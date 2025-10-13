ETV Bharat / bharat

घाटशिला उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा को प्रचार से रखा गया दूर

घाटशिला उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी.

star campaigners for Ghatshila by election 2025
भाजपा (ईटीवी भारत)
ETV Bharat Jharkhand Team

October 13, 2025

रांची: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है. जारी सूची में केन्द्रीय मंत्री और पिछले विधानसभा चुनाव में प्रभारी रहे शिवराज सिंह चौहान सहित 40 नेताओं का नाम शामिल है. हालांकि, इस सूची में पिछले विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी रहे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का नाम नहीं है.

भाजपा केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा जारी स्टार प्रचारकों में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जुएल उरांव, अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ सहित ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं. प्रदेश स्तर के नेता की बात करें तो बीजेपी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद आदित्य साहू, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, चंपाई सोरेन, मधु कोड़ा को भी स्टार प्रचारक बनाने का काम किया है.

जानकारी देते भाजपा नेता (ईटीवी भारत)

इसके अलावा झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, सांसद विद्युत वरण महतो, सांसद निशिकांत दूबे, सांसद ढुल्लू महतो, विधायक नवीन जायसवाल, रबीन्द्र कुमार राय, दिनेशानंद गोस्वामी, सांसद दीपक प्रकाश, अमर बाउरी, सुनील सोरेन, गीता कोड़ा, सीपी सिंह, अमित यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, भानु प्रताप शाही, बाल मुकुंद सहाय, बडकुंवर गगराई, आरती कुजूर, मनोज सिंह, सुनीता सिंह, राम कुमार पाहन, किशुन दास, कोचे मुंडा, अभय सिंह शामिल हैं.

star campaigners for Ghatshila by election 2025
भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट (ईटीवी भारत)

घाटशिला चुनाव मतलब भविष्य का है फैसला - भाजपा

प्रदेश भाजपा ने घाटशिला चुनाव को भविष्य का फैसला बताते हुए अपनी पूरी ताकत झोंकने का निर्णय किया है. बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करते हुए कहा कि ये सभी नेता घाटशिला उपचुनाव में उतरेंगे और यह चुनाव हमारे लिए सामान्य नहीं बल्कि भविष्य का फैसला के रूप में आयेगा.

असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा को स्टार प्रचारक नहीं बनाए जाने पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए शिवपूजन पाठक ने कहा कि व्यस्तता की वजह से असम सीएम का नाम नहीं है. केंद्रीय नेतृत्व ने अलग-अलग स्थान के लिए अलग-अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी है, हो सकता है कि उन्हें बिहार चुनाव में जिम्मेदारी दी जाए.

