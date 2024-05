कर्नाटक: डिप्टी सीएम शिवकुमार ने पार्टी कार्यकर्ता को मारा थप्पड़, बीजेपी ने किया कटाक्ष - Shivakumar slapping

Updated : May 6, 2024, 8:46 AM IST

Published : May 6, 2024, 7:26 AM IST

By ANI

हावेरी: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है. इसमें उन्हें हावेरी के सावनूर शहर में एक रोड शो के दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता को 'थप्पड़' मारते देखा जा सकता है. घटना का वीडियो भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की कर्नाटक इकाई ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है. जानकारी के अनुसार यह घटना हावेरी के सावनूर शहर में उस समय हुई जब शिवकुमार कांग्रेस उम्मीदवार विनोदा आसुती के लिए प्रचार कर रहे थे. वीडियो में डीके शिवकुमार को अपनी कार से बाहर निकलते और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से घिरे हुए देखा जा सकता है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं में से एक ने शिवकुमार के कंधों पर हाथ रखकर तस्वीर के लिए कैमरे की ओर पोज देने की कोशिश की, तभी शिवकुमार ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया और उसे थप्पड़ मार दिया. बाद में उस व्यक्ति की पहचान नगरपालिका सदस्य अलाउद्दीन मनियार के रूप में हुई. एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने लिखा, 'कर्नाटक के डीसीएम डीके शिवकुमार ने हावेरी के सावनूर शहर में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नगर निगम सदस्य अलाउद्दीन मनियार को थप्पड़ मार दिया.' यह पहली बार नहीं है जब डीके ने किसी कांग्रेस कार्यकर्ता पर हमला किया है. उसका अपराध क्या है? जब डीके शिवकुमार कार से बाहर निकले तो उन्होंने अपने हाथ उनके कंधे पर रख दिए. उन्होंने आगे कहा,' मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए काम क्यों करना चाहते हैं? उनके नेता उन्हें थप्पड़ मारते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देते (उन सभी को परिवार के सदस्यों ने घेर लिया है). क्या यह भ्रष्टाचार के पैसे के लिए है जो वे कमाते हैं? कोई स्वाभिमान नहीं?' ये भी पढ़ें- कर्नाटक में कांग्रेस 18-26 सीटें जीत सकती है, शिरडी दर्शन करने पहुंचे शिवकुमार का दावा - Lok Sabha Election 2024

Last Updated : May 6, 2024, 8:46 AM IST