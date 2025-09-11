ETV Bharat / bharat

एक दिन के लिए बिहार आ रहे हैं JP नड्डा, सवाल- सीट शेयरिंग का मामला सुलझ जाएगा?

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आ रहे हैं. जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक करेंगे.

JP NADDA BIHAR VISIT
जेपी नड्डा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 11, 2025 at 8:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुका है. चुनाव की घोषणा से पहले नेताओं का बिहार दौरा शुरू हो चुका है. भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बिहार आ रहे हैं. जेपी नड्डा बिहार भाजपा के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे.

आचार संहिता से पहले नेताओं का ताबड़तोड़ दौरा : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के लिए बिहार विधानसभा चुनाव बड़ी चुनौती है. एनडीए ने 225 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है. ऐसे में भाजपा के तमाम बड़े नेताओं की भूमिका अहम हो जाती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मैदान-ए-जंग में कूद चुके हैं. चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले तमाम बड़े नेता बिहार का दौरा कर लेना चाहते हैं.

13 सितंबर को जेपी नड्डा का बिहार दौरा : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं. आगामी 13 सितंबर को जगत प्रकाश नड्डा बिहार में रहेंगे. पार्टी सूत्रों के मुताबिक जगत प्रकाश नड्डा कोर कमेटी की बैठक करेंगे और कमेटी की बैठक में 30 से ज्यादा नेता हिस्सा लेंगे. बताया जाता है कि नड्डा कोर कमेटी की बैठक में नेताओं से फीडबैक लेंगे.

15 सितंबर को प्रधानमंत्री का बिहार दौरा : आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आने वाले हैं. 18 सितंबर और 27 सितंबर को अमित शाह बिहार में रहेंगे. 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री पूर्णिया एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे. दोनों नेताओं के बिहार दौरे से पूर्व जगत प्रकाश नड्डा का बिहार दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

सीट शेयरिंग को लेकर मंथन! : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग बड़ी चुनौती है. सीट शेयरिंग के मुद्दे को सुलझाने के लिए भाजपा के तमाम बड़े नेता एक्सरसाइज कर रहे हैं. पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार भाजपा के नेताओं से फीडबैक लिया है और अब जगत प्रकाश नड्डा सीट शेयरिंग को लेकर नेताओं के साथ विमर्श करेंगे. इसके अलावा संगठन के मसले पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बातचीत करेंगे. कौन सी विधानसभा सीट पर कौन सा दल लड़ेगा इस पर भी मंथन होगा.

CM नीतीश कुमार से भी हो सकती है मुलाकात : पिछली बार जब जेपी नड्डा बिहार आए थे तब उनकी मुलाकात एनडीए नेताओं से हुई थी. माना जा रहा है कि इस बार भी जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हो सकती है. इसके अलावा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों के बड़े नेता भी जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं. तमाम दल सीटों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष अपनी मांग रख सकते हैं.

JP NADDA BIHAR VISIT
जब सीएम नीतीश कुमार से मिले थे जेपी नड्डा (ETV Bharat)

''विधानसभा चुनाव को देखते हुए नेताओं का बिहार दौरा हो रहा है. हमारी पार्टी के तमाम बड़े नेता चुनाव को देखते हुए बिहार आ रहे हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार आ रहे हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे और चुनाव को लेकर नेताओं के साथ बैठक करेंगे.''- प्रभात मालाकार, भाजपा प्रवक्ता

ये भी पढ़ें :-

मीसा भारती के बयान पर जेपी नड्डा का पलटवार, कहा- 'चरम पर है विपक्ष की हताशा और निराशा'

'जंगलराज याद है ना, घर से निकलते ही अपहरण हो जाता था' लालू-राबड़ी पर बरसे जेपी नड्डा

'मिशन 2025' पर काम शुरू, पटना में नड्डा और नीतीश के बीच मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर हुई बात?

For All Latest Updates

TAGGED:

जेपी नड्डा का बिहार दौराBIHAR ELECTION 2025NITISH KUMAR PM MODI AMIT SHAHबिहार एनडीए में सीट शेयरिंगJP NADDA BIHAR VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार के 5 दिन वाले मुख्यमंत्री की कहानी, जिनकी कद-काठी के सामने अभिनेता भी थे फेल, चर्चा विधानसभा चुनाव की

'तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के CM', पशुपति पारस का दावा- फ्रीबीज के बावजूद नहीं बचेगी NDA की सरकार

Explainer: प्रशांत किशोर ने अपने लिए क्यों चुनी ब्राह्मण बहुल करगहर सीट?

क्या AAP का होगा बिहार, 243 सीटों पर क्या है प्लान? प्रत्येक विधानसभा को लेकर मैनिफेस्टो की तैयारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.