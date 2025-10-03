ETV Bharat / bharat

'30,000 लोग जमा हो गए, यह कैसे संभव हुआ?', भाजपा सांसद ने स्टालिन सरकार पर उठाए सवाल

तमिलनाडु के करूर में विजय की टीवीके की रैली के दौरान हुई भगदड़ ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है.

अपराजिता सारंगी
Published : October 3, 2025

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद अपराजिता सारंगी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया है कि जब आयोजन स्थल की क्षमता पर्याप्त नहीं थी, तो फिर इतनी बड़ी भीड़ के लिए अनुमति कैसे दे दी गई. उन्होंने इसे पुलिस की खुफिया विफलता करार दिया है.27 सितंबर को करूर जिले के वेलुसामीपुरम में टीवीके प्रमुख विजय की रैली के दौरान भगदड़ मच गई.इस रैली में हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए थे.

इस दौरान अचानक अफरा-तफरी मचने से कई लोग बेहोश हो गए और उन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. इस हादसे में 41 लोगों की जान चली गई, जिनमें 18 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं. घायलों की संख्या 60 से अधिक बताई जा रही है.

'पुलिस की खुफिया विफलता'
इस पर भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया है कि जब आयोजन स्थल की क्षमता पर्याप्त नहीं थी, तो फिर इतनी बड़ी भीड़ के लिए अनुमति कैसे दे दी गई. उन्होंने इसे पुलिस की खुफिया विफलता करार दिया है.

वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) का एक प्रतिनिधिमंडल घटना स्थाल पहुंचा. पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 29 सितंबर को इस आठ सदस्यीय एनडीए प्रतिनिधिमंडल का गठन किया, जिसका नेतृत्व सांसद हेमामालिनी कर रही थी.

टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद तेजस्वी सूर्या, बृजलाल, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे, अपराजिता सारंगी, रेखा शर्मा और तेलुगु देशम पार्टी के पुत्ता माहेश कुमार शामिल थे. यह टीम 30 सितंबर को करूर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. टीम ने मृतकों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया.

'30,000 लोग जमा हो गए'
टीम के सदस्य अपराजिता सारंगी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि अनुमति केवल 10,000 लोगों के लिए दी गई थी, लेकिन 30,000 लोग जमा हो गए, तो यह कैसे संभव हुआ? क्या यह राज्य की पुलिस की विफलता नहीं है.

उन्होंने राज्य सरकार से सवाल किया कि आयोजन स्थल की क्षमता का आकलन क्यों नहीं किया गया और इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं हुए. सारंगी ने इसे एक गंभीर लापरवाही बताया और कहा कि ऐसी घटनाओं को दोहराने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए.

घटना के राजनीतीकरण का आरोप
उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह इस घटना का राजनीतीकरण कर रही और जब ऐसी घटना मणिपुर में घटी तब उन्होंने कोई टीम नहीं भेजी. इस पर भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि जहां तमिलनाडु सरकार को इस घटना पर अफसोस जताना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लगा रही है.

उन्होंने कहा कि जिस तरह से रैली में चप्पलें चली और लाइट चली गई जब टीवीके नेता विजय बोल रहे थे उसे देखकर साफ ये पता चलता है कि राज्य सरकार की लापरवाही है और और सरकार ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए थे. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि टीवीके की भी गलती है जिसमें उन्होंने इतनी छोटी जगह में इतनी बड़ी भीड़ जमा होने दी.

भाजपा फैक्ट फाइंडिंग टीम की सदस्य अपराजिता सारंगी ने कहा कि भाजपा की टीम ने घायल लोगों से भी मुलाकात की और पाया कि जहां उनका इलाज चल रहा वहां भी सरकार की तरफ से उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दी गई.तमिलनाडु सरकार ने भाजपा की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि टीवीके ने ही भीड़ का गलत अनुमान लगाया.

मृतकों के परिवारों से मुलाकात
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण,केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और तमिलनाडु भाजपा प्रमुख नैनार नागेंद्रन ने भी मृतकों के परिवारों से मुलाकात की. भाजपा नेता के.अन्नामलई ने सीबीआई जांच की मांग की है. यह हादसा 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बन गया है. राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं,तमिलनाडु सरकार भाजपा पर इस मामले पर राजनीतीकरण करने का आरोप लगा रही .

अपराजिता सारंगी ने कहा कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए तमिलनाडु की सरकार को आगे की रैलियों में सुरक्षा और सुविधाओं के इंतजाम करने चाहिए न कि दूसरी पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहिए.

