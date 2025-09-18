ETV Bharat / bharat

'राहुल गांधी ने तेजस्वी को ठगा..' ऋतुराज सिन्हा बोले- 'कांग्रेस की यात्रा से RJD को हुआ नुकसान'

राजद के कार्यकर्ता भी यही पूछ रहे हैं कि 15 दिन का लाभ क्या हुआ. राहुल गांधी आए और राजद व माले की संख्या की बल पर बिहार घूमे, झूठ बोले, वीडियो बनवाए और वापस चले गए तो नुकसान किसका हुआ? तेजस्वी का हुआ.

ऋतुराज सिन्हा: सीधी सी बात है कि एक आम बिहारी के तौर पर हमें भी अटपटा लगा कि तेजस्वी यादव, जो सबसे युवा उपमुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें 15 दिन राहुल गांधी के पीछे-पीछे घूमने की कोई जरूरत नहीं थी.

ईटीवी भारत का सवाल : राहुल गांधी तेजस्वी यादव को भी साथ लेकर चल रहे थे लेकिन अब कांग्रेस के भीतर चर्चा है कि वह ऊपर रहेंगे, तेजस्वी को उपमुख्यमंत्री बनाना होगा. तेजस्वी ने भी अपनी यात्रा का नाम बदल दिया है. क्या आप मानते हैं कि इन दोनों में मतभेद शुरू हो चुके हैं?

अलग-अलग जगह उनका हेलीकॉप्टर और प्लेन लैंड हुआ. अनेकों एयरपोर्ट बिहार में बन चुके हैं. राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान बिहार के विकास को अच्छे से देख लिया, संतुष्ट हो गए और समझ गए कि यहां दाल नहीं गलने वाली तो भाग गए.

ऋतुराज सिन्हा: तेज प्रताप यादव ने समझदारी से काम लिया. देखिए यह लोग कहीं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं ढूंढ पाए. बाढ़ के समय बिहार के पुल-पुलिया में कोई बाधा नहीं थी, वह भी यह लोग देख कर गए.

ईटीवी भारत का सवाल : तेज प्रताप यादव ने भी पहले कह दिया था कि बिहार में SIR कोई मुद्दा नहीं है और जो वोटर छूट गए हैं वह अपना नाम जुड़वा लें?

राहुल गांधी के आने से तेजस्वी को नुकसान हुआ है इसलिए तेजस्वी जी फिर से यात्रा पर निकले हैं मगर अब वह वोटर अधिकार यात्रा नहीं है. SIR के साथ-साथ राहुल गांधी के एजेंडा को भी ड्रॉप कर दिया गया. तेजस्वी महागठबंधन की समस्या सुलझा लें, एनडीए जनता के बीच काम करने के लिए सक्षम है और हम कर लेंगे.

ऋतुराज सिन्हा : ऐसा है कि बोलने वाला कौन है और करने वाला कौन है यह जनता देख रही है. जनता उसी आधार पर वोट देगी और तेजस्वी यादव को जवाब भी मिल जाएगा. राजद और महागठबंधन के बारे में आज का ताजा तथ्य यह है कि तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर लिया कि SIR बिहार में कोई मुद्दा नहीं है.

ईटीवी भारत का सवाल : तेजस्वी यादव का यह भी कहना है कि जितनी योजनाओं की घोषणा वह कर रहे हैं, वह आपकी सरकार की योजनाओं को लेकर आ रहे हैं? प्रधानमंत्री लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और मुख्यमंत्री एजेंडा को तुरंत पूरा कर रहे हैं?

ऋतुराज सिन्हा: देखिए, राजद जो कभी चुनाव की तैयारी से पहले लाठी में तेल पिलाने की रैली करती थी, आज उसी राजद के कार्यकर्ताओं को कलम बांटना पड़ रहा है. क्यों ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि बिहार अब विकास लाने वालों के साथ खड़ा हो गया है. जातिवाद का विष फैलाने वाले लोगों के साथ अब जनता खड़ी नहीं है.

ईटीवी भारत का सवाल : तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनावी साल है इसलिए आप लोग बिहार में भीड़ जुटा रहे हैं?

ऋतुराज सिन्हा: भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका ही यही है. सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी. हर एक पंचायत के हर एक सामाजिक वर्ग के घर तक पहुंचना और सबको समायोजित करना भाजपा का मॉडल है. इसी को हम सबका साथ, सबका विकास कहते हैं. इसी मॉडल पर पार्टी का संगठन तैयार होता है और इसी मन से हम काम करते हैं. हमारी एनडीए सरकार भी इसी एजेंडा के साथ केंद्र और राज्य में काम कर रही है. बिहार की जनता इसका परिणाम भी पा रही है.

ईटीवी भारत का सवाल : लेकिन ऐसा है कि पूरी तरीके से ग्राउंड लेवल पर, बूथ लेवल पर आप लोग काम कर रहे हैं?

ऋतुराज सिन्हा: जैसे परीक्षा से पहले छात्र तैयारी करते हैं वैसे ही चुनाव से पहले राजनीतिक दल तैयारी करते हैं. इसमें जो तैयारी नहीं करता उस पर आपत्ति होनी चाहिए. जो मेहनत से तैयारी कर रहा है वह तो अच्छी बात है. भाजपा के सभी नेता बिहार में सक्रिय हैं क्योंकि हमें जनता से जुड़ना है, अपने काम का रिपोर्ट कार्ड देना है और यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है.

: बिहार में चुनाव है और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, मोहन यादव समेत पार्टी के सभी बड़े नेता लगातार दौरे कर रहे हैं. ऋतुराज जी, पार्टी इतनी आक्रामक मोड में क्यों दिखाई दे रही है?

अब आगे पढ़िए भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा से हुई यह पूरी बातचीत, जिसमें उन्होंने हर राजनीतिक सवाल का बेबाक जवाब दिया है-

सीधी बात यह है कि वह लोग आए लेकिन तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे यह वादा भी मंच से नहीं किया. उनके मन के गठबंधन में जो दरारें हैं वह स्पष्ट हैं. यह गठबंधन नहीं ठगबंधन है. कई ठग एक साथ जमा होंगे तो एक दूसरे को ठगने का ही काम करेंगे.

ईटीवी भारत का सवाल : अभी बिहार की राजनीति में एक नया नाम तेजी से उभर रहा है और वह नाम है प्रशांत किशोर पांडे उर्फ पीके. आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में वह फैक्टर हैं?

ऋतुराज सिन्हा : प्रशांत जी पहला चुनाव लड़ रहे हैं. उपचुनाव उनका दूध-भात था. चुनाव लड़ने दीजिए, परिणाम आने दीजिए, तब उसकी चर्चा होगी.

ईटीवी भारत का सवाल : लेकिन क्या वह फिलहाल बिहार की राजनीति में फैक्टर हैं?

ऋतुराज सिन्हा: देखिए आज के समय में प्रशांत किशोर की क्या आइडियोलॉजी है वह स्पष्ट नहीं हो पाई है. वह किस मुद्दे के साथ खड़े हैं यह भी स्पष्ट नहीं है. प्रशांत जी घूम रहे हैं और विकास की बात करते हैं तो अच्छी बात है. लेकिन विकास की बात कर रहे हैं तो मोदी और नीतीश की ही बात कर रहे हैं क्योंकि विकास तो यही दो लोग कर रहे हैं.

कभी देखते हैं प्रशांत किशोर अचानक जाकर नमाज पढ़ने लगते हैं और कभी कुछ और करने लगते हैं तो मुझे यही स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उनकी सही विचारधारा क्या है. जनता के दरबार में जा रहे हैं, लोकतंत्र है और सभी को अधिकार है अपनी बात रखने का. चुनाव समाप्त होने के बाद रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा कि वह फैक्टर हैं या नहीं.

ईटीवी भारत का सवाल : भाजपा के कई नेताओं के खिलाफ प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए लेकिन भाजपा उन पर ज्यादा अटैक मोड में नहीं है?

ऋतुराज सिन्हा: कहा जाता है ढेला फेंको और भागो. प्रशांत किशोर यही कर रहे हैं. वह आरोप लगाकर भाग रहे हैं. सीधी बात है कि हम न्यायालय की बात मानें या प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने जो आरोप लगाए उन सभी पर कोर्ट का प्रॉपर जजमेंट है. मेरा यह कहना है कि जिनके घर कांच के होते हैं वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते और प्रशांत जी को यह समझना चाहिए.

ईटीवी भारत का सवाल : आप युवा नेता हैं, तेजस्वी युवा नेता हैं, चिराग पासवान युवा नेता हैं. तो युवाओं का कितना फैक्टर है बिहार में और युवाओं को भाजपा कैसे कन्विंस करेगी?

ऋतुराज सिन्हा: बिहार में 14 करोड़ आबादी में 9 करोड़ लोग 35 वर्ष से कम उम्र के हैं. यह युवाओं का प्रदेश है और युवाओं में क्षमता है कि प्रदेश का सही नेतृत्व चुन सकें. रही बात नेतृत्व परिवर्तन की तो वह स्वाभाविक प्रक्रिया है. हर घर में होता है कि पिताजी की उम्र हो जाती है तो पुत्र आगे संभालता है और यह चलता रहता है. वैसे ही राजनीतिक दलों में भी यह चलता रहता है कि नई पीढ़ी आगे मोर्चा संभालती है.

ईटीवी भारत का सवाल : बिहार में परिवारवाद पर सवाल उठते हैं. तेजस्वी यादव पर सवाल उठता है लेकिन कई और भी लोग हैं जिनके परिवार के लोग राजनीति में आए हैं. आपकी बात करें तो आपके पिताजी भी राजनीति में थे लेकिन जब वह राजनीति से हटे तब आप राजनीति में अधिक सक्रिय हुए?

ऋतुराज सिन्हा: देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है. परिवार आधारित दल और राष्ट्रीय दल में भेद है. भाजपा समाजवादी पार्टी या आरजेडी की तरह किसी परिवार की पार्टी नहीं है. मेरी दो पीढ़ियां भाजपा की कार्यकर्ता रही हैं. मेरे पिताजी भी रहे और उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया.

हम लोग कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे. बाद में पिताजी की सक्रिय राजनीति समाप्त हुई तो पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय स्तर पर दायित्व दिया. भाजपा में ऐसे अनेक लोग हैं जो कार्यकर्ता से आगे बढ़े हैं. भाजपा एक परिवार की पार्टी नहीं है, उसकी तुलना ध्यान में रखकर करनी चाहिए.

ईटीवी भारत का सवाल : कन्हैया कुमार भी युवा हैं और कांग्रेस के साथ चल रहे हैं लेकिन उन्हें तेजस्वी के मंच पर जगह नहीं मिलती. पप्पू यादव को भी तेजस्वी के मंच पर जगह नहीं मिलती. क्या तेजस्वी अकेले पूरे गठबंधन को चलाना चाहते हैं?

ऋतुराज सिन्हा: पिछड़ों की बात करना और सबको साथ लेकर चलना दोनों अलग बातें हैं. तेजस्वी और राहुल पिछड़ों की बात करते हैं. तेजस्वी जी ने ए टू जेड पार्टी बनाने की बात कही है लेकिन सबको साथ लेकर चलने के लिए कलेजा चाहिए.

इतिहास देखिए, रमई राम कहां गए, कर्पूरी ठाकुर के जीवन के अंतिम चरण में उनके साथ क्या व्यवहार रहा, श्याम रजक कहां हैं, ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जहां परिवार केंद्रित पार्टी में परिवार के बाहर के लोगों के लिए जगह नहीं होती.

विधानसभा में भी देख लीजिए, एक सदन के नेता तेजस्वी जी हैं और दूसरे सदन की नेता राबड़ी देवी हैं. क्या उनकी पार्टी में कोई दूसरा पिछड़ा या दलित योग्य नहीं है? यादव समाज में भी कोई दूसरा चेहरा नहीं है. यह है परिवार की पार्टी और जनाधार की पार्टी का फर्क.

ईटीवी भारत का सवाल : लेकिन 1996 में लालू यादव का एक बयान छपा था ‘भूरा बाल साफ करो’. यह बयान फिर से चर्चा में है. उनके एक विधायक मुन्ना यादव और नेता अशोक महतो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं. क्या बिहार में फिर से जातीय राजनीति लौट रही है?

ऋतुराज सिन्हा: देखिए किस आधार पर वह लोग वोट मांगेंगे. कुछ किया नहीं है तो मुद्दा उनके पास नहीं है. ऐसे में वही आरक्षण की बात को लेकर भ्रम फैलाना, वही 90 के दशक की बातें आज के युवाओं पर थोपना. भूरा बाल के मुद्दे पर आ जाते हैं.

बिहार के इतिहास को जिसने देखा नहीं, समझा नहीं, पढ़ा नहीं वही यह बात कर सकता है. बिहार बिना सच्चिदानंद सिन्हा के संघर्ष के बनता क्या. स्वतंत्रता संग्राम में डॉ राजेंद्र प्रसाद की भूमिका को क्या नकारा जा सकता है. आजाद भारत में बिहार का पहला मुख्यमंत्री श्री बाबू बने. क्या श्री बाबू और अनुग्रह नारायण के बिना बिहार एक वेल एडमिनिस्टर्ड, इंडस्ट्रीयलाइज्ड राज्य बन सकता था.

ऋतुराज सिन्हा: बिहार देश का पहला राज्य बना जहां जमींदारी की कुरीति को हटाया गया. यह श्री बाबू, अनुग्रह नारायण और केबी सहाय ने मिलकर किया. बैद्यनाथ धाम में दलितों को अपने साथ ले जाकर दर्शन करवाने का मैसेज किसने दिया कि हिंदू समाज एक है? श्री बाबू ने दिया.

जेपी आंदोलन की बात कर रहे हैं जिससे कई पिछड़े नेता निकले, वह जयप्रकाश जी का पूरा नाम जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव था. कर्पूरी ठाकुर क्या कैलाशपति मिश्र के सहयोग के बिना बिहार में रिजर्वेशन ला पाते?

मंडल कमीशन का रिजर्वेशन क्या अटल बिहारी वाजपेई और वीपी सिंह के बिना लागू हो पाता? यह जो लोग हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं उनका नैरेटिव है. सच्चाई यह है कि हम एक हैं तो हम नेक हैं. जातियों में जब-जब बैठे हैं तब-तब कटे हैं. यह बिहार का बच्चा-बच्चा जानता है.

ईटीवी भारत का सवाल : आप कमेटी के सदस्य हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं. चुनाव के समय हमेशा नेतृत्व को लेकर सवाल उठते हैं. नीतीश कुमार के नेतृत्व पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है लेकिन कभी कहा जाता है चुनाव के बाद बदला जाएगा. चिराग पासवान के बारे में पोस्टर लगाए जा रहे हैं. बिहार एनडीए किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है और मुख्यमंत्री कौन होगा?

ऋतुराज सिन्हा: इस पर मेरी टिप्पणी की क्या आवश्यकता है. माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक बार नहीं, अनेकों बार कहा है कि हम इस चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जा रहे हैं. एनडीए के नेता नीतीश बाबू हैं और वही हमें लीड कर रहे हैं. इसमें सवाल की कोई गुंजाइश नहीं है.

ईटीवी भारत का सवाल : महागठबंधन की तरह कोई कंफ्यूजन नहीं है?

ऋतुराज सिन्हा: बिल्कुल सही बात है. हमने मंच से अनेकों बार स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा. लेकिन राहुल गांधी पूरे बिहार घूमे और एक बार नहीं कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना महागठबंधन चाहती है. चिंता तो वहां पर है कि डिप्टी सीएम एक होगा या तीन होंगे, फलाने जात के होंगे या किस जात के होंगे. एनडीए में सब कुशल-मंगल है.

ईटीवी भारत का सवाल : कुशल-मंगल कैसे हैं जब चिराग पासवान अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, मांझी जी भी कहते हैं इतने सीट से कम मिला तो 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे?

ऋतुराज सिन्हा: आप क्या चाहते हैं कि राजनीतिक दल अपनी बात भी न रखें. अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए क्या यह भी न कहें कि हम ज्यादा सीट लड़ना चाहते हैं. अरे भाई, राजनीतिक पार्टी है और उसके भी अपने समर्थक हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि हम ज्यादा सीट लड़ना चाहते हैं. यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है.

जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड से जाना लोकत्रांत्रिक प्रक्रिया : बिहार की राजनीति इस समय बेहद गर्म है और चुनावी हलचल अपने चरम पर पहुंच चुकी है. ऐसे दौर में ऋतुराज सिन्हा ने भाजपा की चुनावी तैयारी को छात्र की परीक्षा से पहले की मेहनत से जोड़ा और कहा कि जनता के बीच काम और रिपोर्ट कार्ड लेकर जाना ही असली लोकतांत्रिक प्रक्रिया है.

