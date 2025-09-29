ETV Bharat / bharat

करुर हादसे की जांच के लिए नड्डा ने राजग का आठ सदस्यीय जांच कमेटी बनाई

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ( X @JPNadda )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 29, 2025 at 5:31 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली : भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ की जांच के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सांसदों की आठ सदस्यीय समिति गठित की है. समिति भगदड़ की परिस्थितियों की जांच करेगा और एक रिपोर्ट पेश करेगी. इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी. भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक बयान में कहा, "भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने करूर रैली में हुई जनहानि पर अपनी संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने अस्पताल में इलाज करा रहे घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है." इसके अलावा, उन्होंने सांसदों की आठ सदस्यीय समिति को घटना की जांच करने, प्रभावित लोगों से मिलकर संवेदना व्यक्त करने का आदेश दिया है. सांसदों की समिति घटना की जांच करेगी और भाजपा नेतृत्व को एक रिपोर्ट सौंपेगी." हालांकि भाजपा आमतौर पर इस तरह की दुखद घटनाओं की जांच के लिए अपने नेताओं को घटनास्थल पर भेजती है, लेकिन इस बार, पार्टी ने अपने सहयोगियों - शिवसेना और तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के सांसदों को भी आठ सदस्यीय समिति में शामिल किया है. पार्टी का यह कदम स्पष्ट रूप से यह संदेश देने का प्रयास है कि वह अपने सहयोगियों को कितना महत्व देती है.