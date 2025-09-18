ETV Bharat / bharat

'भाजपा को रोकना जरूरी, डीएमके को मिल रही धमकी', बोले स्टालिन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन. ( ETV Bharat )

Published : September 18, 2025 at 11:42 AM IST | Updated : September 18, 2025 at 1:05 PM IST

करूर : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने करूर में द्रमुक की ओर से आयोजित पेरियार और अन्नादुरई जयंती, द्रमुक स्थापना दिवस पर आयोजित एक समारोह में इस बात पर जोर दिया कि भाजपा को तमिलनाडु में प्रवेश करने से रोका जाना चाहिए. डीएमके की ओर से कल रात पार्टी के राज्य कोषाध्यक्ष टी.आर. बालू के नेतृत्व में करूर-त्रिची बाईपास रोड स्थित कोडंगीपट्टी में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया. इस समारोह में डीएमके की उप महासचिव और पार्टी संसदीय दल की नेता कनिमोझी को पेरियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इसके अलावा, सुभा सीता रमन को अन्ना पुरस्कार, श्री मा. रामचंद्रन को कलैग्नार पुरस्कार, स्वर्गीय कुलीथलाई शिवरामन को पवेंद्र भारतीदासन पुरस्कार, मरुधुर रामलिंगम को पेरासिरियार पुरस्कार और पोंगलुर ना. पलानीस्वामी को एम.के. स्टालिन पुरस्कार प्रदान किया गया. डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पुरस्कार के साथ 3 लाख रुपये की नकद राशि प्रदान की और समारोह में एक विशेष भाषण दिया. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन. (ETV Bharat) समारोह में बोलते हुए स्टालिन ने कहा, हम तीन प्रमुख त्योहार मनाते हैं. अन्ना (अन्नादुरई) का जन्मदिन, पेरियार का जन्मदिन और डीएमके आंदोलन की स्थापना का दिन. यह त्योहार उन कठिन रास्तों पर नज़र डालने और अगली जीत की आशा करने का है जिन्हें हमने पार किया है. 2000 वर्षों से भगवा नीति के विरुद्ध संघर्ष: तमिलनाडु में कौन सी नीति बाधा बन रही है? लोग भली-भांति जानते हैं. वह भगवा नीति है. यह आंदोलन (द्रमुक) 2000 वर्षों से भगवा नीति के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है. आप जानते हैं कि तमिलनाडु के विपक्षी नेता एडप्पादी पलानीस्वामी ने दो दिन पहले क्या कहा था. उन्होंने सच कहा है कि जयललिता के निधन के बाद भाजपा ने अन्नाद्रमुक सरकार को बचाया था. भाजपा, द्रमुक को धमकी दे रही है: भाजपा कठोर शब्दों में कह रही है कि द्रमुक ने ही उस कठपुतली अन्नाद्रमुक सरकार को गिराया था. भाजपा लगातार तमिलनाडु सरकार और द्रमुक को धमकी दे रही है. हम उस धमकी से नहीं डरने वाले. यह राज्य स्तरीय पार्टी (द्रमुक) ही थी, जिसने भारत में पहली बार सत्ता हासिल करके इतिहास रचा था. उसके बाद द्रमुक से निकली पार्टियों ने द्रमुक को खत्म करने का अभियान चलाया.

कुछ लोग अब भी हमें द्रमुक के विकल्प के रूप में क्यों देख रहे हैं? वे क्या बदलने वाले हैं? वे तमिलनाडु के विकास को बदलने और इसे पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. ईपीएस कपड़े के पीछे चेहरा क्यों छिपा रहे हैं? तमिलनाडु में जब एडप्पादी पलानीस्वामी सत्ता में थे, तब उन्होंने गुलामी का कानून लिखा था और अब विपक्ष के नेता होने की गरिमा के बिना, मुख्यमंत्री के रूप में मेरे बारे में बात कर रहे हैं. छापों से बचने के लिए, एडप्पादी पलानीस्वामी ने AIADMK को भाजपा के हाथों गिरवी रख दिया. जब AIADMK की शुरुआत हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि इसकी नीति अन्नावाद है. एडप्पादी पलानीस्वामी ने अब इसे गुलामी का जहर बना दिया है. ईपीएस ने अमित शाह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. एडप्पादी पलानीस्वामी ने कल दिल्ली में कार बदली और रुमाल से अपना चेहरा छिपाया. मुख्यमंत्री पद पाने के लिए कुछ लोगों के पैरों में गिरने के बाद, अब वह रुमाल से अपना चेहरा क्यों छिपा रहे हैं? तमिलनाडु के सांसदों की संख्या कम करने की भाजपा सरकार की कोशिश: भाजपा की केंद्र सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का हवाला देकर तमिलनाडु के सांसदों की संख्या कम करने की कोशिश की. उन्होंने राज्य के राज्यपाल को डीएमके सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर किया. हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की. इस तरह, हमने केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और तमिलनाडु और तमिलों की आवाज उठाकर अपना सिर ऊंचा किया है. आइए जोर से कहें... हम तमिलनाडु का सिर नहीं झुकने देंगे: इसी दृढ़ संकल्प के साथ, डीएमके कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ेंगे. यह संघर्ष किसी पार्टी का संघर्ष नहीं है. यह मुख्यमंत्री पद का संघर्ष नहीं है. यह सत्ता का संघर्ष नहीं है. यह तमिलनाडु का संघर्ष है. इसके लिए पूरे तमिलनाडु को एकजुट होना चाहिए. पेरियार की जयंती पर, हम करूर की धरती से यह बात जोर से कहेंगे. हम तमिलनाडु का सिर नहीं झुकने देंगे. इसे जोर से कहें, ताकि दिल्ली में हर कोई सुन सके। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस समारोह में भाषण दिया. ये भी पढ़ें - स्टालिन सरकार: NSS शिविरों में अंधविश्वास और धार्मिक कर्मकांड को जगह नहीं

