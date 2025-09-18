ETV Bharat / bharat

'वह झूठे दावे करते हैं और फिर...', अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

अनुराग ठाकुर ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 18, 2025 at 2:30 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रतिक्रिया दी है. इस संबंध में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा है निराधार और झूठे आरोप लगाना और कोर्ट से फटकार खाना राहुल गांधी की आदत हो गई है. उन्होंने कहा कि कभी ईवीएम पर सवाल तो कभी टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करना आदत हो गई है. उन्होंने पूछा कि राजीव गांधी के हत्या के बाद एक महीने तक चुनाव टालना किस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था. रमा देवी से लेकर कई इलेक्शन कमिश्नर के8 पोस्टिंग कांग्रेस ने की थी. 'आरोपों की राजनीति को अपना आभूषण बनाया'

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ठाकुर ने कहा, "एक नेता जो चुनाव दर चुनाव हारता है और जनता द्वारा बार-बार नकारा जाता है, जिसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगभग 90 चुनाव हार चुकी है. उसकी हताशा और निराशा लगातार बढ़ रही है और राहुल गांधी ने आरोपों की राजनीति को अपना आभूषण बना लिया है. जब उनसे उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने के लिए कहा जाता है, तो वह मुंह मोड़ लेते हैं और भाग जाते हैं जब हलफनामा देने के लिए कहा जाता है, तो वह पीछे हट जाते हैं."