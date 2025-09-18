'वह झूठे दावे करते हैं और फिर...', अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना
बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने चुनाव आयोग पर लगाए गए राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया है.
Published : September 18, 2025 at 2:30 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रतिक्रिया दी है. इस संबंध में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा है निराधार और झूठे आरोप लगाना और कोर्ट से फटकार खाना राहुल गांधी की आदत हो गई है.
उन्होंने कहा कि कभी ईवीएम पर सवाल तो कभी टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करना आदत हो गई है. उन्होंने पूछा कि राजीव गांधी के हत्या के बाद एक महीने तक चुनाव टालना किस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था. रमा देवी से लेकर कई इलेक्शन कमिश्नर के8 पोस्टिंग कांग्रेस ने की थी.
LIVE: Senior BJP Leader Shri @ianuragthakur addresses press conference at BJP headquarters, New Delhi. https://t.co/IlT69a7vii— BJP (@BJP4India) September 18, 2025
'आरोपों की राजनीति को अपना आभूषण बनाया'
नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ठाकुर ने कहा, "एक नेता जो चुनाव दर चुनाव हारता है और जनता द्वारा बार-बार नकारा जाता है, जिसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगभग 90 चुनाव हार चुकी है. उसकी हताशा और निराशा लगातार बढ़ रही है और राहुल गांधी ने आरोपों की राजनीति को अपना आभूषण बना लिया है. जब उनसे उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने के लिए कहा जाता है, तो वह मुंह मोड़ लेते हैं और भाग जाते हैं जब हलफनामा देने के लिए कहा जाता है, तो वह पीछे हट जाते हैं."
उन्होंने आगे कहा, "बेबुनियाद आरोप लगाना उनकी आदत बन गई है. गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल की आदत बन गई है, चाहे वह राफेल हो या 'चौकीदार चोर'. वह बार-बार झूठे दावे करते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं."
राहुल गांधी पर तंज
बीजेपी नेता ने कांग्रेस नेता की आज सुबह की प्रेस वार्ता पर तंज कसते हुए कहा, "राहुल गांधी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम गिराने वाले थे, लेकिन उन्हें फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, जो बुझ गई. चुनाव आयोग ने कहा है कि जनता का कोई भी सदस्य किसी भी वोट को नहीं हटा सकता और प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिए बिना वोट नहीं हटाया जा सकता."
इससे पहले राहुल गांधी ने भारत के चुनाव आयोग पर तीखा हमला करने के कुछ घंटों बाद आया है, जिसमें उन्होंने सॉफ्टवेयर-आधारित धोखाधड़ी का उपयोग करके राज्यों में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया था.
गांधी ने दावा किया कि इस अभियान में विपक्षी मतदाताओं को अनुचित रूप से निशाना बनाया गया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर उन लोगों को बचाने का आरोप लगाया जिन्हें उन्होंने 'लोकतंत्र के विध्वंसक'कहा था. इस बीच चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया.
यह भी पढ़ें- क्या वोट चोरी के आरोपों को लेकर कोर्ट जाएंगे राहुल गांधी? जानें कांग्रेस नेता का जवाब