ आतंकी ढांचों पर सटीक हमले किए. 100 से ज्यादा आतंकी ढेर

केंद्र सरकार ने खुलासा किया था कि इस ऑपरेशन में 100 से ज़्यादा आतंकवादी भी मारे गए. इसके बाद पाकिस्तान ने ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहनों और मिसाइलों की मदद से जम्मू-कश्मीर और पंजाब, राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों को निशाना बनाकर भारत पर जवाबी सैन्य हमला करने की कोशिश की. हालांकि, पाकिस्तान की कोई भी कोशिश अपने इच्छित टारगेट पर नहीं लगी क्योंकि भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने हर खतरे को सफलतापूर्वक रोक दिया और उसे विफल कर दिया. चार दिनों तक सीमा पार से भीषण लड़ाई के बाद, भारत और पाकिस्तान 10 मई को संघर्ष विराम समझौते पर पहुंचे, जो अब तक बरकरार है. यह भी पढ़ें- पाकिस्तान के दोस्त की आएगी शामत! भारत के साथ 1.5 बिलियन की डील, खरीदेगा ये हथियार

नई दिल्ली: ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद से भारतीय जनता पार्टी (BJP) का पाकिस्तान पर तीखा प्रहार जारी है. इस बीच पार्टी ने एक बार फिर पाकिस्तान को निशाना बनाया है. हालांकि, इस बार बीजेपी ने भारत की 2007 के टी20 विश्व कप में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी देश पर शानदार जीत और भारतीय सशस्त्र बलों के सफल 'ऑपरेशन सिंदूर' के बीच तुलना की है. बीजेपी के 'एक्स' हैंडल ने भारत-पाकिस्तान 2007 मैच से 31 सेकंड की क्लिप शेयर की, जहां पहले टी20 विश्व कप के फाइनल के बराबरी पर समाप्त होने के बाद भारत ने पाकिस्तान को बॉल-आउट में क्लीन स्वीप किया था. बॉल-आउट के लिए भारतीय टीम ने वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह और रॉबिन उथप्पा को स्टंप हिट करने के लिए चुना था, जबकि यासिर अराफात, उमर गुल और शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया था. भारत ने बॉल-आउट में हासिल की जीत

वीडियो में दिखाया गया है कि पाकिस्तान अपने सभी प्रयासों में विफल रहा, जबकि भारतीय गेंदबाजों ने हर बार स्टंप को चकनाचूर कर दिया. इस हाई प्रेशल वाले मैच में भारत ने बॉल-आउट में 3-0 से जीत हासिल की. इस मैच के संदर्भ में भाजपा ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "कुछ ऐसा था ऑपरेशन सिंदूर!" उल्लेखनीय है कि 2007 में टाई हुए टी20 मैचों का फैसला बॉल-आउट से हुआ था, जो फुटबॉल के पेनल्टी शूटआउट फॉर्मेट के समान था. निशाने से चूके पाकिस्तानी गेंदबाज

बॉल-आउट में प्रत्येक टीम को स्टंप पर निशाना लगाने के लिए पांच गेंदबाजों को नामित करना था. इस दौरान सबसे अधिक हिट करने वाली टीम जीत सुनिश्चित करेगी. 2007 में भारत के गेंदबाजों ने सटीक स्ट्राइक के साथ हाई प्रेशर वाले मैच में जीत हासिल की, जबकि पाकिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह से चूक गए. ऑपरेशन सिंदूर

पाकिस्तान पर भाजपा का तंज ऐसे समय में आया जब भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ढांचे को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया. बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के जवाब में जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज़्यादातर आम नागरिक थे. भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया. भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों से जुड़े नौ आतंकी ढांचों पर सटीक हमले किए. 100 से ज्यादा आतंकी ढेर

केंद्र सरकार ने खुलासा किया था कि इस ऑपरेशन में 100 से ज़्यादा आतंकवादी भी मारे गए. इसके बाद पाकिस्तान ने ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहनों और मिसाइलों की मदद से जम्मू-कश्मीर और पंजाब, राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों को निशाना बनाकर भारत पर जवाबी सैन्य हमला करने की कोशिश की. हालांकि, पाकिस्तान की कोई भी कोशिश अपने इच्छित टारगेट पर नहीं लगी क्योंकि भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने हर खतरे को सफलतापूर्वक रोक दिया और उसे विफल कर दिया. चार दिनों तक सीमा पार से भीषण लड़ाई के बाद, भारत और पाकिस्तान 10 मई को संघर्ष विराम समझौते पर पहुंचे, जो अब तक बरकरार है. यह भी पढ़ें- पाकिस्तान के दोस्त की आएगी शामत! भारत के साथ 1.5 बिलियन की डील, खरीदेगा ये हथियार

Last Updated : May 16, 2025 at 4:10 PM IST