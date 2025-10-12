ETV Bharat / bharat

भाजपा ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव के लिए तीन उम्मीदवारों की घोषणा की

सतपाल शर्मा भाजपा के जम्मू-कश्मीर अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं. पार्टी के राज्य प्रमुख के रूप में उनका पहला कार्यकाल 2015 से 2018 तक चला था. वह 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के मंत्रिमंडल का भी हिस्सा थे. राकेश महाजन राज्य भाजपा इकाई के उपाध्यक्ष हैं. गुलाम मोहम्मद मीर पिछले साल हुए जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में हंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार थे. उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन से हार का सामना करना पड़ा था.

श्रीनगर: भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को केंद्र शासित प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए तीन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की. पार्टी ने गुलाम मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और सत पाल शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है.

इससे पहले जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की. पार्टी ने चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और शम्मी ओबेरॉय को अपना उम्मीदवार बनाया है. चौथी सीट पर फैसला आने वाले दिनों में होने की उम्मीद है. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने कहा, 'तीन राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवार तय हो गए हैं. चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और शम्मी ओबेरॉय. ये तीनों राज्यसभा के लिए हमारे उम्मीदवार होंगे. चौथी सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा कल या परसों की जाएगी.'

उन्होंने जेकेएनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के राज्यसभा चुनाव लड़ने की खबरों पर भी सफाई दी. नासिर के मुताबिक, फारूक अब्दुल्ला फिलहाल जम्मू-कश्मीर में ही रहना चाहते हैं. जेकेएनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के राज्यसभा चुनाव लड़ने की खबरों पर नासिर ने कहा, 'फारूक साहब ने फैसला किया है कि जम्मू-कश्मीर में उनकी ज्यादा जरूरत है. हमें भी लगता है कि उनके सुझावों, मार्गदर्शन और अनुभव का यहाँ बेहतर इस्तेमाल हो सकता है. वह भी अब जम्मू-कश्मीर में ही रहना चाहते हैं.'

राज्यसभा की चार सीटों के लिए 24 अक्टूबर को चुनाव होंगे. गुलाम नबी आजाद, मीर मोहम्मद फैयाज, शमशेर सिंह और नजीर अहमद लावे की सेवानिवृत्ति के बाद फरवरी 2021 से जम्मू-कश्मीर की सभी चार राज्यसभा सीटें खाली हैं. बता दें कि जम्मू-कश्मीर की चार राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 24 अक्टूबर को होंगे. वहीं, 6 अक्टूबर को नामांकन पत्र जारी किए जाएँगे. नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है. नामांकन पत्रों की जाँच 14 अक्टूबर को होगी. नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है. चुनाव 24 अक्टूबर को होगा.