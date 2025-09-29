ETV Bharat / bharat

करुर हादसे की जांच के लिए नड्डा ने राजग का आठ सदस्यीय जांच कमेटी बनाई

तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ मामले की जांच के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आठ सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है.

BJP President JP Nadda
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा (X @JPNadda)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2025 at 5:31 PM IST

नई दिल्ली : भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ की जांच के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सांसदों की आठ सदस्यीय समिति गठित की है. समिति भगदड़ की परिस्थितियों की जांच करेगा और एक रिपोर्ट पेश करेगी. इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी.

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक बयान में कहा, "भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने करूर रैली में हुई जनहानि पर अपनी संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने अस्पताल में इलाज करा रहे घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है."

इसके अलावा, उन्होंने सांसदों की आठ सदस्यीय समिति को घटना की जांच करने, प्रभावित लोगों से मिलकर संवेदना व्यक्त करने का आदेश दिया है. सांसदों की समिति घटना की जांच करेगी और भाजपा नेतृत्व को एक रिपोर्ट सौंपेगी."

हालांकि भाजपा आमतौर पर इस तरह की दुखद घटनाओं की जांच के लिए अपने नेताओं को घटनास्थल पर भेजती है, लेकिन इस बार, पार्टी ने अपने सहयोगियों - शिवसेना और तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के सांसदों को भी आठ सदस्यीय समिति में शामिल किया है. पार्टी का यह कदम स्पष्ट रूप से यह संदेश देने का प्रयास है कि वह अपने सहयोगियों को कितना महत्व देती है.

मथुरा से भाजपा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी इस प्रतिनिधिमंडल की संयोजक हैं और इसके सदस्यों में शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और तेदेपा के पुट्टा महेश कुमार शामिल हैं. हेमा मालिनी स्वयं एक तमिल हैं. प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या, पूर्व आईपीएस अधिकारी बृज लाल, अपराजिता सारंगी और रेखा शर्मा हैं, जो सभी भाजपा से हैं.

टीवीके प्रमुख विजय की शनिवार को एक रैली में हुई भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है. अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि पीड़ित, 60 वर्षीय एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया जिससे मृत महिलाओं की संख्या बढ़कर 18 हो गई. मृतकों में 10 बच्चे और 13 पुरुष शामिल हैं.

वहीं तमिलनाडु सरकार ने मामले की जांच के लिए हाई कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था. अरुणा जगदीशन पिछले दो दिनों से रैली स्थल पर और मृतकों के परिजनों से पूछताछ कर रही हैं.

इस बीच, पुलिस ने घटना के सिलसिले में टीवीके महासचिव पुसी आनंद और टीवीके करूर जिला सचिव व अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ चार धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है. इसके अलावा, थावेका की ओर से मदुरै उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर इस मौत की सीबीआई जांच की मांग की गई है.

