'मां को अपशब्द कहने के मामले पर माफी मांगे राहुल-तेजस्वी..' बीजेपी बोली- '107 बार दी जा चुकी है पीएम को गाली' - HATE SPEECH FOR PM MODI

पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहने के आरोप में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी से माफी की मांग की है-

रविशंकर प्रसाद और संजय जायसवाल (Etv Bharat)
पटना : राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के क्रम में दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जिस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट भी हुई. इसी मामले को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद और बेतिया के सांसद संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी मांगने की मांग की.

'कितना नीचे गिरेगी कांग्रेस?' : रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज हम बहुत पीड़ा में आप लोगों से बात कर रहा हूं. कांग्रेस के नेता कितनी अकड़ में हैं, कितना नीचे गिरेंगें? पहले प्रधानमंत्री को गाली देते थे अब प्रधानमंत्री की मां को गाली दे रहे हैं. इसका विरोध करने के लिए जब बीजेपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भाजपा के नेताओं के साथ मारपीट किए हैं.

''बीजीपी भी उसी भाषा में जवाब दे सकती है लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है. इस मामले में ना तो राहुल गांधी ने और न ही तेजस्वी यादव ने इसके लिए माफी मांगी है. यह वही लोग हैं जो सेना से शहादत का सबूत मांग रहे थे. जब कश्मीर में धर्म पूछ कर लोगों की हत्या की गई उस पर भी यह लोग कुछ नहीं बोले." - रविशंकर प्रसाद, सांसद बीजेपी

107 बार पीएम को दी जा चुकी गाली : कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अभी तक 107 बार प्रधानमंत्री को कांग्रेस पार्टी के नेता गाली दे चुके हैं. प्रधानमंत्री की मां जो दूसरे के घर में बर्तन साफ कर अपने बेटे को पाल- पोसकर बड़ा की जो आज आज देश के प्रधानमंत्री हैं. उनकी मां और प्रधानमंत्री पर इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग बर्दाश्त के काबिल नहीं है.

दो युवराजों का बिहार भ्रमण : रवि शंकर प्रसाद ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि - SIR को लेकर दो युवराज बिहार में घूम रहे हैं क्या जो लोग मर चुके हैं, जो अपने गांव में नहीं रहते हैं या दो जगह पर जिनका नाम है उनका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए या कटना चाहिए? जिस तरीके से झूठ बोलकर लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़े थे? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन की जीत हुई थी जब लोगों को सच्चाई पता चला तो उसके बाद महाराष्ट्र हरियाणा का चुनाव हारे और अब बिहार का चुनाव हरेंगें.

जनता देगी जवाब : रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी पर राजेंद्र प्रसाद के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का सदाकत आश्रम जिसमें कभी राजेंद्र प्रसाद रहते थे, उसे भवन का पुनर्निर्माण मैंने अपने संसदीय फंड से करवाया था. सभी को पता है कि कांग्रेस ने राजेंद्र बाबू और मौलाना मजहरूल हक के साथ कितना इंसाफ किया. प्रधानमंत्री के मां का अपमान कांग्रेस के कार्यकर्ता के द्वारा किया जा रहा है. यह बिहार की जनता देख रही है और समय पर इसका जवाब मिलेगा.

बिहार महिलाओं के सम्मान के साथ : बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार हमेशा महिलाओं के सम्मान के साथ खड़ा रहा है. मगध साम्राज्य का समाज पूरे देश में फैला हुआ था. उस समय भी किसी महिला के साथ बिहार में अपमान नहीं हुआ और आज प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया जा रहा है. राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस और राजद के लोग जो घटिया हरकत कर रहे हैं. उसका जवाब बिहार की जनता की EVM से देगी.

'मीसा भारती चोरी के वोट से सांसद बनीं?' : राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से संजय जायसवाल ने सवाल पूछा कि क्या मीसा भारती वोट चोरी के सांसद बनी है. आज जब बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी के मां के खिलाफ दिए गए अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस के नेताओं ने हमला किया और उनके साथ मारपीट की गई कई कार्यकर्ता घायल है.

''क्या मीसा भारती वोट चोरी से सांसद बनी हैं. आज जब बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी के मां के खिलाफ दिए गए अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस के नेताओं ने हमला किया. उनके साथ मारपीट की गई. हमले में कई कार्यकर्ता घायल है." - संजय जायसवाल, भाजपा सांसद

राहुल गांधी से सवाल : रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि आप बिहार घूम रहे हैं क्या बिहार के विकास का कोई एजेंडा आपके पास है? यह वही लोग हैं जो कभी जलेबी का फैक्ट्री लगाकर रोजगार देते थे. संविधान बचाने की बात पर तंज करते हुए रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि संविधान क्या होता है यह राहुल गांधी को क्या मालूम. क्योंकि उनकी दादी के शासनकाल में आपातकाल लगा और लोगों को जेल में बंद किया गया. तेजस्वी यादव पर तंज करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा यह जहां-जहां जाएंगे पार्टी का बंटाधार होगा.

SIR की प्रक्रिया सही : SIR को लेकर संजय जायसवाल ने कहा कि जो भी नियम कानून है, जो भी अहर्ता तय किया गया है, उसी के आधार पर वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण किया जा रहा है. वोटर बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है. उसे संसदीय क्षेत्र के किसी एक बूथ का वोटर रहना जरूरी है. दो जगह वोटर नहीं बन सकता.

BJP PROTESTS IN PATNAINSULT TO PM MOTHERप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीमां के खिलाफ अभद्र भाषाHATE SPEECH FOR PM MODI

