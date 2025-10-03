ETV Bharat / bharat

'किसी और का खून चूसकर ज़िंदा रहती है BJP', सीएम स्टालिन ने साधा निशाना, AIADMK पर भी भड़के

'किसी और का खून चूसकर जिंदा' उन्होंने आगे कहा, "वे (BJP) सोचते हैं कि वे इससे (करूर भगदड़ में हुई मौतों से) कुछ राजनीतिक लाभ उठा सकते हैं या इसका इस्तेमाल किसी को धमकाने के लिए कर सकते हैं. भाजपा किसी और का खून चूसकर जिंदा रहती है."

उन्होंने कहा, "जब तमिलनाडु में तीन बड़ी आपदाएं आईं, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए, तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने न तो दौरा किया और न ही कोई धनराशि उपलब्ध कराई, लेकिन अब वह तुरंत करूर पहुंच गईं. भाजपा, जिसने मणिपुर दंगों, गुजरात की घटनाओं या कुंभ मेले में हुई मौतों के लिए जांच आयोग नहीं भेजे, अब करूर में तुरंत एक टीम भेज रही है."

रामनाथपुरम जिले में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए, मुख्यमंत्री स्टालिन ने भगदड़ के बाद करूर पहुंचने के लिए बीजेपी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आलोचना की. उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछली आपदाओं के दौरान तमिलनाडु की अनदेखी की थी.

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर करूर भगदड़ का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पार्टी की प्रतिक्रिया वास्तविक चिंता के बजाय आगामी चुनावों से प्रेरित है. उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी दूसरों का खून चूसकर जिंदा रहती है.

अन्नाद्रमुक पर साधा निशाना

स्टालिन ने अन्नाद्रमुक पर भी निशाना साधा और उस पर राज्य के हितों की उपेक्षा करने वाली पार्टी का समर्थन करने का आरोप लगाया. भाजपा, जो राज्य के हितों की उपेक्षा करती है, राज्य के अधिकारों का हनन करती है, और यहां तक सोचती है कि राज्यों का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, उसे अन्नाद्रमुक समर्थन दे रही है. विपक्ष के रूप में, दृढ़ता से खड़े होने के बजाय, अन्नाद्रमुक ने भाजपा के साथ गुलामी का बंधन बांध लिया है और खुद को एक कठपुतली मात्र बना लिया हैं.

उन्होंने आगे कहा, "क्या भाजपा के पास अपने समर्थन का कोई वैचारिक आधार है? जन कल्याण का कोई आधार? लोगों के हितों की कोई चिंता? या कम से कम वे किसी सिद्धांत से बंधे हैं? बिल्कुल नहीं." अपने हमले को तेज करते हुए स्टालिन ने भाजपा को जवाबदेही से बचने वालों के लिए 'वॉशिंग मशीन' बताया और इसे आरएसएस की राजनीतिक शाखा बताया.

'RSS की राजनीतिक शाखा BJP'

उन्होंने कहा, "जो लोग दोषी हैं और अपने गलत कामों से बचना चाहते हैं, वे भाजपा को अपने गलत कामों को धोने वाली वॉशिंग मशीन के रूप में देखते हैं." मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, "भाजपा कुछ और नहीं बल्कि राजनीतिक शाखा और सत्ता केंद्र है जो देश भर में आरएसएस की विभाजनकारी नीतियों को लागू करती है. कम जन समर्थन और केवल कुछ लोगों के समर्थन के साथ तीसरी बार सत्ता में आने के बाद, भाजपा ने आरएसएस के रास्ते पर और भी तेज़ी से चलना शुरू कर दिया है."

