उपराष्ट्रपति चुनाव में दिखी NDA की एकता, BJP बोली- राज्यों के चुनाव में भी बनी रहेगी

भाजपा का दावा है कि एनडीए की सभी पार्टियों एकजुट हैं और यही एकजुटता राज्यों के चुनाव में भी दिखेगी.

BJP MP Naresh Bansal interview NDA Unity in vice president election 2025
भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2025

Updated : September 9, 2025 at 5:46 PM IST

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नए संसद भवन में मतदान हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला वोट डाला. पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से अचानक इस्तीफे के बाद यह चुनाव कराया गया. इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन का मुकाबला विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी से है.

अगर देखा जाए तो एनडीए इस उपराष्ट्रपति चुनाव के बहाने अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ गठबंधन की एकता भी दिखाना चाहती है और यही वजह है कि भाजपा ने इस चुनाव के एजेंट भी ना सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि सहयोगी पार्टी के मंत्रियों जिसमें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू के साथ राम मोहन नायडू और शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे को बनाया है.

भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से बातचीत (ETV Bharat)

इस मुद्दे पर भाजपा का दावा है कि एनडीए की सभी पार्टियों एकजुट हैं और यही एकजुटता ना सिर्फ राज्यों के चुनाव में बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भी दिखेगी.

इस मुद्दे पर ईटीवी भारत से बात करते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि पीएम मोदी सदैव सभी पार्टियों के नेताओं को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं और यही बात उपराष्ट्रपति चुनाव में भी देखी गई. उन्होंने कहा कि यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से होता तो ज्यादा अच्छी बात होती और देश में एक अच्छा मैसेज जाता, मगर इंडिया गठबंधन ने ये जानते हुए भी कि आंकड़े उनके साथ नहीं हैं, अपना उम्मीदवार खड़ा किया.

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बार फिर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की चुप्पी पर सवाल उठाया है और कहा है कि आखिर धनखड़ ने अपने इस्तीफे पर आजतक कुछ कहा क्यों नहीं. इस पर भाजपा सांसद का कहना है कि क्या जयराम रमेश या कांग्रेस के कोई बड़े नेता उनके स्वास्थ्य का हाल चाल लेने गये, क्या विपक्ष के नेता उनसे मिलने गए. क्या उन्होंने जरा भी चिंता की.

उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ने मजबूत एकजुटता दिखाई है. गठबंधन के प्रमुख नेताओं, जिनमें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, राम मोहन नायडू और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे शामिल हैं, को राधाकृष्णन के लिए चुनाव एजेंट नियुक्त किया गया है. गठबंधन को अपनी संख्यात्मक ताकत पर भरोसा है, क्योंकि 781 सदस्यीय निर्वाचक मंडल में उसके पास 425 सांसदों का समर्थन है, जो बहुमत के आंकड़े 391 से कहीं अधिक है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अपने 11 सांसदों के समर्थन का वादा करके एनडीए की स्थिति को और मजबूत किया है, जबकि बीजू जनता दल (बीजद), भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) ने मतदान से दूर रहने की घोषणा की है.

