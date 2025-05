ETV Bharat / bharat

खूंटी में बीजेपी का प्रदर्शन, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, भाजपा ने डीसी को सौंपा ज्ञापन - PROTEST ON PAHALGAM INCIDENT

पाकिस्तानी भारत छोड़ो रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल ( ईटीवी भारत )

खूंटी: जिले में बीजेपी ने अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने को लेकर आक्रोश प्रदर्शन किया. इस दौरान एक ज्ञापन जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्रा को सौंपा गया. ज्ञापन के माध्यम से पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य सरकार की इकाई जिला स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि खूंटी में अवैध रूप से अन्य देशों के लोग निवास न करें. पूर्व मंत्री अर्जुन मुंडा ने समाहरणालय सभागार के बाहर पहलगाम घटना को लेकर आक्रोश प्रकट कर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन रैली को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर उपायुक्त और राज्य सरकार अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों पर श्वेत पत्र जारी करे. उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी घटना के बाद देश की जनता असुरक्षित महसूस कर रही है. पूर्व मंत्री ने कहा कि पड़ोसी देशों से आकर यहां व्यवसाय करने या लोगों के बीच अवैध तरीके से रह रहे लोगों को जिला स्तर पर चिन्हित किया जाए. साथ ही उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. घुसपैठियों को लेकर प्रदर्शन रैली को संबोधित करते हुए (ईटीवी भारत) लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित हो: अर्जुन मुंडा पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जून मुंडा ने कहा कि कई गांवों, पंचायतों और इलाकों में अचानक एक साथ बच्चों की जनसंख्या बढ़ी है. उनका जन्म प्रमाण पत्र भी यहां से बन गया है. इस तरीके के मसले को राज्य की इकाई के रूप में जिला को देखने की आवश्यकता है. साथ ही जांच कर जिला प्रशासन को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए. जिससे पहलगाम जैसी घटना की पुनरावृति न हो. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि सबका साथ, सबका विश्वास राज्य और केंद्र सरकार पर बना रहे. गिरिडीह में बीजेपी ने किया आक्रोश प्रदर्शन प्रदेश बीजेपी के तय कार्यक्रम के तहत गिरिडीह में भी पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को चिन्हित करते हुए उन्हें देश से बाहर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया. यह आक्रोश प्रदर्शन जिलाध्यक्ष महादेव दूबे की अगुवाई में किया गया है. बीजेपी विधायकों और नेताओं ने कहा कि घुसपैठ की घटना चिंता का विषय है. बीजेपी के नेताओं ने कहा कि जिला प्रशासन वैसे विदेशियों को चिन्हित करें, जो यहां घुस आए हैं. इसके साथ जिला प्रशासन से घुसपैठियों पर कार्रवाई करने की बात कही है. घुसपैठियों को लेकर बयान देते बीजेपी नेता (ईटीवी भारत)

