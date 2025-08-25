पटना: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बाद अब पटना साहिब से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर निशाना साधा है. पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र की सरकार नक्सलवाद को समाप्ति की कगार पर पहुंचा दिया है, जबकि 2011 के सलवा जुडूम मामले में सर्वोच्च न्यायालय के जज रहते हुए सुदर्शन रेड्डी ने एक फैसला सुनाया था, जिससे नक्सलवाद बढ़ा था. ऐसे में गृहमंत्री की टिप्पणी और चिंता बिल्कुल जायज है.

सुदर्शन रेड्डी पर रविशंकर प्रसाद का हमला: रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी से जुड़ा यह मुद्दा आज फिर से उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि अब वे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं. इस देश के लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति का पद दूसरा सबसे ऊंचा स्थान रखता है. इसलिए इस पद के लिए चुने गए व्यक्ति की मानसिकता और विचारधारा को समझना बेहद जरूरी है.

बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद (ETV Bharat)

'रेड्डी का झुकाव माओवाद की ओर': बीजेपी सांसद ने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी के हालिया फैसलों से साफ जाहिर है कि उनका झुकाव माओवाद की ओर है. ऐसे में न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान का हम समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है.

"2011 के सलवा जुडूम मामले में सर्वोच्च न्यायालय केतत्कालीन न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी ने एक फैसला सुनाया था, जिस पर अमित शाह जी ने टिप्पणी की थी कि इस फैसले से माओवाद के खतरे को रोकना मुश्किल हो जाएगा. वहीं अब सुदर्शन रेड्डी जी से जुड़ा यह मुद्दा आज फिर से उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि अब वे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं."- रविशंकर प्रसाद, सांसद, भारतीय जनता पार्टी

अमित शाह ने क्या कहा था?: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया था कि बी सुदर्शन रेड्डी ने सलवा जुडूम पहल को अस्वीकार कर आदिवासी समुदायों की आत्मरक्षा के अधिकार को छीन लिया था. जिस वजह से देश में नक्सलवाद दो दशकों से अधिक समय तक बना रहा. उन्होंने दावा किया था कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर पूर्व न्यायाधीश के चयन में वामपंथी विचारधारा भी एक मापदंड रही होगी.

18 रिटायर्ड जजों ने बताया 'दुर्भाग्यपूर्ण': वहीं बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर अमित शाह के बयान को 18 रिटायर्ड जजों ने 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया है. इन्होंने कहा कि अमित शाह का सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की 'गलत और पक्षपातपूर्ण' व्याख्या न्यायपालिक की स्वतंत्रता पर असर डाल सकती है. सेवानिवृत जजों ने ऐसी बयानबाजी से बचने की सलाह भी दी है. 18 रिटार्यड जजों में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज जे चेलमेश्वर, कुरियन जोसेफ और मदन बी लोकुर शामिल हैं.

क्या है मामला?: असल में साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी और जस्टिस एसएस निज्जर की अदालत ने फैसला सुनाते हुए सलवा जुडूम को अवैध और असंवैधानिक करार दिया था. अदालत ने कहा था कि सरकार नागरिकों खासकर आदिवासी युवाओं को बंदूक थमाकर सुरक्षा बलों की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती. साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि सभी विशेष पुलिस अधिकारियों को तुरंत नि:शस्त्र किया जाए और उन्हें अन्य वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराया जाए. न्यायालय की ओर से कहा गया था कि सरकार की नीति लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है. इससे समाज में हिंसा और अराजकता बढ़ेगी.

नामांकन के दौरान बी सुदर्शन रेड्डी (ETV Bharat)

एनडीए और इंडिया गठबंधन में मुकाबला: जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हो रहे उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है. तमिलनाडु के रहने वाले राधाकृष्णन झारखंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं, जबकि आंध्र प्रदेश के रहने वाले सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं. 9 सितंबर को चुनाव होगा.

